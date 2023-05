Le 9e circuit annule la décision du juge annulant la loi sur l’expulsion comme raciste

LAS VEGAS (AP) – Une cour d’appel fédérale a annulé une décision sans précédent au Nevada qui a invalidé une loi américaine d’expulsion de longue date comme raciste et inconstitutionnelle.

La Cour d’appel du 9e circuit a déclaré lundi dans sa décision tant attendue que l’article 1326 de la loi sur l’immigration et la nationalité – qui érige en crime le fait de retourner aux États-Unis après une expulsion, un renvoi ou un refus d’entrée – « est apparemment neutre quant à la race. ”

La décision est un coup dur pour les défenseurs qui espéraient voir des changements majeurs dans le système d’immigration du pays après que la juge de district américaine Miranda Du ait rejeté une accusation de rentrée illégale il y a plus de deux ans contre un immigrant mexicain. Du a déclaré qu’elle avait rejeté l’affaire au motif que l’article 1326 avait violé les droits constitutionnels de Gustavo Carrillo-Lopez et était discriminatoire à l’égard des Latinos.

« Nous sommes profondément déçus de la décision du neuvième circuit de maintenir la section 1326, une loi discriminatoire qui continue d’alimenter l’incarcération massive de personnes noires et brunes, de gaspiller les ressources gouvernementales et de déchirer les familles », a déclaré Sirine Shebaya, directrice exécutive du National Projet d’immigration.

Une avocate de Gustavo-Carrillo a déclaré qu’elle aussi était déçue par la décision du tribunal, mais a refusé de dire si elle prévoyait de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

« Nous avons l’intention de demander un examen plus approfondi de cette question constitutionnelle très importante », a déclaré Amy Cleary dans un communiqué à l’Associated Press.

La décision de Du en août 2021 était la première du genre depuis que le Congrès a érigé en crime il y a près d’un siècle le fait de retourner aux États-Unis après une expulsion en vertu de la loi sur les étrangers indésirables de 1929. Le ministère de la Justice a rapidement fait appel et a continué à poursuivre les affaires de l’article 1326 à travers le pays, parce que l’ordonnance de Du n’incluait pas d’injonction sur le statut.

Le gouvernement américain a précédemment admis que la loi de 1929 était fondée sur le racisme, mais a fait valoir en décembre devant un panel de trois juges du 9e circuit que des révisions ultérieures – comme l’article 1326 – l’ont rendue constitutionnelle.

« Cette loi, telle qu’adoptée en 1952 et modifiée depuis, est constitutionnelle en vertu des principes d’égalité de protection », a déclaré un avocat du ministère de la Justice aux juges. « Et le tribunal de district dans cette affaire est le seul du pays à conclure autrement. »

Le ministère de la Justice a refusé lundi de commenter la décision de la cour d’appel.

Dans sa décision, Du a écrit que la révision de 1952 n’avait pas réussi à « nettoyer » les « racines racistes et nativistes » de la loi de 1929, ajoutant que les amendements à l’article 1326 au fil des ans « ont simplement rendu la disposition plus punitive et élargi sa portée ».

Entre octobre 2021 et septembre 2022, l’année fiscale du gouvernement fédéral, 96 % des personnes inculpées en vertu de l’article 1326 provenaient du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et des îles hispanophones des Caraïbes.

L’article 1326, ainsi que son homologue pour délit, l’article 1325, font partie des accusations les plus poursuivies par le gouvernement fédéral. La section 1325 criminalise l’entrée non autorisée aux États-Unis

Les poursuites ont atteint un nombre record au cours de l’année budgétaire 2019, lorsque près de 90 000 personnes ont été inculpées en vertu de la section 1325 et près de 25 500 en vertu de la section 1326. Le nombre de cas a diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais le ministère de la Justice continue de poursuivre des dizaines de milliers de personnes chaque année pour rentrée illégale.

Rio Yamat, L’Associated Press