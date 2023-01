Le 6 janvier, l’accusé condamné pour des accusations d’armes distinctes

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Un jury a condamné un réserviste de la Marine de Virginie accusé d’avoir pris d’assaut le Capitole le 6 janvier sur des accusations distinctes selon lesquelles il possédait illégalement des silencieux déguisés pour ressembler à des produits de nettoyage inoffensifs.

La condamnation mercredi soir contre Hatchet Speed ​​devant le tribunal de district américain d’Alexandrie intervient un mois après qu’un jury n’a pas rendu de verdict lors de son premier procès, ce qui a entraîné une annulation du procès.

Lors du nouveau procès cette semaine, le jury n’a eu besoin que de quelques heures de délibération avant de le déclarer coupable des trois chefs d’accusation de possession illégale de silencieux non enregistrés.

Le cas de Speed ​​est remarquable non seulement en raison de sa participation présumée à l’émeute du 6 janvier avec le groupe d’extrême droite Proud Boys, mais aussi parce qu’il a adopté des opinions antisémites dans des enregistrements clandestins et a discuté de stratégies pour éradiquer la population juive aux États-Unis.

L’affaire contre Speed ​​​​in Virginia reposait sur trois appareils qu’il avait achetés en mars 2021 et qui, selon le gouvernement, étaient des silencieux non enregistrés. Speed ​​a soutenu que les appareils sont des «pièges à solvants» pour collecter l’excès de liquide qui se déverse lorsqu’un pistolet est nettoyé.

Les procureurs ont déclaré que bien que la société vendant les appareils les commercialise en tant que pièges à solvants, ils sont conçus pour être facilement convertis en silencieux, c’est pourquoi les gens dépensent plus de 300 $ pour eux.

Les appareils achetés par Speed ​​sont en titane et contiennent des chicanes que l’on retrouverait sur des silencieux. Ils peuvent être vissés sur le canon fileté d’une arme de poing de 9 mm. Un expert en armes à feu du gouvernement a déclaré qu’il fallait environ 10 minutes pour convertir l’appareil en un silencieux entièrement fonctionnel en utilisant une perceuse à main pour faire un trou à l’extrémité pour qu’une balle passe à travers.

Les procureurs ont déclaré que Speed ​​​​avait obtenu les silencieux lors d’une frénésie d’achat de panique post-émeute au Capitole au cours de laquelle il avait dépensé plus de 40 000 $ en armes à feu, munitions et accessoires. Il a acheté les pièges à solvant en mars 2021 après avoir appris que la livraison de plusieurs silencieux qu’il venait d’acheter serait considérablement retardée par les formalités administratives et les exigences d’enregistrement, ont-ils déclaré.

Les avocats de Speed, cependant, ont soutenu que les dispositifs étaient en effet des pièges à solvant, pas des silencieux. Ils ont déclaré que Speed ​​​​n’avait jamais modifié les appareils pour les rendre fonctionnels en tant que silencieux et qu’il n’avait aucune intention d’enfreindre la loi.

La défense a exhorté les jurés à ignorer la philosophie antisémite de Speed.

“Certaines des pensées de M. Speed ​​peuvent être désagréables, mais sa conduite dans cette affaire n’était pas criminelle”, a déclaré l’avocate de la défense Courtney Dixon aux jurés.

Les procureurs ont diffusé des enregistrements dans lesquels Speed ​​a déclaré à un employé infiltré du FBI qu’il comprenait que le véritable objectif des appareils était de faire office de silencieux.

Les procureurs ont déclaré que la loi régissant les silencieux couvre les dispositifs destinés à être utilisés comme silencieux, qu’ils soient fonctionnels ou vendus sous un autre nom.

“La loi n’autorise pas ce genre de jeu”, a déclaré le procureur Thomas Traxler dans ses plaidoiries mercredi.

Ces dernières années, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a fermé et saisi plusieurs sites Web vendant des pièges à solvant, dont celui auprès duquel Speed ​​a acheté ses appareils.

Speed ​​a été placé en garde à vue après le verdict de mercredi et attend sa condamnation en avril. Chacun des trois chefs d’accusation contient une peine maximale potentielle de 10 ans. Bien qu’il soit peu probable que Speed ​​​​reçoive une peine maximale, il est probable que la peine dépassera toute peine qui lui est imposée pour sa participation à l’attaque du 6 janvier.

Son avocat, le défenseur public Brooke Rupert, a déclaré que Hatch avait l’intention de faire appel du verdict.

Speed ​​devrait être jugé dans cette affaire à Washington, DC, plus tard cette année. L’affaire implique quatre chefs d’accusation de délit, dont une conduite désordonnée au Capitole. Ses avocats ont déposé une requête visant à limiter les preuves au jury concernant l’idéologie de Speed.

Speed ​​fait partie des plus de 940 personnes arrêtées dans le cadre de l’émeute au cours de laquelle les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole alors que le Congrès certifiait la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Matthieu Barakat, Associated Press