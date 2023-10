Le 71e anniversaire de Poutine « pourrait être son DERNIER » alors que le tyran maladif pourrait « mettre fin à tout cela avec un pistolet d’or » pour éviter un coup d’État humiliant

Lâche Poutine ne verra peut-être pas un autre anniversaire, car il préfère « finir tout ça avec son pistolet d’or » plutôt que de faire face à l’humiliation d’un coup d’État, ont prévenu les experts.

L’invasion diabolique de l’Ukraine par le dirigeant russe a révélé des fissures dans son emprise de plus en plus fragile sur le pouvoir – et on pense que le propre cercle intime de Vlad pourrait enfin renverser son château de cartes.

L’invasion de l’Ukraine par Poutine a révélé des fissures dans son emprise de plus en plus faible sur le pouvoir – et on pense que ses généraux pourraient se retourner contre lui. Crédit : AP

Le président fête ses 71 ans, mais les experts préviennent que ce sera peut-être son dernier anniversaire Crédit : Alay

Les experts estiment que le despote approche de la fin de son règne – que ce soit par un coup d’État, un suicide, l’effondrement du régime ou sa santé déclinante. Crédit : AFP

Les experts s’accordent à dire que le despote approche de la fin de son règne, que ce soit par un coup d’État, un suicide, l’effondrement du régime ou sa santé défaillante – et le Kremlin pourrait ne pas continuer d’exister tel que nous le connaissons avant un an.

Le régime tyrannique de Poutine, la guerre en Ukraine et la liste croissante de ses ennemis ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les analystes pensent que son 71e anniversaire sera son dernier.

Les experts ont comparé ses derniers jours à ceux du dictateur communiste Nicolae Ceausescu, l’ancien président de la Roumanie dont la chute sanglante est survenue au milieu de l’effondrement de l’Union soviétique.

La propre armée de Ceausescu s’est soulevée contre lui avant de le capturer et de l’exécuter.

S’adressant au Sun, le professeur Anthony Glees a déclaré qu’un Poutine terrifié préférerait se suicider plutôt que de subir le même sort.

L’expert en renseignement de l’Université de Buckingham a qualifié Poutine d’« homme mort ambulant » qui sortira avec fracas comme Hitler.

Il a ajouté : « Je pense qu’il y a de très bonnes chances que ce soit son dernier anniversaire et ce serait une excellente nouvelle.

« La seule façon de nous débarrasser du fléau de Poutine, et en particulier des terribles souffrances du peuple ukrainien, est de le tuer. La deuxième solution serait un coup d’État qui le renverserait.

« Il regarde peut-être le pistolet doré sur son bureau en pensant, oui, le temps est écoulé.

« S’il est suffisamment terrifié, oui, il pourrait attraper cette arme. Ce serait la réponse et une nouvelle aube se lèverait sur nous. »

Si Poutine est renversé par un coup d’État, le professeur Glees pense qu’il pourrait être renversé par ses propres généraux dissidents, voire par les restes du groupe Wagner.

Le professeur Alexander Motyl, expert de l’Ukraine et de la Russie, estime qu’un coup d’État pourrait avoir lieu d’ici un an et déclencher une lutte de pouvoir vicieuse.

Il pense également que les généraux de Poutine pourraient même être ceux qui le renverseront – ou même sa propre agence d’espionnage, le FSB.

« La chance de Vladimir Poutine est terminée », a-t-il déclaré au Sun.

« Je ne sais pas qui va gagner, mais le chaos qui en résulterait pourrait facilement provoquer l’effondrement du régime fasciste. »

Cela survient après que les services secrets russes ont déclaré qu’ils enquêtaient sur un prétendu complot venant « de leurs propres rangs » visant à assassiner Poutine.

Un prétendu agent du FSB se serait vanté d’avoir renversé le dictateur dans un club de karaoké à Moscou.

Eugène Prigojine, le chef de Wagner aujourd’hui décédé et l’un des anciens alliés de Poutine, avait déjà tenté de renverser le despote Eugène Prigojine.

Le chef de guerre rebelle a mené une rébellion armée dans le but d’évincer les chefs militaires russes alors qu’ils marchaient sur Moscou.

Il était auparavant un confident de Poutine, mais les experts le soupçonnent fortement d’avoir été éliminé par le dictateur lorsque l’avion dans lequel il voyageait s’est écrasé en août.

Prigozhin a rejoint un nombre stupéfiant de morts d’au moins 40 décès très médiatisés liés au tyran impitoyable, y compris la mort de certains de ses propres alliés.

En éliminant des ennemis puissants et ceux de son entourage, le dictateur impitoyable augmente peut-être ses chances de tomber dans un coup d’État sanglant.

La guerre russe en Ukraine ne se déroule pas aussi bien que Vlad l’espérait depuis son invasion en février de l’année dernière.

La contre-offensive ukrainienne s’est battue bec et ongles pour percer la ligne de front russe dans le sud – et elle prend l’avantage sur l’armée de Mad Vlad.

L’ancien agent du FBI, Wayne Barnes, a déclaré au Sun : « Poutine devrait comprendre qu’il peut être une cible.

« Un coup d’État devrait certainement être envisagé… peut-être au printemps prochain ou l’été prochain.

« Il y a trop de gens indignés par ce qu’il fait, y compris parmi les oligarques et les services de renseignement.

« Poutine ne durera pas éternellement et la guerre en Ukraine l’a beaucoup affaibli. »

Il a ajouté : « Poutine pensait que personne ne le dérangerait et il avait tort. Il croyait qu’il pouvait être une sorte de tsar moderne et très puissant.

« Il se croyait intouchable, mais il ne s’attendait pas à une unité aussi forte de l’Occident après l’invasion de l’Ukraine par ses armées. »

Barnes l’a même comparé au dictateur communiste Ceausescu, ancien président de la Roumanie, dont la propre armée s’est soulevée contre lui, le forçant à fuir avec sa femme.

Ils ont été capturés par les forces armées, condamnés à mort et exécutés.

Son gouvernement – ​​comme celui de Poutine – était connu pour sa police secrète, sa surveillance de masse, sa propagande et son contrôle sur les médias et la presse.

« Il a le même narcissisme. Il veut être responsable de tout, jusqu’au moindre détail et avoir les personnes en qui il a confiance », a déclaré Barnes.

Le professeur Glees a déclaré que les 18 derniers mois « ont été une humiliation » pour Poutine.

« Une humiliation pour lui, une humiliation pour la Russie et une humiliation pour ceux qui le soutiennent », a-t-il déclaré au Sun.

« Il doit gagner, il doit vaincre l’Ukraine pour conserver sa foi et c’est le contraire qui se produit, l’Ukraine est en train de gagner.

« Il se trouve dans une situation très grave… Sans victoire, ses jours sont comptés. »

Glees a poursuivi : « Cet acte, comme celui d’Hitler, se jouera jusqu’au bout. Puis, tout d’un coup, ça ira. »

Et pour tous ceux qui se dressent entre le tyran fragile et sa victoire insaisissable, l’expert en sécurité dit qu’il se fera un plaisir de les éliminer.

Il a décrit le président comme un sadique, « quelqu’un qui prend un plaisir sadique à la douleur et à la souffrance des autres ».

« C’est un tueur impitoyable d’innocents, qui se réjouit de la terreur qu’il a provoquée », a-t-il déclaré.

Poutine avec l’un de ses principaux généraux, Sergey Surovikin, dont on craignait la mort à un moment donné Crédit : AP

Un soldat ukrainien près de la ligne de front à Bakhmut, combattant dans le cadre de la contre-offensive du pays contre la Russie Crédit : AP

Le général Sir Richard Barrons, ancien chef des Forces interarmées, a déclaré que le château de cartes de Poutine était désormais « en train de s’effilocher à cause de cette guerre désastreuse ».

« Je pense qu’il est absolument clair que le président Poutine croit en la philosophie selon laquelle la Russie possède un empire, la façon dont la Russie se sécurise dans le monde consiste à dominer les États qui se trouvent à sa périphérie », a-t-il déclaré au Sun.

Il a déclaré que la domination impitoyable du dictateur avait peut-être fonctionné pendant un certain temps, mais que sa poigne de fer était désormais en train d’échouer.

Le président « narcissique » a travaillé dur au fil des années pour consolider l’image d’une Russie supérieure dans l’esprit de son peuple.

Et il a travaillé sans relâche pour entretenir sa façade.

Le colonel Hamish de Bretton-Gordon estime que Poutine vit au « pays des coucous » avec le sentiment « dingue » de contrôle et de propagande qu’il essaie de cracher.

« Il se considérait comme le Pierre le Grand du XXIe siècle. Il voulait reconstruire la Grande Russie », a-t-il déclaré au Sun.

« Mais tout est bouleversant. Pour quelqu’un qui pensait qu’une opération militaire spéciale durerait deux à trois semaines, nous sommes maintenant près de 20 mois après le début de ce conflit.

« Il a perdu plus de 4 500 chars et plus de 200 000 soldats. C’est dévastateur. C’est la plus grande défaite. »

Le colonel à la retraite a poursuivi : « L’histoire nous dit que les dirigeants russes vaincus sont en réalité destinés à la tombe peu de temps après cette défaite. »

« L’écriture est sur le mur » pour le despote condamné, qui, selon lui, pourrait probablement être confronté à une mort classique dans les manuels russes, « par poison ou en tombant d’un balcon ».

De Bretton-Gordon a ajouté : « Poutine est un Hitler des temps modernes. Et bien sûr, Hitler a eu sa récompense, et la fin de Poutine ne sera probablement pas différente.

« Je ne vois pas que son peuple ou d’autres lui permettront de subir encore 12 mois le carnage auquel nous avons assisté au cours des 20 derniers mois en Ukraine. »

La façade d’un leader invincible fonctionnait également plus efficacement lorsque Poutine était en meilleure forme, alors que les rumeurs couraient selon lesquelles l’esprit et la santé du despote se détérioraient.

Les spéculations se sont multipliées depuis une série d’apparitions publiques étranges et des fuites de renseignements suggérant qu’il pourrait souffrir d’un cancer du pancréas et de la thyroïde ainsi que de la maladie de Parkinson.

Cela survient alors que le leader, peut-être fragile, est en outre en proie à la peur constante d’être assassiné, a révélé un ancien garde.

Vitaly Brizhatiy, qui serait un ancien membre de son équipe de sécurité, a annoncé que Poutine « ne fait pas confiance à son propre peuple » et est profondément paranoïaque quant à son propre sort.

On craint également qu’il ne se prépare à lancer un terrifiant missile nucléaire comme cadeau d’anniversaire malsain.

Des images satellite et des données aériennes suggèrent que le tyran russe pourrait être sur le point de lancer l’arme « apocalyptique ».

Aujourd’hui, alors que Poutine vieillit d’un an, les experts de tous les domaines semblent s’accorder sur le fait que le despote approche de la fin de son règne.

Que ce soit par un coup d’État, un effondrement ou un suicide, le Kremlin pourrait ne pas continuer à exister tel que nous le connaissons avant un an.

Le dictateur russe est connu pour prendre sa sécurité très au sérieux et vit dans la peur constante d’être assassiné. Crédit : Reuters

Le professeur Alexander Motyl, expert de l’Ukraine et de la Russie, estime qu’un coup d’État pourrait renverser le tyran d’ici un an et déclencher une lutte de pouvoir vicieuse. Crédit : Alexandre Tchekméniev