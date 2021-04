Le 95e anniversaire de la reine Elizabeth II mercredi devrait être une affaire plus sombre que son 90e anniversaire, se déroulant sous les restrictions continues de la pandémie de coronavirus et quelques jours à peine après les funérailles de son mari de 73 ans, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

Elle atteint ce marqueur d’âge significatif en bonne santé, mais sans doute encore pleurant la perte du «Iron Duke», comme on l’appelait affectueusement, alors que la période officielle de deuil touche à sa fin.

Le duc est décédé tôt le 9 avril dans son appartement privé du château de Windsor, la reine à ses côtés, quelques semaines après une longue hospitalisation. Il avait 99 ans, juste avant son 100e anniversaire en juin. Il avait été son plus proche conseiller et partisan, l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique, et l’homme crédité d’avoir contribué à faire de son long règne un succès.

Au château de Windsor, les affaires courantes de la couronne se poursuivaient. Quatre jours seulement après la mort de son mari, la reine a effectué un engagement déjà programmé, présidant une cérémonie de retraite le 13 avril pour son plus haut fonctionnaire de la maison royale, selon la circulaire de la Cour, le compte rendu officiel des engagements royaux.

Le Lord Chamberlain, le comte Peel, qui a supervisé les arrangements pour les funérailles du prince Philip, a rencontré la reine, lui a remis les insignes de son bureau et a pris congé après que la reine l’ait investi de la chaîne royale victorienne. Le lendemain, la reine a tenu une autre audience pour accueillir le nouveau Lord Chamberlain, Lord Andrew Parker, et lui transmettre l’insigne d’office, selon la circulaire de la Cour.

À partir de là, il ne fait guère de doute que la reine gardera son calme et continuera, car c’est ce qu’elle a promis de faire à l’âge de 21 ans: elle continuera à servir de chef d’État du Royaume-Uni, même si elle en réduira une partie en personne. apparences pour se protéger contre le COVID-19.

Même si le prince Philip était toujours en vie, le véritable anniversaire de la reine aurait été une célébration privée; maintenant COVID exige qu’elle reste cloîtrée au château de Windsor et qu’elle est toujours en deuil, il n’y a donc pas de grande fête de famille.

Pour les anniversaires importants passés, le palais a publié un portrait officiel ainsi que des hommages sur les réseaux sociaux royaux. Les hommages sont probables, mais une nouvelle image n’est pas attendue, selon les médias britanniques.

Pendant ce temps, les saluts traditionnels de 41 et 21 coups à Hyde Park et à la Tour de Londres sont annulés, comme ils l’étaient l’année dernière en raison de la pandémie.

La princesse Elizabeth Alexandra Mary d’York est née le 21 avril 1926 au domicile londonien de ses parents, le duc et la duchesse d’York, qui devinrent plus tard le roi George VI et la reine Elizabeth la reine mère.

Mais l’anniversaire «officiel» de la reine, le défilé Trooping the Colour, est célébré en juin, selon une tradition datant de plusieurs siècles et parce que le climat anglais peu fiable est généralement meilleur en été.

Le défilé coloré de troupes et de chevaux à Londres, suivi d’une apparition pour toute la famille sur le balcon du palais de Buckingham, est la cérémonie royale annuelle la plus populaire pour les touristes et les Britanniques. À présent, la pandémie a de nouveau mis un terme à l’extravagance londonienne, pour la deuxième année consécutive.

Au lieu de cela, un défilé très réduit peut avoir lieu dans le quadrilatère du château de Windsor, comme cela a été organisé l’année dernière après que la reine se soit isolée au château en mars.

En attendant, à quoi ressemblera le programme de Sa Majesté alors qu’elle entre dans sa 95e année? Il est probable que ce soit un mélange d’apparitions vidéo et de quelques apparitions en personne importantes.

Au cours de l’année de la pandémie, elle a exécuté son calendrier réduit d’engagements principalement par elle-même, depuis que son mari a pris sa retraite en 2017. Maintenant, avec sa mort, les membres supérieurs de sa famille, tels que le prince Charles et son fils, le prince William, duc de On s’attend à ce que Cambridge intervienne pour la soutenir.

L’engagement le plus important à venir dans son journal sera l’ouverture officielle du Parlement le 11 mai, la grande cérémonie imprégnée de tradition et drapée de robes d’hermine que la reine n’a manqué que deux fois en 69 ans sur le trône (les deux fois pour sa dernière deux grossesses dans les années 1960).

Le gouvernement a confirmé que la cérémonie se déroulerait, mais certains aspects seront ajustés, notamment la réduction des éléments cérémoniels et des participants pour tenir compte de la pandémie.

Pendant toutes les années de son règne, la reine avait été accompagnée à l’ouverture officielle par le prince Philip, jusqu’à sa retraite. Ensuite, le prince Charles l’a accompagnée dans la voiture d’État au palais de Westminster, assis à ses côtés sur un trône à la Chambre des lords.

Là, elle s’adressera à la Chambre des lords et à la Chambre des communes, pour prononcer le discours de la reine, rédigé par le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson et exposant son futur programme pour la session législative.

