Le 6e flic de Memphis, Preston Hemphill, suspendu pour Tire Nichols

Il semble que d’autres parties soient tenues responsables de la mort de Tire Nichols.

Selon un Memphis locale Selon le rapport, un sixième officier nommé Preston Hemphill a été «relevé de ses fonctions» tandis que l’enquête sur tous les détails du meurtre de Tire Nichols est étayée. Hill est mis sur la glace depuis le 8 janvier, mais le département n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas été mentionné lors de leurs déclarations initiales la semaine dernière. Hemphill n’était pas présent à la deuxième scène où Taddarius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr. ont mortellement agressé Nichols.

Voici ce que l’avocat de Hemphill, Lee Gerald, avait à dire au nom de son client :

«Je peux confirmer que je représente l’officier de police de Memphis Preston Hemphill qui était le troisième officier lors de l’arrêt initial de M. Nichols. Video One est sa séquence de caméra corporelle. Conformément aux règlements du département, l’agent Hemphill a activé sa caméra corporelle. Il n’a jamais été présent à la deuxième scène. Il coopère avec les autorités dans cette enquête.

Bien qu’il ne soit pas sur les lieux du passage à tabac, Hemphill a certainement abusé de Tyr et a souhaité plus d’abus, comme en témoigne la boutade prise sur sa caméra corporelle, “J’espère qu’ils lui piétinent le cul”. Nous avons certainement besoin d’en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il a été épargné par le licenciement et les accusations criminelles, mais nous sommes sûrs que les réponses à ces questions sont à venir.

Nous aurons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.