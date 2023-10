Le 47ème homme a dit qu’il ferait « n’importe quoi » pour perdre du poids… mais il a abandonné parce que c’était trop dur

Jason Holton, « l’homme le plus gros » de Grande-Bretagne, dit qu’il mourra si le NHS ne lui prescrit pas de vaccins minceur.

« C’est une bombe à retardement maintenant. Je sais que je dois essayer quelque chose », déclare le joueur de 33 ans, actuellement 47e.

Jason Holton, « l’homme le plus gros » de Grande-Bretagne, dit qu’il mourra si on ne lui prescrit pas de vaccins minceur sur le NHS Crédit : Ian Whittaker

Jason, qui a actuellement 47 ans, a dû être sorti de chez lui par une grue

Hmmm.

Jason, qui mange 10 000 calories par jour, avait auparavant été financé par le NHS pour un séjour d’un mois dans une maison de retraite privée (pas beaucoup de changement sur 10 000 £, j’imagine) où le personnel l’a soumis à un régime alimentaire restreint et a limité son alimentation. fumeur.

Il a perdu trois pierres en un mois et on pourrait imaginer qu’il lui en serait reconnaissant.

Mais il s’est plaint que le manque de liberté constituait une violation de ses droits humains et refuse désormais de revenir.

En d’autres termes, il a « essayé quelque chose » mais a renoncé parce que « je n’avais pas de liberté, j’étais leur prisonnier ».

La liberté à laquelle il fait référence, suppose-t-on, est de manger et de fumer autant qu’il le souhaite tout en étant alité dans le bungalow spécialement adapté du Hampshire où sa mère Leisa est sa principale soignante.

«J’ai une personnalité addictive et je n’ai pas grand-chose d’autre à faire toute la journée», dit-il pour atténuer sa consommation excessive de nourriture et sa consommation quotidienne de 20 cigarettes.

C’est peut-être le cas, mais où entre en jeu la responsabilité personnelle ?

Après tout, Jason a reçu de l’aide du NHS et cela commençait à fonctionner.

Mais comme le disent toujours les experts, le traitement ne fonctionne que si les toxicomanes acceptent qu’ils ont un problème et s’efforcent de briser le cycle de tout ce qui les détruit.

Bien sûr, les vaccins coupe-faim Wegovy que souhaite Jason l’aideront, espérons-le, à perdre du poids sans la lourde tâche nécessaire pour le faire de manière traditionnelle.

De même, l’amener à un poids qui atténue la pression sur ses organes vitaux et lui permet de quitter la maison contribuera à épargner une petite fortune au NHS, déjà surchargé.

Mais ces injections ne sont censées être qu’une mesure à court terme qui met une personne sur la voie d’un poids plus sain qu’elle peut ensuite maintenir par elle-même grâce à un régime alimentaire et à de l’exercice.

Donc, si les raisons psychologiques qui expliquent pourquoi Jason mange trop ne sont pas abordées, alors il est juste de supposer qu’il devra rester sous Wegovy pour le reste de sa vie au cas où son retrait l’obligerait à revenir rapidement à ses anciennes habitudes, notamment en buvant trois fois. litres de jus de fruits par jour.

Treuillé

Cela représente 300 g de sucre, soit dix fois l’apport recommandé par le NHS.

À son pire moment en 2020, Jason avait 50 ans et a dû être extrait de l’appartement de sa mère dans le Surrey depuis une fenêtre du dernier étage.

Aujourd’hui, il dit qu’il « ferait n’importe quoi pour sortir du lit et recommencer à marcher ».

N’importe quoi, sauf le retour à la maison de retraite où il a commencé à perdre du poids à l’ancienne et à la dure.

Donc, comme les vaccins lui sauveront la vie, il y a de fortes chances que le NHS finisse par récupérer l’argent.

En attendant, peut-être que Jason pourrait utiliser l’argent qu’il dépense actuellement en cigarettes et en nourriture excessive pour les payer lui-même ?

BRITISH Airways a lancé ses nouveaux uniformes d’équipage androgynes en grande pompe.

Ils peuvent porter des combinaisons licorne en ce qui me concerne. . . à condition que le vol décolle à l’heure.

Flor dans la dispute à propos d’Eve

« IL y a quelque chose de très inconfortable à regarder la fille de Bono jouer une mère célibataire de la classe ouvrière de The Flats », a déclaré l’acteur irlandais Joseph McGucken à propos de la performance d’Eve Hewson, acclamée par la critique, dans le nouveau film Flora And Son.

A-t-il exprimé la même inquiétude à propos du rôle de la snob Lady Mary dans l’Essex, Michelle Dockery, dans Downton Abbey ?

Eve Hewson sur le tapis rouge Crédit : Getty

Eve a donné une performance acclamée par la critique dans le nouveau film Flora And Son Crédit : PA

Michelle Dockery dans le rôle de Lady Mary dans Downton Abbey Crédit : document

BEEFEATER Simon Towe a été choqué de devoir payer 200 £ supplémentaires sur son assurance automobile lorsqu’il a quitté un village du Leicestershire pour s’installer dans l’enceinte sécurisée de la Tour de Londres, où il serait pratiquement impossible de voler son moteur.

Ah, mais c’est quand tu quittes la tour qui compte, Simon.

Beefeater Simon Towe a été choqué de recevoir 200 £ supplémentaires sur son assurance automobile lorsqu’il a déménagé à la Tour de Londres Crédit : Twitter/YeomanWarder417

Dans le Leicestershire, on doute que vous ayez dû faire face à des millions de cyclomoteurs de livraison « apprenants » qui zigzaguent devant votre voiture, ou à des fêtards ivres qui pensent que c’est une excellente idée de rentrer chez eux à vélo dans le noir sur un vélo de location avec une pédale et un Pneu crevé.

Croyez-moi, c’est dangereux là-bas.

Le système est complètement en panne

Les NOUVELLES locations d’appartements attirent des files d’attente de locataires en herbe – dont la plupart repartent déçus lorsque quelqu’un a surenchéri sur eux.

C’est insoutenable.

Et l’une des causes peut être résumée par une question que j’ai lue ce week-end dans le Sunday Times et posée par un propriétaire privé.

Il a évoqué une « rhétorique anti-propriétaire » et a demandé aux experts immobiliers Rob Dix et Rob Bence s’il devait vendre maintenant.

Une partie de leur réponse était la suivante : « Tout changement qui pourrait être perçu comme favorable aux propriétaires aura une mauvaise image politique, il est donc peu probable que grand-chose se produise avant les prochaines élections. »

C’est vrai, mais quand et pourquoi les propriétaires privés ont-ils été à ce point diabolisés ?

Oui, il y a des méchants.

Cependant, la majorité sont des gens honnêtes qui, encouragés par les administrations précédentes, investissent dans des locations locatives comme forme de pension et traitent leurs locataires avec respect.

Mais à la suite des rumeurs de réglementations coûteuses et d’une ingérence encore plus grande de l’État, nombreux sont ceux qui, à juste titre, disent « bon sang » et vendent leurs biens aux primo-accédants.

Ce qui laisse leurs locataires de longue durée chercher désespérément un nouvel endroit où vivre et, grâce au faible parc de logements sociaux, une crise du logement potentiellement grave se retrouve entre nos mains.

Alors bravo à tous.

Le court-termisme politique en action, sans se soucier des effets à long terme.

Jaune pourri

QUAND Alissa Ash, 59 ans, s’est disputée avec sa mère de 89 ans, elle a cassé une boîte d’œufs en les jetant par terre.

La police du Surrey a été appelée pour « calmer » la situation, elle a refusé d’accepter un avertissement et s’est retrouvée devant le tribunal de première instance de Guildford, accusée de dommages criminels.

Après une affaire qui a coûté environ 1 000 £ au contribuable, le magistrat a déclaré qu’il « avait du mal » à trouver une quelconque criminalité et lui a accordé une absolution inconditionnelle.

Même sa mère a déclaré que cette affaire était « une perte de temps ».

Pendant ce temps, dans tout le pays, des voleurs volent allègrement dans les supermarchés en toute impunité et les gens retrouvent leurs propres voitures volées via des applications de quartier parce que la police se dit trop occupée pour aider.

Le bon sens a véritablement quitté le bâtiment.

C’est ton conflit

Il y a de nombreuses années, j’ai repéré Michael Aspel, légende de la série télévisée This Is Your Life, sur notre tuyau local et j’ai commenté avec ironie sur cette même page : « Peut-être qu’il largueait une autre femme. »

Après tout, il avait eu trois mariages ratés derrière lui et avait récemment commencé à sortir avec Irene Clarke, une assistante de production de sa série à succès avec qui il vit toujours.

Michael Aspel et Irène Clarke Crédit : Rex

Mais maintenant, il réfléchit à son passé et dit qu’il est « plein de regrets » après avoir quitté ses épouses Dian Sessions, Ann Reed et Elizabeth Power qui, à elles deux, lui ont donné six enfants.

« Parfois, je me réveille la nuit, je m’assois tout droit et je pense : « C’était une pure folie » », avoue-t-il.

«Je ne trouve pas d’excuses. J’ai juste ressenti ce terrible besoin de me retirer de mon mariage.

« L’avoir fait trois fois doit être un défaut de ma personnalité. »

Tant mieux pour lui d’avoir reconnu ses erreurs.

Aujourd’hui âgé de 90 ans, cela prouve qu’on n’est jamais trop vieux pour réfléchir et s’auto-analyser.

Vérité froide

LE groupe Travis a un jour gazouilli : « Pourquoi est-ce qu’il pleut toujours sur moi ? »

« Parce que tu es écossais? » pourrait être la réponse évidente.

Cet avertissement météorologique est peut-être ironique, mais c’est la dure et froide vérité.

Alors que le sud bénéficiait d’un soleil radieux de 25 degrés ce week-end, un ami m’a envoyé un message de Glasgow avec une photo de ciel gris et de pluies torrentielles, tandis que des coulées de boue bloquaient les routes à Argyll et Bute.

C’est effectivement une fracture Nord-Sud.

Mais tu sais quoi? Lorsque le sombre hiver arrive, le Nord aura toujours le dernier mot.

Cet avertissement météorologique est peut-être ironique, mais c’est la dure et froide vérité.

TONY et Cherie Blair ont remporté un conflit de planification de deux ans avec un organisme de bienfaisance de conservation pour agrandir une maison d’hôtes sur leur manoir classé Grade I dans le Buckinghamshire.

La maison fait partie de leur empire immobilier de 35 millions de livres sterling qui comprend 39 maisons et appartements.

Tony et Cherie Blair ont remporté un conflit de planification de deux ans avec un organisme de conservation pour agrandir une maison d’hôtes sur leur manoir classé Grade I dans le Buckinghamshire. Crédit : Getty

Le socialisme n’est-il pas génial ?

La suggestion de Lord Frost, homologue conservateur, selon laquelle l’âge de la retraite devrait être relevé à 75 ans, est peut-être une option si vous travaillez dans un bureau.

Mais que se passe-t-il si vous êtes couvreur, bûcheron, constructeur naval, conducteur de train ou tout autre métier qui nécessite un travail manuel et une concentration aiguë par tous les temps ?

Tout le monde n’a pas un travail physiquement peu exigeant comme, par exemple, siéger à la Chambre des Lords.