L’animateur de BACHELOR, Chris Harrison, a été licencié de Cameo à la suite de réactions négatives continues pour ses commentaires sur les problèmes de racisme de l’émission de téléréalité.

Le visage en disgrâce de la franchise ABC a facturé 350 $ à 500 $ pour des vidéos personnalisées, mais lundi, le site Web a fermé l’accès aux fans pour réserver Chris.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Chris, 49 ans, a rejoint la plateforme de partage de vidéos de célébrités en 2018 et a publié des centaines de messages demandés par les fans depuis.

Alors que les stars fixent leur propre prix pour le service, la personnalité de la télévision est depuis longtemps l’une des célébrités les plus chargées sur Cameo.

Il a initialement fixé le prix à 500 $ par message, ce qui durait en moyenne environ 45 à 60 secondes.

Cependant, il a récemment baissé le nombre élevé à 350 $ et a continué à répondre aux demandes jusqu’à dimanche soir.

Bien que le nombre exact de vidéos qu’il ait réalisées ne soit pas clair, le Bachelier l’hôte a recueilli 522 critiques cinq étoiles – la plus récente datant d’il y a à peine deux jours, le 21 février 2021.

Ce chiffre à lui seul signifierait que Chris a accumulé plus de 250 000 $ de ses services Cameo.

Les clips de Chris ont été mis en ligne aussi récemment que ce week-end. Cependant, le bouton « Réserver » a maintenant été remplacé par « M’avertir lorsque disponible ».

Interrogé sur le retrait de Chris du site Web, un porte-parole de la société a déclaré au Sun qu’ils ne toléraient aucun «discours de haine» d’aucune sorte.

La déclaration se lit comme suit: « Bien que nous n’approuvions pas les croyances ou les opinions du talent ou des fans qui utilisent Cameo, en ce qui concerne le contenu partagé sur Cameo, les politiques et conditions de service de notre plate-forme indiquent explicitement que le discours de haine, l’incitation à la violence, le harcèlement, et les activités répréhensibles sont expressément interdites.

«Si nous sommes informés d’un comportement qui enfreint ces règles, nous appliquons nos politiques de différentes manières, notamment en émettant des avertissements, en supprimant du contenu de notre site, en suspendant temporairement l’accès au compte et, dans certains cas, en interdisant définitivement les utilisateurs.»

Cameo a ajouté que les célébrités peuvent également définir elles-mêmes leur profil comme indisponible à tout moment – mais ne confirmerait pas si c’était le cas avec Chris.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » en discutant avec l’ancien Baccalauréat, Rachel Lindsay – le premier plomb noir dans l’histoire de l’émission.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Le visage de longue date de la franchise a ajouté qu’il n’était pas la «police réveillée» et a allégué que certaines choses concernant la race étaient acceptables en 2018 mais pas en 2021.

Suite à la réaction, le producteur exécutif a annoncé qu’il «s’éloignait» entièrement de la franchise indéfiniment pour faire un «apprentissage».

Cependant, les critiques se sont demandé pourquoi Chris continuerait à faire Cameo et à profiter de la série télévisée s’il était censé être absent.

« Le problème avec Chris Harrison qui utilise toujours Cameo est qu’il a dit qu’il se retirerait de la franchise Bachelor pendant un certain temps – il utilise clairement encore son association avec #BachelorNation pour gagner de l’argent pendant son » absence « , a tweeté une personne. .

Un autre a écrit: « Bonjour #ChrisHarrison » prenait du temps « , mais a également répondu aux demandes de Cameo, donc je suis de retour avec #FireChrisHarrison. »

«#ChrisHarrison est censé prendre du temps pour apprendre, mais il a recommencé à faire des camées. Je détesterais rencontrer la personne prête à payer 350 $ pour un camée CH », a déclaré un troisième.

Cela vient comme le dernier succès en carrière pour Chris – qui était abandonné par Manly Bands la semaine dernière, la marque de bijoux a complètement effacé la silhouette disgraciée de TOUTES ses publicités.

Sa collection de bagues de 24 pièces – qui variait de 650 $ à 3500 $ – n’est également plus disponible à l’achat.

De plus, Procter & Gamble Co. a annoncé qu’elle envisageait de en utilisant les publicités Crest déjà filmées de Chris.

Ajoutant aux répercussions, un épisode de Celebrity Wheel Of Fortune avec Chris a également été reporté et probablement complètement mis au rebut, a révélé en exclusivité The Sun.

Hier, Matt James a parlé pour la première fois à propos de l’émission problème de course en cours qui a Rachael et Chris au centre – qualifiant leur comportement de «dévastateur».

Il a écrit dans un communiqué: «Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps de répondre aux informations troublantes qui me léger depuis que nous avons terminé le tournage.

« Y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison. »

La star de la télévision a poursuivi: « La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel, et cela a été dévastateur et déchirant de le dire sans détour.

«L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que chaque Américain devrait comprendre intimement, était troublant et douloureux à regarder.