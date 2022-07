Le 988 est le 911 pour les urgences en santé mentale – Shaw Local

Une aide rapide pour les pensées suicidaires et autres urgences de santé mentale est désormais aussi simple que le 9-8-8.

La première ligne d’assistance téléphonique nationale à trois chiffres pour la santé mentale des États-Unis est mise en ligne samedi. Il est conçu pour être aussi facile à retenir et à utiliser que le 911, mais au lieu qu’un répartiteur envoie des policiers, des pompiers ou des ambulanciers paramédicaux, le 988 mettra les appelants en contact avec des conseillers en santé mentale formés.

Le gouvernement fédéral a fourni plus de 280 millions de dollars pour aider les États à créer des systèmes qui feront beaucoup plus, y compris des équipes mobiles de crise en santé mentale qui peuvent être envoyées au domicile des gens et des centres de santé mentale d’urgence, similaires aux cliniques de soins d’urgence qui traitent les douleurs physiques.

“C’est l’une des choses les plus excitantes qui se soient produites” dans les soins de santé mentale, a déclaré le Dr Brian Hepburn, un psychiatre qui dirige l’Association nationale des directeurs de programmes de santé mentale de l’État.

Hepburn prévient que lorsque le 988 démarrera, ce ne sera pas comme “un simple coup d’interrupteur”. Il va falloir plusieurs années avant que nous soyons en mesure d’atteindre tout le monde à travers le pays.

Certains États disposent déjà de systèmes complets de crise en santé mentale, mais d’autres ont encore un long chemin à parcourir. Et les pénuries généralisées de spécialistes de la santé mentale devraient ralentir leur capacité à étendre les services.

UN Sondage de RAND Corp. publié le mois dernier a révélé que moins de la moitié des responsables de la santé publique des États ou des régions étaient convaincus d’être prêts pour le 988, ce qui devrait générer un afflux d’appels.

Près de 60 % ont déclaré que le personnel des centres d’appels avait reçu une formation spécialisée en prévention du suicide; la moitié ont déclaré avoir des équipes mobiles d’intervention en cas de crise disponibles 24h/24 et 7j/7 avec des conseillers agréés ; et moins d’un tiers disposaient d’unités de soins de santé mentale d’urgence.

Le système 988 s’appuiera sur le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicideun réseau existant de plus de 200 centres de crise à l’échelle nationale dotés de conseillers qui répondent à des millions d’appels chaque année – environ 2,4 millions en 2020. Les appels à l’ancienne ligne de vie, 1-800-273-8255, continueront à passer même avec 988 en place .

« Si nous pouvons faire en sorte que le 988 fonctionne comme le 911… des vies seront sauvées », a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra.

L’envoi d’ambulanciers paramédicaux pour les crises cardiaques et de policiers pour les crimes a du sens – mais pas pour les urgences psychiatriques, disent les défenseurs de la santé mentale. Les appels au 911 pour ces crises entraînent souvent des rencontres violentes avec les forces de l’ordre et des voyages en prison ou dans des salles d’urgence bondées où les personnes suicidaires peuvent attendre des jours pour être soignées.

Le système 988 “est une réelle opportunité de bien faire les choses”, a déclaré Hannah Wesolowski du Alliance nationale sur la maladie mentale.

Un financement soutenu sera nécessaire. Selon la National Academy of State Health Policy, quatre États ont promulgué des lois pour imposer des frais de télécommunications pour soutenir le 988 et de nombreux autres travaillent sur la question.

Un appel désespéré à un sénateur de l’État de l’Utah en 2013 a contribué à faire naître l’idée d’une ligne d’écoute téléphonique à trois chiffres pour la santé mentale.

Le sénateur Daniel Thatcher dit qu’un bon ami a demandé son aide après avoir emmené son fils suicidaire aux urgences, seulement pour se faire dire par un médecin de revenir si le garçon se blessait.

Thatcher a lutté contre la dépression et à 17 ans, il a également envisagé le suicide. Il savait que les personnes découragées en crise n’avaient peut-être pas les moyens de demander de l’aide ou de se souvenir du numéro national à 10 chiffres de la bouée de sauvetage.

Thatcher a découvert que de nombreuses lignes de crise dans l’État de l’Utah allaient directement aux répartiteurs de la police ou à la messagerie vocale. Il s’est demandé pourquoi il n’y avait pas de service 911 pour la santé mentale, et l’idée a retenu l’attention nationale après l’avoir mentionnée au sénateur de longue date Orrin Hatch.

En 2020, le Congrès a adopté le projet de loi désignant le numéro de crise à 3 chiffres et le président de l’époque, Donald Trump, l’a promulgué.

La mère de Thatcher était infirmière et savait où trouver de l’aide. Il dit que 988 a le potentiel de faciliter la tâche des autres.

« Si vous obtenez de l’aide, vous vivez. C’est vraiment aussi simple que cela ”, a déclaré Thatcher.