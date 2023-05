Le 47 de Devin Booker propulse les Phoenix Suns contre les Denver Nuggets

Devin Booker a porté une charge offensive massive pour les Phoenix Suns lors de ces séries éliminatoires, avec une moyenne de plus de 35 points par match malgré les défenseurs drapés sur lui dans la plupart des matchs.

Face à un match presque incontournable vendredi soir, il a fait encore plus.

Booker a marqué 47 points, Kevin Durant en a ajouté 39 et les Phoenix Suns ont battu les Denver Nuggets 121-114 pour réduire l’avance de Denver à 2-1 dans leur série de demi-finales de la Conférence Ouest.

« C’est tout ce que je sais, c’est tout ce dont je rêvais quand j’étais enfant », a déclaré Booker. « J’ai consacré une grande partie de ma vie, je me suis éloigné de ma famille quand j’étais jeune, pour continuer à vivre ces moments. »

Booker a eu une autre soirée de score ultra-efficace, tirant 20 sur 25 depuis le terrain, dont 5 sur 8 à 3 points. Durant n’a tiré que 12 des 31 lancers depuis le terrain, mais a réussi 14 des 16 lancers francs.

« Ils savaient ce que nous devions faire pour gagner ce match », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams.

Les Suns tenteront d’égaliser la série lors du match 4 dimanche à Phoenix.

Les Suns ont pris une avance de 90-88 au quatrième quart, reprenant la tête après que les Nuggets aient effacé un déficit de 15 points à la mi-temps. Phoenix a marqué les neuf premiers points du quatrième – y compris les deux derniers sur le dunk rapide de Durant – pour pousser son avantage à 99-88.

Ils ne traîneraient pas au quatrième quart. Durant a commencé 1 pour 9 sur le terrain mais a fait 11 de ses 22 derniers.

« C’est frustrant de ne pas faire de tirs, parce que c’est ce pour quoi je suis payé », a déclaré Durant. « Mais il arrive aussi un moment où vous devez simplement le comprendre et le surmonter. »

Nikola Jokic de Denver – qui a terminé deuxième du vote MVP mardi devant Joel Embiid de Philadelphie – a terminé avec 30 points, 17 passes décisives et 17 rebonds.

Jamal Murray a mené les Nuggets avec 32 points, tandis que Michael Porter Jr. a ajouté 21 points et 12 rebonds. Murray a dit qu’il était déçu de ne pas avoir contribué davantage dans la dernière ligne droite.

« J’ai eu de superbes looks à la fin du match et cela nous aurait permis de rester là », a déclaré Murray. «J’ai l’impression qu’ils se sont retirés à cause de cela. Je dois être plus enfermé, plus détendu sur le tronçon.

L’entraîneur de Denver, Michael Malone, a déclaré que son équipe avait parfois bien joué, mais que la défense contre Booker était « inacceptable ». Booker s’est approché à plusieurs reprises du bord pour des sauts courts ou des lay-ups, ce qui a contribué à la nuit de tournage de 20 sur 25.

« Je n’étais pas étudiant en mathématiques, mais c’est un pourcentage très élevé », a déclaré Malone. « Nous devons être beaucoup mieux. »

Les Suns ont placé Cameron Payne dans la formation de départ pour prendre la place de Chris Paul, 12 fois All-Star, qui a subi une foulure à l’aine gauche lors de la défaite du match 2 et n’a pas joué vendredi. Payne – un héros des séries éliminatoires pendant quelques matchs il y a deux saisons lorsque Paul était absent – ​​a marqué sept points, dont un gros 3 points au début du quatrième.

Williams a également bouleversé la rotation du banc, donnant à Terrence Ross, Jock Landale et TJ Warren plus de minutes. Landale a terminé avec six points et neuf rebonds, tandis que Warren a frappé quelques seaux cruciaux dans les dernières minutes pour aider les Suns à garder la tête.

Booker a marqué 27 points en première mi-temps sur 12 tirs sur 15 pour pousser les Suns devant 67-52 à la mi-temps. Durant en a ajouté 21, dont 11 points aux lancers francs.

AYTON BANCÉ

Ce fut une soirée difficile pour le centre partant des Suns Deandre Ayton, qui a terminé avec seulement quatre points et neuf rebonds en 26 minutes.

Ayton était si inefficace que Williams a mis au banc l’ancien choix n ° 1 au classement général en faveur de Landale, qui fournissait beaucoup plus d’énergie et de rebond. Booker a déclaré que c’était son travail d’aider Ayton à traverser les moments difficiles.

« C’est la vie », a déclaré Booker. «Nous sommes là depuis assez longtemps pour comprendre que toutes les nuits ne seront pas votre nuit. Il fait d’autres choses pour se rattraper. … L’énergie et l’effort doivent toujours être élevés, surtout à cette époque. Vous ne pouvez pas vous énerver, vous ne pouvez pas vous mettre dans votre tête. J’ai pu le voir un peu avec lui aujourd’hui, donc c’est mon travail de le gonfler.

