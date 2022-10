Le 5e siège du Congrès de l’Oregon s’effondre dans un district redessiné

LAKE OSWEGO, Oregon (AP) – La progressiste Jamie McLeod-Skinner a fait du représentant de sept mandats Kurt Schrader le premier membre du Congrès démocrate à perdre sa candidature à la réélection cette année lorsqu’elle l’a battu lors de leur primaire de mai.

Son éviction du 5e district de l’Oregon, ainsi que de nouvelles frontières qui rendent le district un peu moins bleu, compliquent les efforts des démocrates pour occuper le siège lors des élections de mi-mandat de novembre.

À l’approche du jour des élections, les analystes politiques nationaux considèrent la course entre McLeod-Skinner et la républicaine Lori Chavez-DeRemer comme un tirage au sort. L’élection de l’un ou l’autre des candidats serait historique : McLeod-Skinner serait le premier délégué ouvertement gay du Congrès de l’Oregon, tandis que Chavez-DeRemer est l’un des deux candidats à la Chambre aspirant à être la première Latina de l’Oregon élue au Congrès.

Le 5e district n’est pas le seul concours étonnamment serré pour les démocrates de l’Oregon : le parti est assiégé dans une course au poste de gouverneur étroitement surveillée et le 6e district du Congrès nouvellement formé est également compétitif.

“Il semble qu’il y ait plus d’opportunités pour les républicains dans l’Oregon qu’ils n’en ont l’habitude, et de tous les sièges compétitifs, c’est le plus compétitif”, a déclaré Kyle Kondik, analyste des élections au Center for Politics de l’Université non partisane de Virginie.

“L’Oregon a été un casse-tête pour les démocrates ce cycle électoral”, a-t-il ajouté.

La croissance rapide a fait de l’Oregon l’un des six États à obtenir un siège supplémentaire à la Chambre des États-Unis après le recensement de 2020. La population de l’État a bondi de plus de 10 % au cours de la dernière décennie pour atteindre 4,2 millions d’habitants, lui donnant le nouveau 6e arrondissement mais changeant aussi radicalement les contours du 5e arrondissement voisin.

Les nouvelles limites du 5e coupent la côte centrale de l’État et déplacent le district de façon spectaculaire vers l’est, s’étendant des banlieues tony du sud-est de Portland au centre de l’Oregon, une région rurale et politiquement plus conservatrice qui comprend également la ville de Bend, de gauche.

McLeod-Skinner, qui vit dans le centre de l’Oregon, a une certaine reconnaissance de nom lors d’une course infructueuse au Congrès en 2018 dans le 3e district avant que le redécoupage n’attire la zone dans le 5e district. Chavez-DeRemer est un nouveau venu sur la scène nationale, mais s’est forgé une réputation de bipartisme et de transparence budgétaire en tant que maire de Happy Valley, une banlieue en croissance rapide à l’extrême est de la zone métropolitaine de Portland.

Alors que le buzz autour du siège ouvert grandit, des intérêts extérieurs ont ouvert leurs chéquiers.

Le Congressional Leadership Fund, un super-PAC républicain, a dépensé près de 4,5 millions de dollars pour soutenir Chevez-DeRemer. Son fleuret démocrate, le Democratic Congressional Campaign Committee, a investi 1,8 million de dollars pour McLeod-Skinner. McLeod-Skinner a elle-même levé plus de 4,8 millions de dollars, soit près du double des quelque 2,6 millions de dollars de son adversaire.

Le financement a entraîné un barrage mur à mur de publicités télévisées et de piles de dépliants électoraux aux électeurs d’un district qui n’est pas habitué à une telle attention.

Les démocrates ont conservé un léger avantage en matière d’inscription des électeurs dans la circonscription nouvellement tirée au sort, mais pour gagner, les deux candidats doivent courtiser les électeurs non affiliés, qui représentent un tiers de l’électorat. Le district tel qu’il est actuellement dessiné aurait opté pour le président Joe Biden d’un peu moins de 9% en 2020 – pas une différence significative par rapport à la façon dont il a voté sous les anciennes limites.

“Sur le papier, c’est un district fermé, c’est un siège ouvert et c’est une année où les républicains ont beaucoup d’avantages”, a déclaré le sondeur John Horvick, vice-président de DHM Research. Il a déclaré que l’itinérance et la criminalité sont «les principaux problèmes que les électeurs vont aborder dans l’isoloir», peut-être même plus que le droit à l’avortement, qui est protégé par la Constitution de l’Oregon.

“S’il s’agissait d’une année neutre, vous vous attendriez probablement à ce que les démocrates aient de bonnes chances de la conserver. Mais… je pense que l’environnement est juste plus favorable aux républicains en ce moment.

Dans ce contexte, l’avocat et consultant McLeod-Skinner a cherché à mettre en évidence les déclarations contradictoires de Chavez-DeRemer sur l’avortement et a doublé la question pendant la campagne électorale.

Chavez-DeRemer tweeté en mai qu’elle serait “en faveur de l’adoption d’une législation comme le projet de loi sur le rythme cardiaque”, qui interdirait l’avortement après six semaines – une période où la plupart des femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes. Mais dans une interview avec KGW-TV ce mois-ci, Chavez-DeRemer a déclaré qu’elle soutenait l’avortement jusqu’à la fin du premier trimestre – ou 12 semaines – et a insisté, lors d’un interrogatoire de suivi, sur le fait qu’elle n’avait pas changé de position.

Dans une interview avec l’Associated Press, Chavez-DeRemer a déclaré qu’elle ne voterait pas pour une interdiction fédérale de l’avortement, il lui a été présenté en tant que membre du Congrès et elle a soutenu l’avortement au premier trimestre en cas de viol, d’inceste ou pour protéger la santé de la mère.

“Je ne veux pas le voir sur le parquet du Congrès”, a-t-elle déclaré.

McLeod-Skinner a déclaré lors d’un récent débat que bien que l’avortement soit protégé par la loi de l’Oregon, il était “malhonnête” de penser qu’un projet de loi interdisant l’avortement au niveau national ne serait pas présenté au Congrès.

« Il incombera au Congrès de prendre cette décision. Nous l’avons vu en file d’attente », a-t-elle déclaré.

Chavez-DeRemer a tenté de s’éloigner de l’avortement en martelant des problèmes qui ont récemment tourmenté l’Oregon, comme le sans-abrisme, la dépendance aux opioïdes et l’escalade de la criminalité à Portland. Elle dépeint son adversaire comme un radical d’extrême gauche qui veut définancer la police et utilise fréquemment des points de discussion du GOP sur l’inflation, les dépenses gouvernementales incontrôlables et la nécessité de sortir du « régime du parti unique ».

Avec le district si étroitement divisé entre les partis, le résultat de l’élection pourrait se résumer aux femmes de banlieue qui sont préoccupées à la fois par des problèmes de qualité de vie comme la criminalité et l’itinérance, mais qui veulent également préserver l’accès à l’avortement, a déclaré Christopher Stout, un assistant. professeur de politique à l’Oregon State University.

“Je pense que les femmes des banlieues sont vraiment préoccupées par la décision Dobbs et l’effet qu’elle va avoir sur leurs droits reproductifs… mais elles sont également préoccupées par la criminalité et l’itinérance”, a-t-il déclaré.

____

Suivez Gillian Flaccus sur Twitter : @gflaccus

Gillian Flaccus, Associated Press