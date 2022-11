Le 400e point de tacle de Fazel Atrachali aide Puneri Paltan à vaincre les Thalaivas tamouls

Fazel Atrachali a tenu deux promesses, l’une de battre les Tamil Thalaivas et la seconde d’attraper Narender pour son 400e point de plaquage dans la vivo Pro Kabaddi League, le tout en un seul match alors que le Puneri Paltan battait les Thalaivas 35-34 dans un match au Complexe sportif Shree Shivchhatrapati ici mercredi.

Une performance d’équipe complète a vu Atrachali obtenir cinq points, tandis qu’Aslam Inamdar en a accumulé six pour l’équipe à domicile.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : Luka Modric à la tête de la campagne de Croatie alors que Zlatko Dalic nomme son équipe

Tout comme la première fois que ces deux-là se sont rencontrés dans cette étape, les Thalaivas ont été ceux qui ont pris un départ rapide et se sont ressaisis très tôt. Les raiders de Pune, en revanche, ont eu du mal à avoir un impact, enregistrant à peine sept points en première mi-temps. Les Thalaivas ont infligé le premier ALL OUT du match, se consolidant en une avance de 14-8.

La seule doublure argentée pour le Paltan et les supporters locaux est venue de Fazel Atrachali, qui a franchi une étape personnelle en mi-temps. Avant leur première rencontre, la légende iranienne, alors à 397 points, a déclaré qu’il aimerait faire de Narender son 400e point de tacle – le premier défenseur à le faire dans la ligue. Mercredi, il a obtenu son 400e point, et dûment il est venu lors d’un raid Narender. Malgré cela, les Thalaivas sont entrés dans la pause en menant 18-12.

Ce jalon d’Atrachali a galvanisé la défense de Paltan en seconde période, alors que l’équipe locale revenait dans le match. Dans un jeu de kabaddi à indice d’octane élevé, aucune équipe n’était prête à céder un pouce à l’autre, et aucune n’a trop avancé non plus. Atrachali a obtenu son HIGH FIVE avec un tacle sur Narender à nouveau alors que le Paltan se rapprochait à moins de quatre points à cinq minutes de la fin.

Paltan est venu embrayage dans cette période, infligeant leur premier ALL OUT du jeu pour prendre une avance de 33-30. Avec à peine deux minutes restantes, il semblait que le Paltan avait réussi le casse parfait, seulement pour une erreur stupide à la fin, ramenant les Thalaivas à un point près, avec deux raids disponibles. Avec leur dernier raid, Akash Shinde de Paltan a réussi à faire une erreur à Sagar, et à partir de là, une seule équipe allait être la gagnante, alors que la foule s’extasiait.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici