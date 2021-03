EMMANUEL Acho a refusé la franchise Bachelor TROIS fois, car il a admis qu’il aime garder sa «vie publique» séparée de sa «vie privée».

La star de Fox Sports 1 a parlé de son choix dans un récent interview en direct avec Kelly et Ryan.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le blog en direct Bachelor..

Emmanuel, 30 ans, a révélé aux animateurs qu’on lui avait demandé en « 2018 deux fois puis en 2020 » s’il prendrait une place sur La Bachelorette.

Kelly Ripa a ouvert la conversation lors d’un épisode récent, demandant à l’ancien footballeur s’il était «célibataire».

L’athlète a répondu: « Je le suis. De nombreux esprits curieux ont demandé depuis que j’ai obtenu le baccalauréat: après le poste d’accueil de Final Rose. »

Ryan Seacrest puis intervint en se demandant: « On vous a demandé d’être sur la Bachelorette, n’est-ce pas? »

« Trois fois Ryan, histoire vraie », a-t-il répondu, ajoutant: « 2018 deux fois puis en 2020. »

«J’ai réussi parce que j’aime garder ma vie publique publique et ma vie privée privée, tu sais?

« Je ne savais pas quel genre de look ce serait, euh moi sur le Bachelor / Bachelorette », a-t-il révélé.

Finalement, Ryan a demandé: « Vous sortez ensemble? » à quoi Emmanuel a répondu: « Mec en ce moment je suis tellement occupé, entre animer deux à trois spectacles et écrire un livre qu’il n’y a vraiment pas de temps du tout. »

Acho sera l’hôte de Bachelor: After The Final Rose ce soir, après que Chris Harrison, leader de longue date, ait démissionné de son poste pour avoir été critiqué pour « perpétuer le racisme. «

Emmanuel était un NFL secondeur des Eagles de Philadelphie, bien qu’il accueille maintenant Speak For Yourself de Fox Sport.

La personnalité de la télévision anime également sa propre émission Web hebdomadaire intitulée Conversations inconfortables avec un homme noir.

L’émission ouvre la conversation sur la course avec des conférenciers invités, couvrant des sujets que «de nombreux Blancs n’ont jamais pu avoir».

Le site Internet décrit plus loin: «Notre nation et le monde ont de nouveau été confrontés à sa plus grande pandémie en cours, le racisme.

«Le racisme n’est pas un virus du corps, c’est un virus de l’esprit, et malheureusement, il peut être mortel.

« Mais vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ne savez pas avoir. Et si » l’ignorance est le bonheur « , dans ce cas, le bonheur a causé l’esclavage et la douleur pour les autres.

« Mais il y a une solution. Nous pouvons tous accéder au médicament qui sauvera des vies qui guérira la pandémie la plus malade et la plus durable du monde. Mais pour y accéder, nous allons devoir avoir des conversations inconfortables. »

Après avoir reçu la demande officielle d’hébergement de l’épisode spécial Bachelor, Emmanuel a annoncé sa décision sur Twitter.

«C’EST OFFICIEL: j’ai accepté le Rose et je suis honoré d’accueillir The Bachelor After the Final Rose cette année.

«Cela a été une saison charnière et cet épisode sera l’une des émissions les plus mémorables de son histoire. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. Alors voyez-vous tous!

La cérémonie After the Final Rose mettra en vedette le leader Matt James avec ses trois finalistes, Bri Springs, Michelle Young et Rachel Kirkconnell.

Rachael, 24 ans, a récemment été critiquée pour avoir assisté à une soirée sur le thème « raciste » d’avant-guerre en 2018.

Le concurrent a été se cachant chez ses parents en Géorgie depuis que les photos de la fête ont fait surface, bien qu’elle ait présenté des excuses formelles pour ses indiscrétions passées.