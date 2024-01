Le 5e fan des Chiefs de Kansas City à la fête où 3 sont morts identifiés comme étant Alex Weamer-Lee : rapport

Le cinquième homme qui a assisté à une soirée de surveillance des Chiefs de Kansas City et est parti avant que trois de ses amis ne soient retrouvés morts de froid dans le jardin de l’hôte a été identifié dans un nouveau rapport comme étant Alex Weamer-Lee.

Weamer-Lee est allé au lycée avec David Harrington, 37 ans, Ricky Johnson, 38 ans, et Clayton McGeeney, 36 ans, dont les corps ont été découverts à l’extérieur de la maison de location de Jordan Willis à Kansas City le 9 janvier – deux jours après que les cinq amis y étaient. pour regarder le football, le DailyMail a rapporté vendredi.

Il a été rapporté précédemment que Weamer-Lee, selon son avocat Andrew Talge, était arrivé au domicile de Willis vers 19 heures le 7 janvier et était reparti vers minuit alors que les quatre autres hommes étaient encore éveillés et regardaient « Jeopardy !

Weamer-Lee n’a pas répondu aux demandes de commentaires du Post.

La police a retrouvé les corps de Harrington, Johnson et McGenney dans la cour de la maison de location de Willis deux jours plus tard lors d’un contrôle d’aide sociale après que de nombreux appels et SMS sur leurs téléphones soient restés sans réponse.

Willis était également inaccessible. Son avocat a déclaré qu’il dormait « sur le canapé » à côté d’un ventilateur bruyant tout en portant des écouteurs antibruit pendant près de deux jours.

Alex Weamer-Lee a été identifié comme le « cinquième homme » présent à la soirée de surveillance des Chiefs de Kansas City, au cours de laquelle trois hommes sont morts de froid dans le jardin de leur ami. Alex Lee/Facebook

L’affaire ne fait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide et la police a catégoriquement déclaré qu’aucun acte criminel n’était suspecté.

Weamer-Lee était ami d’enfance avec les trois hommes retrouvés morts et Willis depuis leurs années à Park Hill High School, selon le DailyMail.

Des photographies sur les réseaux sociaux montrent Weamer-Lee et ses amis enfilant des maillots des Chiefs de Kansas City avec de grands sourires affichés sur leurs visages.

Lee, d’extrême gauche, a quitté le parti alors que David Harrington, Clayton McGeeney et Ricky Johnson étaient encore en vie, a indiqué son avocat. Ricky Johnson / Facebook

Selon son avocat, Lee a reçu un SMS de la fiancée de McGeeney et de la mère de Johnson, toutes deux posant des questions sur leurs proches.

Lee a envoyé un texto à Willis et Johnson, mais n’a reçu aucune réponse d’aucun des deux.

La version des événements de l’avocat de Lee contredit plusieurs déclarations faites par l’avocat de Willis, John Picerno, notamment selon laquelle Willis a vu ses quatre amis dehors vers 2 heures du matin, puis s’est endormi sur son canapé.

Le père de Harrington pense que Jordan Willis a quelque chose à voir avec ces décès. David Harrington / Facebook

La mère de Johnson a contacté Lee pour lui demander où se trouvait son fils. Ricky Johnson / Facebook

C’est la fiancée de McGeeney qui a demandé un chèque d’aide sociale, ce qui a conduit à la découverte des corps des hommes. Clayton McGeeney/Facebook

Lee a quitté la fête à minuit, deux heures avant que Willis ne prétende qu’il s’était endormi pour la nuit. Alex Lee/Facebook

Cela contredit également les affirmations de Picerno. Willis n’a reçu aucun SMS, uniquement des messages via Facebook Messenger.

Les messages destinés à Talge n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Les proches des victimes ont publiquement pointé du doigt Willis, le père de Harrington affirmant qu’il « n’achetait pas » la version de ce qui s’est passé du chercheur scientifique sur le VIH.

La famille de Willis le soutient cependant, affirmant qu’il pleure la perte de ses amis dans cette affaire bizarre.

“Il ne ferait jamais quoi que ce soit dans un million d’années”, a déclaré jeudi le père de Jordan Willis au Post.

“C’étaient tous de bons amis à lui, c’étaient tous des gens avec qui il allait à l’école et il les a emmenés à un match de football la veille pour les Chiefs.”