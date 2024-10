Le 40ème concours photo de Nikon célèbre la vidéo avec un nouveau nom « Concours de films et de photos Nikon »

Le concours photo Nikon, organisé depuis 1969, a accueilli des cinéastes ces dernières années. Pour mieux illustrer cela, la 40e édition du concours porte un nouveau nom : le Concours de films et de photos Nikon.

Le concours de films et de photos Nikon accueille depuis longtemps des photographes amateurs et professionnels, et plus récemment des cinéastes, pour concourir dans plusieurs catégories. Lors du 39e concours précédent, environ 35 000 participants venus de 180 pays et régions ont soumis plus de 70 000 œuvres.

Comme PétaPixelComme le montre la couverture médiatique, les gagnants étaient incroyables. Il y a fort à parier que le Nikon Film and Photo Contest 2024-2025 attirera encore plus d’artistes visuels talentueux dans le monde entier.

Le concours a un nouveau design pour mettre en valeur le changement de nom.

« Le logo du Concours a également été remanié avec un nouveau design qui exprime le concept derrière le Concours : un lieu où se rassemblent des œuvres créées sous diverses perspectives », explique Nikon.

Bien qu’il y ait un nouveau nom et un nouveau logo, il y a un visage familier qui dirige le jury du concours, Sarah Leen. Leen est devenue la première femme directrice de la photographie à National géographique en 2013 et en 2020, Leen a fondé le Visual Thinking Collective, une communauté d’éditrices, d’enseignantes et de conservatrices qui gèrent des projets visuels.

« Je suis ravi de revenir en tant que juge principal du concours de films et de photos Nikon 2024-2025. Dans mon rôle précédent de juge principal, j’ai été très impressionné par la qualité des photographies et des films que nous avons reçus. Pour cette prochaine édition du concours, nous espérons voir des photographies et des réalisations cinématographiques qui nous inspirent et nous connectent à travers une narration visuelle », déclare Leen.

J’aimerais encourager tous les photographes et cinéastes à envisager de soumettre leur travail à ce concours, non seulement pour les prix exceptionnels mais aussi pour l’opportunité d’être vu par le public et les membres de notre communauté visuelle. Cela pourrait être un moment de changement de carrière pour vous et votre travail créatif.

Le concours de films et de photos Nikon 2024-2025 comprendra un concours de courts métrages et un concours de photos. Le côté court-métrage comprendra les catégories super-court-métrage et film de 5 minutes. La partie du concours de photographie comprendra les catégories Photo unique et Histoire photo. Quel que soit leur niveau de compétence, leur âge ou leur nationalité, tous les photographes et cinéastes sont éligibles.

Les gagnants du grand prix seront nommés dans chaque catégorie, les quatre gagnants remportant un prix de 500 000 yens (3 340 dollars), un Nikon Z8 et un objectif Nikkor Z. Il y aura également des lauréats des prix d’excellence dans les quatre catégories, chacun recevant un Nikon Z6 III, un objectif Nikkor Z et des accessoires. Les gagnants du prix d’encouragement spécial recevront un kit Nikon Z30 pour les prix vidéo ainsi qu’un Zfc et un objectif du côté photo. Enfin, un lauréat du prix Grand Public – un pour le film et un pour la photo – remportera un boîtier Z50 et un objectif Nikkor. Nikon indique qu’il déterminera ultérieurement les objectifs et accessoires précis.

Les photographes et cinéastes intéressés peuvent commencer à participer au concours de films et de photos Nikon 2024-2025, à partir du 30 octobre 2024. Les inscriptions se terminent à 23 h HE le 16 février 2025. Les informations complètes sur l’inscription et le règlement sont disponibles sur le site Web du concours de films et de photos Nikon.

Crédits images : Nikon