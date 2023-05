Le B-boy canadien Phil Wizard à l’avant-garde du mouvement de rupture dans la nouvelle ère olympique

L’expression « se battre pour l’or olympique » prendra un nouveau sens aux Jeux de Paris en 2024.

Les meilleurs B-boys et B-girls du monde descendront dans la capitale française pour s’engager dans une série de batailles sans précédent, utilisant leurs compétences, leur technique et leur style pour vaincre leurs adversaires dans des affrontements en tête-à-tête.

Alors que le breakdance, communément appelé breakdance, existe depuis des décennies, ces batailles marqueront un nouveau chapitre historique pour le sport – ses débuts sur la scène olympique.

Phil Kim, de Vancouver, connu sous le nom de Phil Wizard, est l’un des meilleurs breakers au monde. Le champion du monde en titre de 27 ans est l’un des noms qui devrait faire du bruit à Paris, avec un style polyvalent construit pour le format olympique.

Mais le B-boy est tout aussi enthousiasmé par ce que les Jeux olympiques peuvent faire pour le break que par la chance de remporter une médaille olympique. Cette forme d’art sera exposée à plus de personnes que jamais auparavant, avec le potentiel d’inspirer une nouvelle génération.

« Je pense que c’est l’un des plus grands attraits de cela. Je pense que l’idée est que nous pouvons atteindre un public plus large auquel nous n’avons généralement pas accès parce que les Jeux olympiques ont des millions de téléspectateurs », a déclaré Wizard à CBC Sports. « Il y a tellement de bruit autour [breaking], et je pense que ça va attirer beaucoup d’attention. C’est l’espoir et le rêve. »

Wizard attend avec impatience que la rupture devienne une voie sportive plus acceptée grâce à l’exposition olympique et à la validité accrue. Si le breaking existe depuis les années 1970, la version sport de compétition n’a commencé à prendre forme que dans les années 1990.

La vulgarisation supplémentaire de la rupture avec les Jeux olympiques contribuera à en faire un sport domestique, marquant une avancée majeure par rapport aux types de préoccupations exprimées par les parents de Wizard lorsqu’il leur a dit qu’il voulait être un disjoncteur professionnel.

« Je veux que les enfants puissent voir le break aux Jeux olympiques et être excités, et que leurs parents soient également ravis de les soutenir », a déclaré Wizard.

Le break olympique expliqué

Alors, comment tout cela fonctionne-t-il ?

Partie indissociable de la culture hip hop, le break tourne autour de la musique. Danse sportive de compétition mêlant dynamisme athlétique, performance et improvisation, le breaking permet à chaque compétiteur de briller avec un style unique.

La compétition de rupture à Paris comprendra un tournoi masculin et féminin, avec 16 concurrents chacun. Les disjoncteurs improviseront sur la musique du DJ et utiliseront une variété de mouvements pour surpasser leur adversaire à chaque tour, les juges comparant les concurrents pour déterminer le gagnant.

« Il y a des critères dans le système de jugement qui parlent des valeurs artistiques, interprétatives et physiques de la danse, où chaque composante est pondérée de manière égale », a déclaré Geoff Reyes, président de Breaking Canada.

« Ce n’est pas nécessairement quelqu’un qui est entièrement puissant et physique [that will win], c’est quelqu’un qui peut présenter plusieurs facettes de la danse de façon globale. C’est pourquoi Phil est considéré comme un danseur complet, car il peut tout faire. »

Wizard, originaire de Vancouver, est vu en compétition lors d’un événement à New York en 2022. (Getty Images)

Il y a quatre éléments principaux – le top rock, le down rock, les mouvements de puissance et les gels.

Le top rock, qui fait référence aux mouvements exécutés en position debout, utilise un mélange de style et de rythme pour la musique tout en agissant également comme un point de départ pour la transition vers le sol.

La roche descendante est exécutée en utilisant les mains pour soutenir le corps autant que les pieds, tandis que les mouvements de puissance impliquent de faire tourner tout le corps tout en équilibrant le haut du corps. Certains mouvements de puissance classiques incluent la rotation de la tête, le moulin à vent et l’évasement.

Les gels se produisent lorsqu’un concurrent tient un formulaire pendant quelques secondes, souvent utilisé pour souligner des parties de la musique ou mettre fin à une partie de la performance.

Le break aura lieu sur l’emblématique place de la Concorde du 9 au 10 août 2024 – un point culminant passionnant pour les Jeux.

Superman contre Batman

L’une des choses préférées de Wizard à propos du breaking est la façon dont chaque style peut être différent, ce qui rend les batailles passionnantes à chaque étape d’un tournoi.

Alors que certains athlètes se concentrent principalement sur l’élément de performance, certains adoptent la nature contradictoire et utilisent des stratégies spécifiques basées sur le match.

« Ce qui est cool avec la rupture, c’est que tout le monde est si différent », a déclaré Wizard. « J’ai grandi en regardant des films d’anime et de super-héros, et c’est comme si Superman luttait contre Batman. Ils sont tous les deux très forts. Superman a ses super pouvoirs et Batman non, mais Batman peut le battre parce qu’il connaît sa faiblesse. Parfois, briser peut être comme ce. »

En plus de posséder un athlétisme et des compétences d’élite, les briseurs qui espèrent remporter l’or olympique devront également être des penseurs rapides, prêts à contrer les mouvements de leur adversaire comme un maître joueur d’échecs.

« Je me concentre généralement sur mon propre truc, mais souvent, si un adversaire fait quelque chose et que j’ai quelque chose de similaire et que je sais que je peux le faire de manière ponctuelle, alors j’essaierai souvent de répondre avec ça », a déclaré Wizard. « J’ai une conversation mais je montre aussi aux gens que je peux faire ce qu’il fait, et que je peux le faire mieux et un peu différemment et aussi en ajouter. »

Reyes connaît Wizard depuis son adolescence et a vu son style se développer au fil des ans, un style qu’il décrit comme « non conventionnel et unique ».

« Son mouvement est très artistique. C’est un sculpteur très créatif, capable de sculpter son corps de différentes manières qui n’ont jamais été vues auparavant », a déclaré Reyes.

« Approche positive »

Mais le modus operandi de Wizard consiste à être lui-même, laissant son style unique le distinguer. Alors que Wizard s’habitue à l’idée de devenir un athlète olympique, son approche va au-delà de la compétition.

« Je ne veux jamais m’occuper des juges, je veux m’occuper de ce que je ressens et de comment je veux danser, et pour moi, cela a toujours été d’apporter une approche plus positive, pas seulement en compétition contre l’adversaire, mais aussi en jouant pour le foule un peu aussi », a déclaré Wizard. « Mon objectif est vraiment de m’amuser avec. »

Les billets pour le break aux Jeux de Paris se sont vendus en quelques jours. L’appétit pour le nouveau sport olympique est bel et bien là, et Wizard s’attend à ce que Breaking trouve un écho auprès du public et crée de nouveaux fans.

« Je pense que les gens vont vraiment tomber amoureux de ce que nous faisons », a déclaré Wizard. « Je pense que lorsque les gens viendront voir le break aux Jeux de Paris, ils verront l’énergie, ils verront à quel point c’est en direct, ils tomberont amoureux des gens, des styles et des personnages. Je pense que ça va certainement être un succès. »

REGARDER | Un groupe de breakers met en valeur le talent des breakers féminines à travers le Canada :

Rise of the B-Girls : Un groupe de breakdance met en lumière le talent des femmes Des filles de partout au pays participent à des ateliers et à des compétitions de breakdance à Calgary.

Se vendre?

Alors que l’inclusion olympique de breaking pourrait conduire à une croissance, un soutien et un financement importants, il y a encore des puristes dans la culture qui résistent à l’idée qu’elle soit pratiquée comme un sport.

« Il y avait beaucoup de gens qui disaient que cela se vendait, ce n’était pas pour la culture, ce n’était pas la voie que nous devrions suivre. Et dans une certaine mesure, je pense qu’il y a certainement du vrai là-dedans. Parce que nous n’avions jamais traditionnellement était considéré comme un sport. Dans la culture, c’était plus une forme d’art « , a déclaré Wizard.

« Mais cela vient avec tout changement, il y a toujours des douleurs de croissance. »

Breaking a certainement parcouru un long chemin depuis ses origines à New York, mais Wizard et d’autres poursuivant le même rêve savent qu’il peut s’intégrer dans plusieurs catégories et coexister.

« Je pense que c’est ce qui rend le breaking si beau, c’est que vous pouvez l’inclure dans tant de catégories différentes, et en fin de compte, ce n’est qu’un label. Nous savons au sein de la communauté et de la scène ce qu’est le breaking, nous savoir d’où ça vient.

« Qu’il s’agisse d’un sport ou d’un art, c’est la rupture. »

Le mouvement de rupture n’a cessé de croître depuis le début, mais la nouvelle ère olympique est sur le point d’être l’un des chapitres les plus importants à ce jour.