Chris Harrison de BACHELOR a été «glacé» des pourparlers de crise avec les dirigeants d’ABC, car l’animateur «ne reviendra peut-être jamais» à l’émission, peut révéler The Sun.

Le visage de longue date de la chance de la série de revenir «s’amincit» alors qu’il reste au centre de la les accusations racistes en cours de la franchise.

Une source a révélé en exclusivité à The Sun que même si une décision n’a pas encore été prise sur le fait Chris, 49 ans, reviendra en tant qu’hôte, «les choses ne lui vont pas bien».

« Il était à l’origine inclus dans toutes les conversations sur la façon de procéder, mais il a été gelé ces derniers jours alors que les dirigeants découvrent comment gérer ce gâchis », a révélé un informateur.

L’initié a expliqué: «Alors que le contrecoup continue de s’intensifier à une échelle encore plus grande et plus courante, ses chances de revenir s’amincissent.

«Tout le monde sur la production et le réseau conviennent que c’est la pire saison des scénarios, d’autant plus qu’il s’agit du tout premier Black Bachelor de la série.

Suite aux protestations soutenant le Les vies des Noirs comptent mouvement l’été dernier, ABC a annoncé un nouveau venu Matt James, 28 ans, serait le premier plomb noir en Bachelier l’histoire.

Comme la saison historique a été éclipsée par le scandale racial en cours, la série cherche maintenant à ajouter plus de diversité derrière la caméra.

«Il y a un changement de pouvoir majeur qui se produit actuellement dans les coulisses de The Bachelor et il continuera d’avancer.

«À partir de maintenant, Nicole Chenoweth Mike Fleiss continuera à gérer les choses, mais il y aura un changement avec d’autres grands producteurs.

« L’émission embauche également plus de personnes de couleur à des postes plus élevés pour aider à résoudre ce qu’elle reconnaît finalement comme un problème de longue date », a déclaré l’initié.

L’informateur a ajouté que les choses étaient un «désastre» dans les coulisses car «personne n’était préparé» à l’ampleur de la réaction violente.

«Et ils se démènent pour faire les choses correctement et pour être honnête, pour le moment, ils ne savent pas exactement comment ils vont améliorer les choses.

«De nouvelles allégations contre différents candidats sortent chaque jour. Ils ont perdu le contrôle », a avoué la source.

Les représentants d’ABC n’ont pas répondu à la demande de commentaires du Sun.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » en discutant avec l’ancien Baccalauréat, Rachel Lindsay – le premier plomb noir dans l’histoire de l’émission.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Le favori de Matt James a également été accusé d’aimer les publications controversées sur les réseaux sociaux qui incluent le drapeau confédéré et le contenu pro-Trump «MAGA».

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Après des jours d’examen minutieux, Chris a annoncé dans un long message Instagram qu’il serait s’éloigner du spectacle pour «excuser le racisme historique».

Membres passés et présents de Bachelor Nation – y compris toute la distribution de la saison de Matt et les hommes de Tayshia Adamle groupe Bachelorette – tous se sont réunis pour dénoncer les commentaires de Chris.

Un épisode de Celebrity Wheel Of Fortune avec Chris a également été reporté et probablement complètement mis au rebut, a révélé en exclusivité le Sun hier.

Bachelier Nation a également récemment accusé l’ancien Bachelorette Hannah Brown d’une seule fois « fête d’avant-guerre raciste » semblable à Rachael‘s «Old South» bash.

La bachelorette La star a publié des photos d’une fête sur Instagram avant de la supprimer à la hâte après avoir répondu à l’indignation des fans à propos des actions de Rachael.

Pervious Bachelor et Bachelor In Paradise préférés des fans Demi Burnett a également été critiqué pour avoir porté une veste de drapeau confédéré sur des photos refaites à la surface qu’elle a admis plus tard était « f *** ked up ».