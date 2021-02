Les patrons du Bachelor envisagent de couper Chris Harrison de l’épisode restant de la saison en cours au milieu de son scandale de racisme.

Des sources proches de l’émission ABC ont affirmé qu’il « y avait eu des conversations sur le fait de couper en quelque sorte Chris Harrison de certains des épisodes préenregistrés. »

S’ils ne sont pas en mesure de le faire, l’initié a affirmé qu’ils pourraient «ajouter une clause de non-responsabilité en haut des épisodes restants».

Parler à Nous hebdomadaire, la source a ajouté qu ‘ »il y a eu des conversations sur le fait de repousser la Bachelorette », afin de donner plus de distance à Chris par rapport au scandale.

Le prochain Bachelorette est souvent annoncé à la fin de The Bachelor – et vice versa – avec le tournage commençant peu après.

The Sun avait précédemment révélé que Chris, un producteur de la série de longue date, avait été « glacé » des pourparlers de crise avec les dirigeants d’ABC, car l’hôte «pourrait ne jamais revenir».

Le visage de longue date de la chance de la série de revenir «s’amincit» alors qu’il reste au centre de la les accusations racistes en cours de la franchise.

Une source a révélé en exclusivité à The Sun que même si une décision n’a pas encore été prise sur le fait de savoir si Chris, 49 ans, reviendra en tant qu’hôte, «les choses ne lui vont pas bien».

« Il était à l’origine inclus dans toutes les conversations sur la façon de procéder, mais il a été gelé ces derniers jours alors que les dirigeants découvrent comment gérer ce désordre », a révélé un informateur.

L’initié a expliqué: «Alors que le contrecoup continue de s’intensifier à une échelle encore plus grande et plus courante, ses chances de revenir s’amincissent.

«Tout le monde sur la production et le réseau conviennent que c’est la pire saison des scénarios, d’autant plus qu’il s’agit du tout premier Black Bachelor de la série.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » en discutant avec l’ancien Baccalauréat, Rachel Lindsay – le premier plomb noir dans l’histoire de l’émission.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Suite aux protestations soutenant le Les vies des Noirs comptent mouvement l’été dernier, ABC a annoncé un nouveau venu Matt James, 28 ans, serait le premier plomb noir en Bachelier l’histoire.

Mais comme la saison historique a été éclipsée par le scandale racial en cours, la série cherche maintenant à ajouter plus de diversité derrière la caméra.

Le Soleil a révélé qu’il y a un «changement de pouvoir majeur qui se produit actuellement dans les coulisses».

« L’émission embauche également plus de personnes de couleur à des postes plus élevés pour aider à résoudre ce qu’elle reconnaît finalement comme un problème de longue date », a déclaré l’initié.

L’informateur a ajouté que les choses étaient un «désastre» dans les coulisses car «personne n’était préparé» à l’ampleur du contrecoup.