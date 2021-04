Demi Burnett, de BACHELOR, dit que Colton Underwood doit être «tenu responsable» du comportement problématique envers l’ex Cassie avant qu’il ne soit «célébré» pour sa sortie.

Le joueur de 26 ans a été la première star de la franchise à se manifester publiquement comme membre de la communauté LGBTQ + après qu’elle soit sortie Colton en tant que concurrent sur sa saison de Le célibataire.

À présent, Demi a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle était «très fière» que Colton, 29 ans, la suive car elle comprend à quel point le processus peut être «effrayant et terrifiant».

«Je sais ce que ça fait et je suis très fier de lui pour ça. Mais je veux m’assurer que tout le monde respecte Cassie qui a vécu beaucoup de choses et a été très blessée par Colton », a-t-elle déclaré à propos de son ami proche.

Cassie et Colton datée pendant près de deux ans avant leur méchante scission qui a finalement abouti à son dépôt une ordonnance restrictive contre lui cependant, elle a par la suite abandonné l’ordre juridique.

«Je sais qu’elle n’aurait jamais déposé cette ordonnance de non-communication à moins qu’elle n’ait eu d’autre choix. Cela a dû être terrifiant pour elle.

«Et je ne veux pas que quiconque oublie cela. Nous pouvons féliciter Colton pour son courage et sa sortie, mais il doit être tenu responsable de ce qu’il a fait à Cassie », a-t-elle ajouté.

La star de télé-réalité a expliqué son nouveau projet sur Netflix: «J’espère ce qu’il fera de cette opportunité avec son documentaire Netflix est de reconnaître ce qu’il a fait.

«Il doit définitivement être tenu responsable de ce qu’il a fait à Cassie parce qu’il l’a blessée, mais honnêtement, aucune explication ne sera suffisante.

«Mais cela nous donnerait plus parce que nous savons qu’il y a ce côté de lui qui est considéré comme un agresseur. Mais il y a une autre facette de lui où il est courageux et parle de quelque chose.

«Il doit reconnaître les deux côtés. Il ne peut pas simplement sortir et utiliser cela pour détourner l’attention du fait qu’il y a quelque chose qu’il doit reconnaître.

Elle a ajouté que les gens ont besoin «d’entendre ses excuses de sa part» directement pour que les fans «célèbrent un homme qui est sorti» plutôt que de «célébrer» son passé problématique.

Le natif du Texas a poursuivi en disant que l’ancien espoir de la NFL doit montrer aux gens qu’il «sait qu’il avait tort» et qu’il «a vraiment changé» pour que les gens ne le «radient pas complètement».

«Il aurait probablement dû dire quelque chose [about the restraining order] plus tôt mais il est probablement vraiment gêné. Je sais que n’importe qui ferait quelque chose d’aussi effrayant et fou que lui.

«Je ne serai pas à 100% de votre côté et vous soutiendrai – comme je vous soutiens en sortant, mais je ne serai pas en mesure de vous soutenir dans son ensemble tant que nous n’aurons pas abordé cette autre chose, ce côté effrayant de toi, ce truc que tu as fait pour blesser mon amie », dit-elle.

Un représentant de Colton n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Demi a ensuite expliqué qu’elle avait envoyé un texto à son amie proche, Cassie, 25 ans, plusieurs fois hier soir et ce matin, mais n’a pas encore obtenu de réponse.

Elle a affirmé que la résidente du comté d’Orange a toujours été très «respectueuse» et «discrète» en ce qui concerne sa relation avec Colton, car ils se sont assurés au moment de leur séparation qu’ils «garderaient les choses privées».

En tant que pionnier de la sortie au sein de la franchise Bachelor, Demi avait des conseils clairs sur la façon dont Colton devrait s’éduquer au cours de son voyage.

La star de la télévision s’est exclamée: «Ma personne préférée dans le monde, mon idole et tout, c’est RuPaul Charles. Et pour reprendre les mots de RuPaul, NE lisez PAS ces commentaires. Non, ne le fais pas.

«Ne lisez pas ces commentaires Colton! Et informez-vous également sur certains RuPaul. RuPaul Charles a changé le monde! »

En terminant sur une note positive, Demi a conclu en décrivant à quel point elle est «excitée» pour Colton de ressentir la «magie» de la communauté LGBTQ +.

«C’est magique et merveilleux. Et entendre dans son interview parler d’être perdu, lorsque vous trouvez votre peuple dans la communauté, c’est tellement magique et puissant.

«Et je suis très excité pour lui», a déclaré l’ancien favori des fans.

En 2019, Demi est entrée dans l’histoire lorsqu’elle s’est publiquement déclarée bisexuelle sur le spin-off de l’été Baccalauréat au paradis et a commencé à sortir avec Kristian Haggerty à la fois avec et sans caméra.

Bien que les deux se soient fiancés dans la finale de la saison émotionnelle alors que Demi se mettait à genoux, ils se sont séparés moins d’un an plus tard.

Après avoir reçu sa propre saison de baccalauréat, Colton rentré à la maison avec Cassie sur la finale après avoir sauté le mur pour elle, mais le couple n’est pas parti fiancé.

Moins de deux ans plus tard, ils divisé en une rupture désordonnée qui a abouti à la fille de Californie ordonnance restrictive contre lui pour avoir prétendument «placé un dispositif de repérage sur sa voiture, l’avoir harcelée et traquée, et se présenter à la propriété de ses parents.

Cassie n’a pas encore commenté publiquement la sortie de son ex – ni leurs questions juridiques.

Ce matin, où il s’est assis pour une conversation émotionnelle au Bonjour Amérique où il ouvert pour la première fois à propos de aux prises avec sa sexualité.

Parler à Robin Roberts, 60 ans, il a révélé: « Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay.

«J’en suis venu à accepter cela plus tôt cette année et je l’ai traité à l’étape suivante, en faisant savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr.»