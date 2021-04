La reine a deux anniversaires – son anniversaire réel, le 21 avril, qu’elle célèbre en privé, et son anniversaire «officiel», généralement tenu en juin, appelé Trooping the Colour, un défilé militaire éblouissant qui culmine avec un troupeau de membres de la famille royale sur le balcon de Buckingham Palace, tournant la tête vers le ciel pour assister à un défilé aérien de la Royal Air Force.

Mais des plans sont envisagés pour un événement plus petit et plus discret cet été dans le quadrilatère du château de Windsor. L’année dernière, un événement à échelle réduite – surnommé «mini Trooping» – a eu lieu au château et a été télévisé par la BBC.