Le “au revoir” sauvage de Twitter du Pakistan à l’Inde avec des mèmes d’aéroport après la victoire catégorique du Sri Lanka

Pakistan Twitter et les plaisanteries vont de pair. Les joueurs des nations rivales de cricket peuvent faire l’éloge de leurs adversaires à chaque occasion, mais les fans de chaque côté de la frontière ne semblent manquer aucune occasion de se tirer dessus. Ainsi, lorsque l’Inde a fait face à une perte dégonflante aux mains du fougueux Sri Lanka, mettant pratiquement fin à la course de la Coupe Aisa 2022 pour les hommes de Rohit Sharma, les fans pakistanais savaient exactement comment dire au revoir à leurs rivaux : en les voyant à l’aéroport.

Quelle est la blague ici, demandez-vous? Que les Indiens se sont qualifiés pour l’aéroport sinon pour la finale de la Coupe Aisa. Avec cela à l’écart, voici ce que les fans du Pakistan (certains de l’Inde aussi !) ont tweeté.

Félicitations à Team India pour sa qualification réussie pour l’AÉROPORT DE MUMBAI ✌#INDvsSL pic.twitter.com/hi3qd3Wdxs – Wajiha Hilal (@ Wajihahilal1) 6 septembre 2022

L’Inde est qualifiée avec succès pour l’aéroport international de Dubaï — Hammad (@DaBiryaniGuy) 6 septembre 2022

#Au revoir Inde Avoir un vol sûr vers l’aéroport de Mumbai Indiens en train de dîner après la défaite d’aujourd’hui du Sri Lanka #AsiaCupT20 #SLvIND pic.twitter.com/D2boHj6P9b — M Umer (@MianOfficial) 6 septembre 2022

L’Inde se qualifie pour l’aéroport de Mumbai✌️

Félicitations Sri Lanka ❤️ — Saira PTI (@SairaPTI45) 6 septembre 2022

L’Inde devient la première équipe à se qualifier pour l’aéroport de Mumbai….#IndiavsSrilanka pic.twitter.com/cdoMNaNuxg – AbdulMoeez (@ItsMeezu) 6 septembre 2022

L’Inde a affiché une cible rigide sur le tableau de bord après que le skipper Rohit Sharma ait saisi l’occasion et ajouté 72 sur les 173/8 de l’Inde. Le Sri Lanka a pris un bon départ et le match semblait terminé et dépoussiéré alors que la paire d’ouverture Pathum Nissanka et Kusal Mendi ont ajouté 97 au rythme rapide. Les trois guichets rapides de Yuzvendra Chahal et un scalpé par Ravichandran Ashwin ont ramené de grands espoirs dans le camp indien. Ceux-ci, cependant, ont été de courte durée. Dasun Shanaka (33 *) et Bhanuka Rajapaksa (25 *) sont restés enracinés et ont emmené confortablement le Sri Lanka sur la ligne gagnante avec une livraison à revendre.

