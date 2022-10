Le 6 janvier, une enquête sur les émeutes du Capitole assigne à comparaître Donald Trump

L’ancien président Donald Trump a reçu une assignation à comparaître vendredi par le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Le comité, qui a voté à l’unanimité, exige le témoignage de Trump sous serment et des documents pertinents pour l’enquête sur l’attaque de 2021 contre le Capitole et ses causes.

Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Et la vice-présidente républicaine Liz Cheney du Wyoming dans une lettre à Trump ont cité ce qu’ils ont appelé son rôle central dans un effort délibéré pour inverser sa perte lors de l’élection présidentielle de 2020 et pour rester dans Puissance.

“Comme démontré lors de nos auditions, nous avons rassemblé des preuves accablantes, y compris de dizaines de vos anciens nommés et de votre personnel, que vous avez personnellement orchestré et supervisé un effort en plusieurs parties pour annuler l’élection présidentielle de 2020 et faire obstacle à la transition pacifique du pouvoir”, disait la lettre.