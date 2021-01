Le 6 janvier a été le jour le plus meurtrier de la pandémie de Covid-19 à ce jour

Un directeur de funérailles déplace le cercueil d’une personne décédée de Covid-19, le 31 décembre à East Los Angeles. | Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images

Près de 4000 décès de Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis le jour du siège du Capitole.

Le 6 janvier, jour où une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain, l’Amérique a également enregistré le plus de décès de Covid-19 en une seule journée jusqu’à présent dans la pandémie.

Selon la base de données du New York Times, 3 964 décès liés à Covid-19 ont été signalés mercredi. Les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne environ 2 700 décès par jour au cours des sept derniers jours. Au total, 361 383 Américains sont morts dans la pandémie.

Chaque métrique importante de Covid-19 – cas, décès et hospitalisations – est à son niveau record ou proche de celui-ci dans les derniers jours de l’administration Trump.



Projet de suivi Covid Graphiques montrant les métriques Covid-19 depuis avril 2020.

Malgré le déploiement de deux vaccins, le nombre de décès va continuer à grimper parallèlement aux hospitalisations. Les experts en santé publique ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la saison des fêtes continue de faire des ravages, dont l’ampleur prendra plusieurs semaines pour être vue dans les chiffres. Une nouvelle variante plus contagieuse du SRAS-Cov-2 est arrivée, surgissant dans les États à travers le pays.

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, a averti début décembre que les États-Unis pourraient voir jusqu’à 450 000 décès liés à Covid-19 d’ici février. Pourtant, il n’y a pas eu de mobilisation fédérale importante pour lutter contre cette poussée.

Les experts de la santé publique pointent carrément du doigt la Maison Blanche, ainsi que les chefs d’État, pour expliquer les chiffres record de Covid-19 signalés à travers le pays.

«C’est vraiment de mon point de vue à cause de l’échec du leadership aux niveaux national et fédéral que nous nous trouvons dans la position dans laquelle nous nous trouvons», m’a dit cette semaine Harry Heiman, professeur de clinique à la Georgia State University.

Le président Trump a à peine commenté la pandémie depuis le jour du scrutin, tout en fomentant le mécontentement face à sa perte électorale qui a conduit au siège de mercredi au Capitole. Pendant ce temps, la distribution de vaccins Covid-19 qui pourraient aider à mettre fin à la pandémie est devenue un gâchis sous sa surveillance.

Heiman a déclaré que son espoir de renverser la vapeur dans la pandémie était le président élu Joe Biden apportant une «équipe A» et fournissant plus de ressources aux États pour leur réponse au Covid-19 et leurs efforts de vaccination.

Après les victoires démocrates lors du second tour du Sénat de Géorgie, l’autre grand événement de cette semaine historique, Biden devrait avoir une meilleure chance d’adopter une législation pour financer ces efforts. Un financement supplémentaire pour les hôpitaux et les agences de santé locales est déjà en cours, dans le cadre du deuxième programme de secours Covid-19 qui a été adopté en décembre. Biden a déclaré qu’un financement supplémentaire serait une priorité absolue lorsqu’il prendra ses fonctions.

Mais en attendant, des milliers d’Américains continueront de mourir de Covid-19, alors que les États-Unis souffrent de la pire pandémie à ce jour.