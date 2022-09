Le 73e Grand Detour Arts Festival annonce les gagnants – Shaw Local

GRAND DETOUR – Stuart Roddy a reçu le prix Charles Kested Best of Show pour sa soumission au 73e festival annuel des arts Grand Detour qui s’est tenu le dimanche 11 septembre.

L’exposition d’art comprenait également des concours pour adultes et étudiants.

Les récipiendaires des prix du festival d’art comprenaient Kent Broadbent pour la meilleure huile ou acrylique, Nichole Kuzniewicz pour la meilleure photographie, Joanne Farrey pour le meilleur médium de dessin, Priscilla Osborne pour la meilleure poterie, John Carroll pour le meilleur tridimensionnel, Kimberly Ellis pour les meilleurs bijoux, et Peter Bell pour le meilleur travail du bois.

Les sélections de mentions honorables comprenaient Karen Tucker pour l’huile, Nancy Ocken pour la poterie, Mark Davis pour le tridimensionnel et Michael Kriz pour le travail du bois.

Le meilleur spectacle de l’exposition d’art étudiant était “Sun Drop” de Sam Cesarek pour mixte.

Pour le groupe de la maternelle à la deuxième année : 1er, Luke Rasmussen pour l’aquarelle avec gravure ; 2e, Maycie Cesarone pour les crayons acryliques et à l’huile ; 3e, Quincy DeRaimo pour la détrempe de nature morte; mention honorable, Oliver Shaddick pour crayon et pastel à l’huile; et le choix du juge, Luke Rasmussen pour l’aquarelle avec gravure.

Pour les groupes de la troisième à la cinquième année : 1ère, Kierra Hopp pour la gravure ; 2e, Evelyn Mann pour feutre et crayon de couleur ; 3e, Liam Carr pour la magie du modèle et le marqueur ; mention honorable Emma Osborne pour l’acrylique; et le choix du juge Kierra Hopp pour la gravure.

Pour les groupes de la sixième à la huitième année : 1er, Addison Orsted pour la peinture ; 2e, Ella Coffman pour l’acrylique ; 3e, Ann-Marie Aden pour l’encre ; mention honorable, Grace King pour tempera; et le choix du juge Ann-Marie Aden pour l’encre.

Pour les groupes de la 9e à la 12e année : 1ère, Madison Zipse pour mixte ; 2ème, Emma Manus pour l’acrylique ; 3ème, Sage Namaste pour l’aquarelle ; mention honorable, Sam Cesarek pour mixte; et le choix du juge, Allissa Martin pour l’aquarelle et l’encre.