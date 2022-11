Le bac d’entrée des Rangers de Mick Beale: discussions sur les contrats, problèmes de blessures, recrutement, succès nationaux et plus | Nouvelles du football

À un peu plus de deux semaines du premier match de Premiership écossais des Rangers sous Mick Beale, Kris Boyd analyse les priorités du nouveau patron d’Ibrox.

Beale a quitté QPR pour retourner à Govan – où il a passé trois ans en tant qu’entraîneur sous Steven Gerrard – et fait face à un énorme défi pour récupérer un écart de neuf points avec le Celtic dans la ligue.

Tout d’abord, son équipe affrontera Hibernian à domicile le 15 décembre, en direct sur Sky Sportsavec une demi-finale de Coupe de la Ligue et une défense de Coupe d’Ecosse à suivre.

Avec des matches difficiles à venir, plusieurs joueurs libres de parler à d’autres clubs en janvier et la fenêtre de transfert d’hiver qui approche à grands pas, Kris Boyd analyse ce qu’il y aura dans le bac de réception de l’homme de 42 ans…

Style de jeu

Avant d’aborder les questions hors du terrain, la première chose que Mick Beale doit examiner est le style de jeu des Rangers.

Au cours des dernières semaines du règne de Giovanni van Bronckhorst, les fans ont clairement fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits de ce qu’ils voyaient.

Les joueurs ont été hués à la mi-temps et à temps plein, les résultats n’allaient pas dans leur sens et certains joueurs semblaient découragés.

Lorsque vous repensez à l’époque de Beale chez les Rangers sous Steven Gerrard, il y avait un système auquel les supporters pouvaient s’identifier et qu’ils aimaient regarder.

Je pense que vous verrez un retour de style similaire avec les arrières latéraux qui poussent, les coureurs au milieu de terrain dépassant la ligne de front et l’attaquant plongeant profondément pour relier ce jeu.

Image:

Kris Boyd s’attend à ce que les arrières latéraux des Rangers aient plus de liberté pour attaquer sous Beale





Beaucoup de choses ont changé depuis qu’il a quitté les Rangers en termes d’utilisation des joueurs et certains joueurs pourraient ne pas convenir à la façon dont il veut jouer au football.

Ryan Kent, par exemple, était à son meilleur en tant qu’ailier inversé, prenant le ballon et se liant au numéro neuf. Je m’attendrais à voir plus de cela et en sortant de la ligne de touche, cela créera également de l’espace pour l’arrière latéral qui se chevauche.

Beale aura besoin d’un soutien approprié pour apporter des changements à l’équipe s’il veut mettre en œuvre un style qui non seulement remporte des victoires, mais produit des performances que les supporters aiment à nouveau regarder,

Recrutement

Je pense que Beale devra se rendre sur le marché des transferts en janvier et trouver un autre attaquant qui convienne au système qu’il souhaite mettre en place.

Antonio Colak a connu un très bon début de carrière à Ibrox mais je ne pense pas que ses forces baissent profondément pour enchaîner les matchs.

C’est difficile et peut-être dur pour le joueur. Il a montré sa capacité devant le but et aura une place dans l’équipe, cependant, je ne pense pas qu’il sera un partant naturel sous Beale.

Avec Alfredo Morelos, cela pourrait prendre deux ou trois mois avant qu’il ne retrouve son meilleur niveau, donc son temps est peut-être écoulé avec son contrat qui se termine cet été.

Il y a aussi un poste vacant sur l’aile droite qu’il voudra examiner.

Des gens comme Scott Wright, Fashion Sakala, Ianis Hagi et le rabbin Matondo ont tous eu des chances, mais aucun n’a fait sien cette position et c’est un domaine du terrain qui est crucial pour s’assurer que l’équipe s’organise comme Beale le souhaite.

Image:

Scott Wright est l’un des nombreux joueurs qui ont eu du mal à revendiquer une place régulière dans la formation des Rangers





C’est une équipe qui a un an de plus que lorsqu’il est parti et sans doute pas aussi forte, ce qui a en partie conduit au limogeage de Giovanni.

Bien qu’il y ait eu des aperçus de progrès avec la course à la finale de la Ligue Europa et la victoire en Coupe d’Écosse, les Rangers n’ont pas commencé depuis qu’ils ont remporté la ligue lorsque Beale était là.

Le club a eu la chance de capitaliser sur la reconstruction du Celtic et ils ne l’ont pas fait.

Les deux prochaines fenêtres de transfert sont deux des plus importantes de l’histoire des Rangers. C’est une période cruciale qui s’annonce et il est vital que les personnes concernées tirent des leçons de ce qui s’est passé.

Image:

Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson (à gauche) travaillera avec Beale sur le recrutement chez Ibrox





La réponse n’est plus de renforcer l’équipe, des ajouts doivent être faits pour améliorer le onze de départ.

Il y a des appels monumentaux à faire et absolument aucune marge d’erreur. Il doit également y avoir une planification sérieuse pour la saison prochaine, compte tenu du nombre de joueurs au cours des six derniers mois de leurs accords actuels.

Contrats

Image:

Alfredo Morelos (à gauche) et Ryan Kent sont en fin de contrat cet été





J’ai mentionné des joueurs comme Kent et Morelos qui font partie de ce groupe de joueurs qui n’ont plus de contrat cet été.

Alors que la fin de la carrière des Rangers de Morelos pourrait approcher, je pense que l’arrivée de Beale renforcera le dossier pour garder Kent au club.

Beale connaît très bien le joueur et a été l’une des raisons pour lesquelles il a signé à Ibrox en premier lieu.

Je pense qu’il est juste que les représentants des joueurs veuillent voir ce qu’il y a d’autre en janvier, mais je pense que Beale pourrait tirer le meilleur parti de Kent, qui ces dernières semaines a montré qu’il pouvait revenir aux niveaux que nous connaissons tous. capable de.

Beaucoup de gens ont parlé d’Allan McGregor, Scott Arfield et Steven Davis lorsqu’ils ont obtenu de nouvelles offres jusqu’à l’été et même si aller une autre saison pourrait être un pas trop loin pour certains, il y a de grandes décisions à prendre.

Image:

Allan McGregor (à gauche) et Steven Davis ont signé de nouveaux contrats d’un an avec les Rangers l’été dernier





Il est important que les joueurs prouvent qu’ils méritent d’être dans les plans de Beale car certains n’ont pas été performants au niveau qu’ils devraient.

C’est une table rase pour ceux qui n’étaient peut-être pas d’accord avec Van Bronckhorst et c’est maintenant à eux de montrer pourquoi ils méritent de faire partie de ce club pour les années à venir.

J’y suis déjà allé quand les choses s’enveniment en arrière-plan et qu’une ambiance négative prend le dessus, mais c’est un nouveau départ pour tout le monde et il est temps pour Beale de décider qui il veut rester chez Rangers.

Blessures

Image:

Ianis Hagi (à gauche) est absent depuis longtemps en raison d’une blessure tandis que John Souttar n’a fait qu’un seul départ en championnat depuis son arrivée





Le nombre de blessures subies par les Rangers cette saison est quelque chose qui ne peut être ignoré.

Avant le dernier match avant la Coupe du monde, un match nul contre St Mirren, les Rangers étaient privés de Ridvan Yilmaz, Ben Davies et Antonio Colak.

Ensuite, il y a ces absents de longue durée tels que Filip Helander, Connor Goldson, John Souttar, Ianis Hagi, Nnamdi Ofoborh, Alex Lowry, Tom Lawrence, Fashion Sakala et Kemar Roofe.

Image:

Kemar Roofe a été limité à deux apparitions cette saison en raison de blessures





C’est un grand nombre de joueurs de la première équipe manquants et quelque chose que Beale doit examiner.

La forme physique pourrait aussi être un problème. Je me souviens que certains joueurs ont dit que la pré-saison de la saison dernière était la plus difficile qu’ils aient jamais vécue, mais cela a payé quand on regarde le nombre de matchs qu’ils ont joués.

Si vous comparez cela à cette saison, certains joueurs n’ont pas l’air aussi pointus, est-ce que cela contribue au problème ?

Succès national

Image:

Les Rangers ont remporté la Coupe d’Écosse la saison dernière





Il est indéniable que gagner un trophée sur neuf n’était pas suffisant pour les Rangers lorsque Beale était le dernier à Ibrox.

Il connaît la pression et les exigences liées à la livraison de trophées nationaux – c’est un must et le minimum auquel les fans s’attendront.

Van Bronckhorst a décroché la Coupe d’Ecosse, mais il reste encore un long chemin à parcourir si les Rangers veulent à nouveau dominer le football écossais.

Les Rangers ne peuvent pas abandonner dans la course au titre. Oui, le retour au Celtic est long, mais il reste trois matchs de Old Firm à venir et l’équipe doit faire tout ce qu’elle peut pour combler cet écart.

Cela commence par des victoires sur les 10 autres équipes, semaine après semaine. S’ils peuvent recommencer à le faire, la plate-forme est là pour renforcer la confiance et voir où cela les mène.

En dehors de cela, il y a une demi-finale contre Aberdeen en Coupe de la Ligue à venir, puis la défense de cette Coupe d’Écosse commence également l’année prochaine.

Il reste encore trois trophées à gagner et Beale sait que les fans exigeront le succès sur le front national cette saison après une terrible série de résultats en Ligue des champions.

Pour réussir, Beale et son équipe d’arrière-boutique devront s’engager pleinement envers les Rangers. Il était l’un de ceux qui ont déménagé sa famille en Écosse lors de leur dernier passage au club et ont prouvé qu’il était “all in”.

Je suis sûr qu’il recommencera et il est crucial que son entourage fasse de même. J’ai essayé moi-même lorsque je me suis rendu dans des clubs et que je n’ai pas déménagé, mais c’est difficile et même si votre vie de famille en souffre, c’est le sacrifice que vous faites pour réussir.

Image:

Neil Banfield, Harry Watling et Damian Matthew rejoignent Beale chez Rangers





Si les joueurs voient que tout le monde est pleinement engagé, vous pouvez leur demander la même chose, mais si ce n’est pas le cas, c’est difficile.

La composition de son équipe dans les coulisses est également cruciale si les Rangers veulent réussir sous Beale.

Damian Matthew, Harry Watling et Neil Banfield ont rejoint et avec d’autres ajouts à faire, il aura besoin du bon assistant pour être ce lien entre le manager et le vestiaire.

Tout le monde sait ce qu’il peut faire, mais les bons personnages autour de Beale sont tout aussi importants si ce mouvement doit être le bon pour toutes les parties.

