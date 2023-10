Le 7 octobre, Gaza s’est évadée de prison | Gaza

Aux petites heures du samedi 7 octobre, les Palestiniens de toute la Cisjordanie se sont réveillés au son des explosions.

Personne ne savait vraiment ce qui se passait jusqu’à ce que des informations commencent à circuler selon lesquelles des combattants de Gaza avaient pris le contrôle du passage de Beit Hanoun – le seul par lequel les habitants de Gaza peuvent atteindre le reste de la Palestine historique dans les cas extrêmement rares que l’occupant le leur permet.

Bientôt, des informations sont apparues sur les réseaux sociaux selon lesquelles le mur qu’Israël avait érigé autour de la bande de Gaza pour maintenir en prison ses 2,3 millions d’habitants de manière permanente avait été brisé.

Et puis est venu les images et des images du mur brisé. Dans une vidéo, montrant un bulldozer détruisant le mur, on peut entendre un Palestinien scander avec exaltation : « Oui, partez ! Allahu Akbar [God is the Greatest]! Frappez-le, les gars ! Repose en paix, mur !

C’était incroyable. C’était surréaliste. Nous nous demandions comment il était possible que les habitants de Gaza s’échappent de leur prison.

Peu de personnes au monde comprendraient nos sentiments à ce moment-là. Peut-être que les prisonniers politiques le pourraient.

La grande majorité de la population palestinienne restant dans la Palestine historique est née en prison et ne connaît que la prison. Gaza est complètement isolée du reste du monde par le mur de l’apartheid israélien et soumise à un siège débilitant, auquel son voisin l’Égypte prend volontiers part.

En Cisjordanie occupée, tous les points d’entrée et de sortie de chaque village, ville et cité palestinienne sont contrôlés par les forces d’occupation israéliennes ; Les Palestiniens – contrairement aux colons israéliens qui volent leurs terres – n’ont aucune liberté de mouvement.

Notre emprisonnement comporte également le travail pénitentiaire. Avec l’occupation israélienne qui étouffe l’économie palestinienne et le taux de chômage élevé qui en résulte, les Palestiniens sont obligés de chercher du travail auprès de leurs gardiens de prison. Bien entendu, les autorités israéliennes contrôlent strictement ce processus, en délivrant des « permis de travail » aux Palestiniens et en les révoquant souvent arbitrairement.

Comme dans une vraie prison, nous sommes également soumis à des contrôles 24 heures sur 24 surveillance via des caméras dans les lieux publics, des drones, des écoutes téléphoniques et des télécommunications, un réseau d’infiltrés et d’espions, etc.

Et bien sûr, tout comme les prisonniers, nous sommes « punis » pour « mauvaise conduite ». À Gaza, la punition signifie un bombardement aveugle de zones densément peuplées qui aboutit toujours à des massacres de civils.

En Cisjordanie, nous sommes soumis chaque nuit à des « perquisitions et arrestations », au cours desquelles les occupants envahissent nos maisons, brutalisent nos proches devant des enfants terrifiés et les emmènent (parfois les enfants eux-mêmes) pour les détenir. indéfiniment et sans frais. Abattre des civils palestiniens lors de ces raids est, bien entendu, un phénomène courant.

Dans ce contexte, voir ces images et vidéos du mur de prison démoli à Gaza est libérateur. Leur pouvoir symbolique ne peut être surestimé.

Nous avons ressenti la même exaltation en 2021 lorsque nous avons appris que six prisonniers politiques palestiniens s’étaient évadés d’une prison israélienne. Ils avaient creusé un tunnel pour sortir de la prison en utilisant des cuillères, des morceaux de métal et beaucoup de patience.

Cette évasion de prison est devenue un emblème de la persévérance palestinienne. Les Palestiniens ont applaudi les prisonniers alors qu’ils échappaient aux gardiens de prison pendant des jours. Nous avons célébré leurs actes simples de savourer la liberté : manger une figue de Barbarie pour la première fois depuis 20 ans, serrer une vache dans ses bras, marcher dans les collines de Nazareth. Avec eux, nous respirions la liberté, comme si nous étions également libres.

Le sentiment libérateur de s’évader de prison est également venu de nos courageux grévistes de la faim emprisonnés. En 2011, Khader Adnan, qui avait été détenu de temps à autre sans inculpation par les Israéliens pendant une décennie, a entamé une grève de la faim contre une nouvelle détention injuste. Il a été rejoint par des centaines de prisonniers palestiniens. Malgré les menaces et les mauvais traitements, il a persévéré jusqu’à ce qu’une pression suffisante s’installe et qu’Israël soit contraint de le libérer. Nous avons également célébré la liberté d’Adnan comme si c’était la nôtre.

Ces brefs moments de rupture dans notre réalité d’emprisonnement sont à la fois terrifiants et exaltants. Bien sûr, elles sont toujours de courte durée – de brefs exemples de triomphe palestinien avant que le poids insupportable de la domination militaire israélienne ne revienne nous écraser.

L’euphorie initiale de voir le mur de l’apartheid s’effondrer à Gaza a été rapidement dépassée par la réalisation terrifiante de ce qui allait suivre.

Nous savions que la guerre avait éclaté au moment où les Palestiniens de Gaza sortaient de leur prison israélienne. Mes conversations avec mes pairs et amis, mes discussions de groupe, mes appels téléphoniques – tous étaient dominés par la même sombre prémonition : « Ils vont tous nous tuer. »

Nous savons, par expérience directe, quelle est la politique d’Israël politique de vengeance moyens. Nous savons également que, quelle que soit la sauvagerie de son armée, l’Occident « se tiendra à ses côtés » et dénoncera les « crimes palestiniens ».

Israël a mené cinq guerres contre Gaza, tuant à chaque fois massivement des civils palestiniens, les dirigeants occidentaux justifiant le massacre par le mantra familier « Israël a le droit de se défendre ».

Et bien sûr, c’est exactement ce qui se passe actuellement. Israël bombarde Gaza en tapis. Il a imposé un blocus total à Gaza, sans eau, électricité, nourriture ou médicaments entrant dans la bande. Les infrastructures de télécommunications ont été bombardées, coupant ainsi les Palestiniens de Gaza du reste du monde. Pendant ce temps, la Cisjordanie est complètement bloquée ; les points de contrôle ont été fermés partout, paralysant ainsi l’ensemble du territoire. Les soldats israéliens tirent sur les Palestiniens et encouragent les colons à faire de même.

Et pourtant, l’Occident « se tient aux côtés » de son allié, Israël, et de son « droit de se défendre » contre les peuples qu’il occupe et opprime brutalement. Les pays occidentaux se laissent berner par la propagande israélienne, affirmant qu’ils combattent le « terrorisme islamique », que « le Hamas est ISIS », que les Palestiniens sont des « sous-humains », qu’ils « décapitent des bébés ». Tous les prétextes de moralité, de logique et de vérité ont été abandonnés pour justifier le massacre de Palestiniens.

Au cours des sept derniers jours, l’armée israélienne a tué plus de 2 200 Palestiniens à Gaza, dont 600 enfants. Ses soldats ont assassiné au moins 53 Palestiniens en Cisjordanie. Depuis le début de l’année, 250 autres personnes ont été tuées, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis que les Nations Unies ont commencé à recenser les décès en 2004-2005.

Nous nous attendions à tout cela. Tout cela reste douloureux et horrible. Tout cela restera dans l’histoire palestinienne comme un nouvel épisode de résistance des Palestiniens et de massacres massifs et de nettoyage ethnique de la part d’Israël.

Cependant, contrairement à d’autres moments de l’histoire palestinienne, quelque chose est différent cette fois-ci. Non seulement les Palestiniens ont réussi à s’échapper de leur prison à Gaza – même pour une courte période – mais aussi, pour la première fois, ils ont porté un coup qui aura un impact considérable.

Les Palestiniens ont frappé Israël là où ils ont frappé les Palestiniens depuis plus de 75 ans : des vies et des terres. L’arrogance israélienne et le sentiment de sécurité selon lequel il peut opprimer, tuer et voler des terres en toute impunité ont été brisés.

Nous sommes pris en otage par Israël depuis des décennies. Nous sommes prisonniers sur nos terres depuis des générations. Mais en octobre dernier, le mauviette a finalement eu son coup de poing et l’intimidateur est désormais secoué.

Alors que nos oppresseurs tuent sans discernement dans une rage aveugle, un sentiment inconfortable s’installe parmi eux : la prison dans laquelle ils nous enferment commence à s’effondrer.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.