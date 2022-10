Le 9e corps retrouvé au large d’une île grecque quelques jours après le naufrage d’un migrant

Un communiqué des garde-côtes a indiqué que le corps d’une femme a été retrouvé mardi près du site de l’épave à Cythère. Deux autres femmes et six hommes ont été retrouvés morts depuis le naufrage du 5 octobre.

ATHÈNES, Grèce – Un neuvième corps a été retrouvé au large d’une île du sud de la Grèce où un yacht transportant près de 100 migrants a coulé dans un coup de vent la semaine dernière, ont annoncé mardi les garde-côtes. Six autres personnes sont toujours portées disparues.

Le yacht surpeuplé avait quitté la Turquie le 3 octobre et se dirigeait vers les eaux grecques pour l’Italie lorsqu’il a dévié de sa route, a heurté des rochers juste au large dans l’obscurité et a coulé. Les sauveteurs et les habitants ont sauvé 80 personnes, qui ont été traînées sur une falaise avec des cordes ou des élingues improvisées, mais les survivants ont signalé qu’environ 15 étaient portées disparues. Des jours de vents violents ont entravé leur recherche.