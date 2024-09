Le 40e anniversaire du prince Harry marque le moment où le galantin royal passe à l’âge mûr

Danica Kirka, Associated Press

















LONDRES (AP) — Le prince Harry a toujours été quelqu’un de différent.

Dès sa première apparition en public, blotti dans les bras de la princesse Diana devant l’hôpital londonien où il est né en 1984, Harry était le coquin aux cheveux roux qui tirait la langue aux photographes. Il est devenu un adolescent turbulent, vivement critiqué pour avoir porté un uniforme nazi lors d’une soirée costumée, puis un jeune homme qui a abandonné les attributs de la vie royale et s’est installé en Californie du Sud avec son épouse américaine.

Au cours de tout cela, on avait le sentiment qu’Harry se rebellait contre un accident de naissance qui faisait de lui, selon les calculs rigoureux de la maison de Windsor, un simple « remplaçant ». En tant que deuxième fils de l’homme qui est aujourd’hui le roi Charles III, il a été élevé comme un prince mais n’hériterait pas du trône à moins que son frère William ne soit blessé.

Aujourd’hui, le jeune homme en colère fête ses 40 ans, un moment à mi-chemin dans de nombreuses vies, ce qui lui offre l’occasion de s’attarder sur le passé ou d’envisager ce qui pourrait encore être accompli.

Au cours des quatre dernières années, Harry s’est principalement concentré sur le passé, gagnant des millions de dollars en exprimant ses griefs dans un autobiographie à succès et une série documentaire sur Netflix. Mais il est confronté au risque de voir l’aura royale si essentielle à son image s’estomper, a déclaré Sally Bedell Smith, auteur de « Charles : les passions et les paradoxes d’une vie improbable ».

« Il se trouve à un carrefour », a déclaré Smith à l’Associated Press. « Et il semble avoir du mal à déterminer la voie à suivre. »

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Il y a six ans, Harry et son épouse comptaient parmi les membres les plus populaires de la famille royale, un jeune couple glamour qui reflétait le visage multiculturel de la Grande-Bretagne moderne et était censé contribuer à revitaliser la monarchie.

Leur mariage, qui s’est déroulé le 19 mai 2018, a réuni un petit-fils de la reine Elizabeth II et l’ancienne Meghan Markle, une actrice américaine biraciale qui a joué pendant sept ans dans la série télévisée américaine Suits. George Clooney, Serena Williams et Elton John ont assisté à leur mariage au château de Windsor, après quoi le couple a été officiellement connu sous le nom de duc et duchesse de Sussex.

Mais l’optimisme s’est rapidement estompé suite aux allégations selon lesquelles les tabloïds britanniques et même des membres de la famille royale auraient traité Meghan injustement à cause du racisme.

En janvier 2020, les pressions de la vie dans la cage dorée étaient devenues trop fortes et le couple a annoncé qu’il abandonnait ses fonctions royales et déménageait aux États-Unis, où il espérait devenir « financièrement indépendant ». Ils ont signé des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify et se sont installés dans la riche enclave de Montecito, près de Santa Barbara, en Californie.

Depuis lors, Harry a manqué peu d’occasions de dévoiler son âme, la plus célèbre étant dans ses mémoires, judicieusement intitulés « Spare ».

Dans ce livre écrit par un nègre, Harry raconte son chagrin à la mort de la princesse Diana, sa dispute avec le prince William et son malaise face à la vie dans l’ombre royale de son frère aîné. Des récits de consommation de cocaïne et de perte de virginité aux disputes familiales, le livre regorge d’allégations accablantes sur la famille royale.

Parmi les propos les plus toxiques, Harry a décrit la façon dont certains membres de la famille ont divulgué des informations peu flatteuses sur d’autres membres de la famille royale en échange d’une couverture positive d’eux-mêmes. Le prince a pris pour exemple la seconde épouse de son père, la reine Camilla, l’accusant d’avoir transmis des conversations privées aux médias alors qu’elle cherchait à réhabiliter une image ternie par son rôle dans la rupture du mariage de Charles avec Diana.

Les allégations sont si venimeuses qu’il y a peu de chances qu’il reprenne ses fonctions publiques, a déclaré Smith.

« Il a critiqué la famille royale d’une manière si puissante et si dommageable. On ne peut pas revenir sur ces propos », a-t-elle déclaré. « Et on ne peut pas revenir sur des choses comme Meghan dans cette série Netflix qui fait une fausse révérence. C’est un geste tellement dégradant envers la reine. »

Harry, qui a accepté de ne pas utiliser le titre honorifique HRH, ou « son altesse royale », après s’être éloigné des fonctions royales de première ligne, est désormais cinquième dans l’ordre de succession au trône britannique, derrière son frère et les trois enfants de William.

Bien qu’il ait grandi dans un palais et qu’il soit censé hériter de millions de livres (dollars) à son 40e anniversaire grâce à un fonds créé par son arrière-grand-mère, la psychologue du développement appliquée Deborah Heiser pense que, à bien des égards, Harry est comme le reste d’entre nous.

Comme toute personne qui atteint 40 ans, il a probablement appris quelques leçons et a une bonne idée de qui sont ses vrais amis, ce qui l’aidera à planifier la prochaine phase de sa vie, a déclaré Heiser, qui écrit un blog intitulé « The Right Side of 40 » pour Psychology Today.

« Il a montré publiquement ce que beaucoup de gens ont traversé », a déclaré Heiser. « Je veux dire, la plupart des gens ne sont pas des princes, mais… ils ont toutes sortes de problèmes au sein de leur famille. Il n’est pas seul. C’est pourquoi il est si attachant. »

Le prochain chapitre de Harry

Bien sûr, l’histoire d’Harry ne se résume pas seulement au drame au sein de la maison de Windsor.

S’il veut écrire un nouveau chapitre, Harry peut s’appuyer sur ses dix années de service dans l’armée britannique. Avant de prendre sa retraite en tant que capitaine en 2015, le prince a obtenu ses ailes comme pilote d’hélicoptère, a effectué deux missions en Afghanistan et s’est débarrassé de la réputation de fêtard invétéré de sa jeunesse.

Harry a également été récompensé pour avoir créé les Jeux Invictus en 2014, une compétition de style paralympique visant à inspirer et à aider à la réadaptation des militaires et des vétérans malades et blessés.

Cette année, Harry et Meghan ont fait la une des journaux avec leurs deux voyages internationaux destinés à promouvoir la santé mentale et la sécurité sur Internet. Alors que certains médias britanniques les ont critiqués pour avoir accepté le traitement royal au Nigeria et en Colombie, le couple a déclaré s’être rendu sur invitation de responsables locaux.

Charles verra-t-il ses petits-enfants ?

Les perspectives de réconciliation sont incertaines, même si Harry s’est précipité chez lui pour voir son père après le diagnostic de cancer de Charles. Et dans ce qui peut être considéré comme une tentative de rapprochement, l’édition de poche de « Spare » prévue pour octobre ne contient aucun ajout — donc rien de nouveau pour faire bouger les choses.

Mais visiblement, à ce stade, Harry pense à sa famille en Californie. Il a confié à la BBC l’importance de ses deux jeunes enfants, Archie et Lilibet.

« Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela ne m’a rendu que plus motivé et plus engagé à faire de ce monde un endroit meilleur », a déclaré le prince dans un communiqué publié par son porte-parole.