TEL AVIV — Pour la plupart des dirigeants du monde, les crises simultanées entourant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu donneraient l’impression que les murs se referment. Mais « Bibi », un Houdini politique qui a survécu à de nombreuses situations politiques difficiles, beaucoup se demandent s’il ne lui reste pas encore d’autres astuces. sa manche.

Il a été remarquablement absent du public au cours des trois semaines qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, le trou en forme de Netanyahu étant rendu encore plus évident par les conférences de presse quotidiennes de ses chefs militaires. Entre-temps, il a été condamné par certaines familles des quelque 220 otages, et même les États-Unis, un proche allié, ont appelé à ce qu’ils appellent une pause dans les bombardements de Gaza au milieu d’un nombre croissant de morts parmi les civils. Enfin, les sondages suggèrent que la plupart des Israéliens pensent qu’il devrait démissionner.

« Netanyahu n’était pas particulièrement populaire avant le 7 octobre et il l’est désormais largement, y compris parmi ses propres partisans », a déclaré Michael A. Horowitz, un analyste basé à Jérusalem et directeur du renseignement chez Le Beck International, une société de gestion des risques. cabinet de conseil axé sur le Moyen-Orient.

“Mais”, a ajouté Horowitz, “il a également été qualifié de mort, politiquement, à plusieurs reprises et il est néanmoins revenu, dans la plus pure tradition de la terre promise.”

Les amis et les membres de la famille rendent hommage mardi lors des funérailles conjointes à Rehovot, en Israël, de Dana et Carmel Becher, tuées dans l’attaque du Hamas. Léon Neal / Getty Images

Dans un avertissement à tous ceux qui ignorent Netanyahu pour l’instant, Horowitz l’a décrit comme « le vrai Frank Underwood d’Israël », le protagoniste impitoyable de « House of Cards » qui traverse d’innombrables crises pour rester au pouvoir.

Netanyahu était déjà confronté à une spirale de revers avant ce que beaucoup considèrent comme le pire jour de l’histoire d’Israël.

Il est jugé pour diverses accusations, notamment de corruption, de fraude et d’abus de confiance, qu’il nie. Après la dernière d’une série d’élections et de coalitions effondrées, son dernier cabinet, composé d’un groupe de brandons ultranationalistes et ultrareligieux, est le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire d’Israël. Il a également été confronté à certaines des plus grandes manifestations de l’histoire d’Israël contre des réformes judiciaires qui, selon les critiques, concentreraient trop de pouvoir entre les mains du gouvernement.

Même si des atrocités telles que les attaques du Hamas produisent parfois un effet de ralliement pour ceux qui sont au pouvoir, cela n’a pas été le cas pour Netanyahu.

UN sondage réalisé quelques jours après l’attaque presque toutes les personnes interrogées, soit 94 %, pensent que le gouvernement doit partager une partie de la responsabilité de l’attaque terrestre, maritime et aérienne sans précédent du Hamas contre Israël, qui a tué environ 1 400 personnes. Une immense majorité, 86 %, a déclaré que l’attaque était un échec des dirigeants du pays, et 56 % ont déclaré que Netanyahu devait démissionner après la guerre.

Une série de hauts responsables israéliens ont accepté la responsabilité, depuis le chef de l’agence de sécurité du Shin Bet, Ronen Bar, jusqu’à l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui n’était même pas au pouvoir à l’époque mais qui a quand même déclaré qu’il était en partie responsable de cette litanie. d’échecs qui ont permis à plus de 1 000 terroristes de s’échapper de Gaza et d’attaquer des civils pendant des heures.

Mais jusqu’à présent, Netanyahu n’a reconnu aucun échec.

Mercredi, il a promis dans un discours à l’échelle nationale que les attaques « feraient l’objet d’une enquête approfondie », mais n’en a pas accepté la responsabilité.

« Tout le monde devra donner des réponses, moi aussi », a-t-il déclaré. “Mais tout cela n’arrivera qu’après la guerre.”

Des femmes se tiennent mardi devant un mur d’affiches identifiant les otages israéliens détenus par des militants palestiniens à Tel Aviv. Ahmad Gharabli / AFP – Getty Images

Pour les critiques de Netanyahu, tout cela concorde avec leur accusation selon laquelle il est plus intéressé par sa propre survie politique que par la gestion de son pays pour sortir du pétrin.

« Netanyahu est considéré comme travaillant à sa survie politique, plutôt que de s’engager efficacement auprès d’une population en détresse et d’assumer ses responsabilités », a déclaré Nimrod Goren, chercheur principal pour les affaires israéliennes à l’Institut du Moyen-Orient, basé à Washington, le plus ancien groupe de réflexion spécialisé dans les affaires israéliennes. région.

“C’est le point culminant de ses multiples échecs, étalés sur plusieurs années et sur de multiples problèmes”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le conflit devrait marquer la fin de la carrière politique de Netanyahu”.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait effectivement être le cas, un député du parti Likoud de Netanyahu, Amichai Chikli, a déclaré que même s’il reconnaissait la nécessité d’accepter ses responsabilités, l’heure n’était pas à la politique.

« Pour moi, il est évident que le gouvernement est responsable », a déclaré Chikli, ministre des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme au sein du gouvernement de Netanyahu, dans une interview. “La mission de tout État est d’assurer avant tout la sécurité de ses citoyens, et il est clair que le 7 octobre, ce n’est pas nous qui avons assuré cette sécurité, ni nous, ni l’armée ni les services de renseignement”.

Mais désormais, « nous avons besoin de toute notre énergie pour gagner la guerre et non pour retourner aux combats politiques que nous savons très bien mener », a-t-il déclaré. «Il sera facile de revenir aux désaccords, aux accusations et au désordre politique auxquels nous sommes habitués. Mais pour le moment, nous n’avons tout simplement pas ce luxe.

L’attaque est particulièrement dommageable pour Netanyahu car elle révèle une faiblesse dans son principal argument de vente politique. Au cours de ses deux décennies de carrière, il s’est vendu à l’électorat sous le nom de « M. ». Sécurité », l’homme capable de protéger Israël face à une mer d’ennemis, y compris de garder le Hamas sous contrôle.

Il est un homme politique au succès remarquable, ayant gouverné Israël pendant plus de 15 ans, au cours de trois mandats au sein de six administrations. Mais le conflit des deux dernières semaines et demie a conduit à un réexamen approfondi de son mandat.

Un détail qui a retenu davantage l’attention est que Netanyahu a approuvé pendant des années l’envoi de valises d’argent à Gaza depuis le Qatar, le royaume du golfe Persique qui paie les salaires des responsables palestiniens et héberge certains dirigeants du Hamas.

Netanyahu a publiquement défendu ces paiements comme un moyen de maintenir la paix. Mais lors d’une réunion du Likud en 2019, il a déclaré que cet argent était en réalité destiné à empêcher le Hamas d’être englouti par l’Autorité palestinienne, qui exerce un faible contrôle sur la Cisjordanie, et ainsi « à empêcher la création d’un État palestinien », selon une citation. largement rapporté par les médias israéliens, dont le journal Haaretz.

Aujourd’hui, il est pris entre sa promesse d’éradiquer les militants du Hamas, ce qui nécessitera très probablement une offensive terrestre dangereuse et douloureuse, et la pression visant à garantir le retour en toute sécurité des otages. Ces objectifs peuvent s’exclure mutuellement.

Michael Stephens, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Philadelphie, est catégorique quant à son avenir.

« Je ne vois pas comment Netanyahu survivra », a-t-il déclaré. “Bibi a épuisé ses neuf vies.”