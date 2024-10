Le 4e débat au Congrès de l’Utah suscite un débat émotionnel sur les droits des transgenres

De gauche à droite, Katrina Fallick-Wang, démocrate, et le représentant Burgess Owens, républicain, participent au débat du 4e district du Congrès au Eccles Broadcast Center sur le campus de l’Université de l’Utah à Salt Lake City, le jeudi 24 octobre 2024. ( Photo de Marco Lozzi pour Utah News Dispatch)

Sur de nombreux points, deux des candidats en lice pour le 4e district du Congrès de l’Utah ont trouvé un terrain d’entente sur la scène du débat. Mais lorsqu’il y a eu des affrontements, ils ont été véhéments, notamment sur les questions LGBTQ+, l’avortement et les programmes de choix scolaire.

Lors de leur débat organisé jeudi soir par la Commission des débats de l’Utah sur le campus de l’Université de l’Utah, la candidate démocrate Katrina Fallick-Wang, qui s’identifie comme membre de la communauté LGBTQ+ et mère, a affronté le représentant républicain de l’Utah, Burgess Owens, qui a été à son siège depuis 2021. En un instant, la voix de Fallick-Wang s’est brisée en parlant de son enfant transgenre de sixième année et de sa capacité à faire du sport à l’école.

« Je comprends la conversation à un niveau élevé avec le sport, mais avec les jeunes enfants, cela entrave leur avenir », a déclaré Fallick Wang en regardant directement Owens, qui venait d’exprimer ses inquiétudes concernant ce qu’il a décrit comme « cette prochaine étape des trans ».

Pour Owens, la conversation sur les questions transgenres n’a pas de sens pour certaines personnes.

Le problème, dit Owens, devient encore plus problématique « quand tout à coup vous ne pouvez plus définir ce qu’est un homme, ce qu’est une femme, quand vous avez des hommes qui sont en compétition contre des femmes, quand vous devez parler à nos enfants qui ont littéralement 5 ans. ou 6 ans sur la transition, quand on ne peut pas aller à l’école sans avoir cet endoctrinement sexuel qui ne devrait pas appartenir à ces domaines.

Plus tard, Fallick-Wang a déclaré aux journalistes que la conversation dans l’Utah devrait se concentrer davantage sur la prise en charge des membres de la communauté transgenre.

« Personne ici ne choisit d’être trans. C’est incroyablement dur. C’est dur. C’est une vie très dure. Les hommes ne disent pas ici qu’ils veulent porter des robes pour pouvoir jouer au basket-ball féminin, ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré Fallick-Wang. « Nous avons des jeunes et même des personnes plus âgées qui essaient simplement de vivre leur identité authentique. Et c’est l’Amérique, non ? C’est la liberté.

Owens – un ancien gardien de sécurité de la NFL dont la carrière a inclus une victoire au Super Bowl avec les Raiders d’Oakland – a déclaré que la discussion devrait plutôt se concentrer sur l’équité, car il pense que les différences entre les sexes dans le sport créent une concurrence déloyale.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait une interdiction nationale de la participation des garçons biologiques aux sports féminins, il a répondu qu’il le ferait.

« Tous ceux d’entre nous qui ont étudié les sciences, qui ont déjà participé à des compétitions, comprennent tous cette différence », a déclaré Owens. « Ma plus grande préoccupation, c’est quand nous arrivons au point où les jeunes hommes pensent qu’il est normal de tabasser les femmes, de vouloir battre les femmes, de rivaliser avec les femmes, de remporter leurs trophées, de s’emparer de leurs honneurs et de les laisser déprimés et démoralisés parce qu’elles travaillé si dur pour en arriver là.

Cependant, Owens ne soutient pas une interdiction nationale sur une autre question controversée qui a divisé les électeurs lors de plusieurs élections : l’avortement.

Les décisions sur l’avortement ne devraient pas être entre les mains du gouvernement fédéral, a déclaré Owen. Le précédent de plusieurs décennies Roe contre Wade, une ancienne décision historique de la Cour suprême des États-Unis qui protégeait le droit constitutionnel à l’avortement, était « un excès », a-t-il déclaré.

« Nous, le peuple, faisons partie de la solution, et non un bureaucrate ou un système de justice à Washington qui impose tout pour nous tous. Nous sommes donc totalement d’accord sur ce point », a déclaré Owens lors du débat. «Laissons cela aux États. Ayons l’occasion d’en parler. Et si nous n’aimons pas ce que l’État nous offre, devinez quoi, nous pouvons toujours agir.»

Fallick-Wang, qui a décrit l’avortement comme un moyen de santé salvateur, rejette également une interdiction nationale et soutiendrait un droit fédéral aux soins liés à l’avortement. Les décisions devraient être laissées aux médecins, qui savent ce qui est le mieux pour les patients, a-t-elle déclaré.

«Le gouvernement fédéral n’a pas sa place dans le cabinet de mon médecin. Il n’a pas sa place dans ma chambre. Il n’a pas sa place dans ma salle de bain », a-t-elle déclaré. « C’est, à mon avis, un énorme dépassement. »

Dans l’Utah, l’avortement est resté légal jusqu’à 18 semaines de gestation, alors qu’un interdiction quasi totale adopté par la législature de l’Utah reste en suspens. Les législateurs ont exprimé leur intérêt en abaissant la fenêtre légale d’avortement de l’État à 6 semaines.

Un autre point de discorde était le programme de bons de choix scolaire « Utah Fits All », qui est en cours d’élaboration. contesté devant les tribunaux par le plus grand syndicat d’enseignants de l’État.

Owens a décrit le programme comme une manière plus audacieuse d’offrir aux enfants des opportunités de réfléchir et de réussir selon leurs talents.

« Chaque parent devrait pouvoir jeter un œil à son enfant, voir quel est son talent, quels sont ses intérêts et trouver le meilleur moyen pour lui de réaliser ses rêves », a déclaré Owens. « Et quiconque s’oppose à cela, nous devons savoir qu’il n’est pas un ami de la société américaine, de la culture américaine, de la manière américaine. »

Un vote pour amender la Constitution de l’Utah afin de supprimer l’affectation constitutionnelle des recettes fiscales de l’État qui les réserve à l’éducation publique et à d’autres programmes, ce qui pourrait potentiellement ouvrir davantage d’argent pour les bons d’achat, a été arrêté après qu’un juge a estimé que l’État n’avait pas donné un préavis approprié aux électeurs avant les élections de novembre.

Cependant, pour Fallick-Wang, une éducation de qualité devrait être omniprésente et le financement des écoles ne devrait pas être laissé aux États.

« Je ne pense pas que la qualité de l’éducation qui vous est proposée devrait dépendre de l’État dans lequel vous vivez ou du code postal dans lequel vous vivez. Nous devons nous assurer que nous finançons bien notre système d’éducation publique », a-t-elle déclaré. dit.

