WASHINGTON — Un théoricien du complot reconnu coupable d’accusations d’émeute au Capitole a déclaré mardi à un juge fédéral lors de sa condamnation qu’il voulait « protéger le Capitole » en « arrêtant les traîtres » le 6 janvier avant d’être condamné à plus de quatre ans de prison.

Ed Badalian, de Californie, a déclaré mardi lors de sa condamnation qu’il était « frustré » que les agents protégeant le Capitole le 6 janvier « ne se soient pas joints à nous pour arrêter les traîtres », faisant référence aux membres du Congrès qui n’ont pas renversé la présidentielle de 2020. élections au nom de Donald Trump.

Badalian a été reconnu coupable en avril de complot en vue de commettre un délit contre les États-Unis, d’entrave à une procédure officielle et de délit. Les preuves ont montré qu’il avait organisé des séances d’entraînement au paintball après la défaite électorale de Trump en 2020 et qu’il se préparait à la guerre. Il a atteint le tunnel de la terrasse inférieure ouest le 6 janvier et est entré dans l’ensemble des bureaux cachés du Sénat qui ont été saccagés par les émeutiers.

Badalian a été inculpé aux côtés de deux coaccusés. L’un d’eux, un partisan de Trump nommé Danny Rodriguez, a enfoncé un pistolet paralysant dans le cou de Michael Fanone et a été condamné à 12,5 ans de prison fédérale en juin. Rodriquez a crié « Trump a gagné ! » tout comme il a été conduit hors du palais de justice après sa condamnation.

L’autre accusé, Paul Belosic, est un acteur hollywoodien qui est apparu dans plusieurs vidéoclips et était connu des détectives en ligne sous le nom de « Swedish Scarf ». Il est actuellement recherché par le FBI.

Edward Badalian au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Bureau du procureur américain pour le district de Columbia

« Nous devons éliminer violemment les traîtres et s’ils occupent des postes clés, les remplacer rapidement par des patriotes valides », a écrit Badalian dans une conversation cryptée le 21 décembre 2020, deux jours après le tweet « sera sauvage » de Trump invitant ses partisans à Washington. le 6 janvier. Le message de Badalian a mis le « PATRIOTS45 MAGA GANG » en action, selon les procureurs. Parmi les personnes que Badalian voulait arrêter le 6 janvier : Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, et le nouveau président Joe Biden.

Après sa condamnation, Badalian a déclaré à NBC News qu’il pensait que « toute personne a le droit d’arrêter quiconque si elle le voit commettre un crime ou si elle a connaissance qu’il commet un crime », et a déclaré qu’il aurait arrêté Pelosi pour « soupçon de connaissance » de « l’ingérence électorale ».

Procureurs recherché plus de 10 ans de prison fédérale pour Badalian, citant, entre autres preuves, son entretien avec NBC News et des photos dans lesquelles il exhibait son moniteur de cheville alors qu’il posant devant le Capitole.

Une Badalienne provocante a interrompu à plusieurs reprises la juge du tribunal de district américain Amy Berman Jackson lors de sa condamnation mardi, au point qu’elle a fait remarquer qu’il était « tentant » de l’enfermer pendant la décennie complète demandée par les procureurs. Finalement, elle l’a condamné à 51 mois de prison fédérale, affirmant qu’une telle peine serait plus conforme à celle infligée à d’autres accusés reconnus coupables de conduite similaire.

Le comportement de Badalian visait « à arrêter et à arrêter les « traîtres » », a déclaré le juge Berman Jackson. Il n’essayait pas de protéger le Capitole comme il le prétendait, a-t-elle ajouté.

« Arrêter les traîtres protégerait le Capitole », a hurlé Badalian, s’attirant une réprimande de la part du juge. « Je suppose qu’arrêter les traîtres n’est pas bon pour le pays ? »

Badalian, a déclaré Jackson, « ne peut pas abandonner la fausse histoire de la chute des antifa », faisant référence à une vidéo qui montre Badalian attrapant une personne brisant une fenêtre du Capitole qui, selon lui, est membre d’antifa. Des détectives en ligne ont depuis identifié cette personne, qui est un partisan de Trump mais qui n’a pas été arrêtée par le FBI.

« Ce que vous avez attaqué, c’est la Constitution », a déclaré Jackson. « Vous attaquiez les fondements mêmes de la nation elle-même. »

« Vous êtes une légende dans votre esprit », a-t-elle déclaré à Badalian. « Un héros dans ta propre tête. »

Il devait y avoir des conséquences pour son « vigilantisme malavisé et violent. Vous ne pensez pas que les règles s’appliquent à vous », a déclaré Jackson, avant de l’informer qu’il serait immédiatement placé sous la garde des US Marshals.

Alors que Badalian enlevait sa veste de costume, sa cravate, sa ceinture et ses lacets sous la surveillance étroite de deux maréchaux américains, il a proclamé que « c’est ce que vous obtenez en défendant le bâtiment du Capitole » et a remis en question la loyauté de l’un des agents chargés de l’application des lois. le mettre en garde à vue.

« Comment vous sentez-vous à ce sujet? » Il a demandé. « Tu as l’impression que c’est vrai ? »

Juste avant d’être menotté et conduit hors de la salle d’audience, Badalian a déclaré au maréchal américain qu’il avait le devoir de résister aux ordres inconstitutionnels.