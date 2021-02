La Licence au paradis Le barman a continué à discuter de la recherche d’amour de Matt, mais hésitait à théoriser sur un gagnant, notant: « Qui sait s’il choisit même quelqu’un? »

Cependant, il a finalement admis: « Mon argent est sur Rachael [Kirkconnell] maintenant. »

« Et je vais vous dire pourquoi, » commença Wells. « Alors, quand j’étais invité à organiser le rendez-vous de boxe avec Chris, après, [Matt] m’a écarté et il m’a dit: ‘Qu’est-ce que tu en penses? Que penses-tu que je devrais faire?’ J’étais comme: ‘Je ne sais pas. Je ne connais aucun de ces gens. Et il est comme, ‘Qui pensez-vous est sexy?’ «

« Et je me suis dit: » Eh bien, la petite brune est sexy. Elle ressemble à ma fiancée. Allez avec celle-là « , a-t-il poursuivi en criant à Sarah Hyland. « Donc mon argent est sur Rachel, la fille qui ressemble à Sarah. »