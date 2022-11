Le 62e ballon record d’Aaron Judge sera mis aux enchères

Le 60e ballon du coup de circuit du juge a été récupéré au Yankee Stadium par Michael Kessler, 20 ans, qui est un fan des Yankees de New York. Il l’a donné à Judge après ce match, le 20 septembre, en échange d’une batte et de balles signées, et de photographies avec Judge et les copains du fan. Un ballon qui entre dans les gradins devient la propriété de celui qui l’attrape, et Kessler a déclaré qu’il l’avait ramassé au milieu d’un carambolage frénétique.

Huit jours plus tard, Judge a frappé le n ° 61 contre Tim Mayza des Blue Jays au Rogers Centre de Toronto. Le ballon a été presque attrapé par un fan, qui s’est identifié aux journalistes comme Frankie Lasagna. Mais le ballon a rebondi sur le gant de Lasagna et a atterri dans l’enclos des releveurs de l’équipe locale, où il a été récupéré par Matt Buschmann, un entraîneur des Blue Jays. Buschmann l’a donné à Zack Britton, un lanceur de relève des Yankees, qui l’a présenté au juge dans une chaîne de garde soignée.

Ainsi, le n ° 62 sera le seul des trois ballons du juge après le n ° 59 à être mis en vente.

Avant que Judge n’atteigne 62 ans, certains commissaires-priseurs et experts en souvenirs ont prédit que le ballon pourrait se vendre 2 millions de dollars. Goldin était initialement plus prudent, spéculant qu’il rapporterait environ 500 000 $, puis l’a augmenté plus tard à un peu plus d’un million de dollars au fur et à mesure que la poursuite progressait et que l’intérêt montait en flèche. Il avait également offert 250 000 $ à celui qui l’aurait attrapé.