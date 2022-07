Le 4 juillet, les victimes de la fusillade de Highland Park se souviennent de leur dévouement à la foi et à la famille – Shaw Local

CHICAGO – (AP) – Vendredi, les personnes en deuil se sont souvenues d’une femme qui travaillait sans relâche dans sa synagogue et d’un homme doux qui aimait l’art lors des premiers services formels organisés pour la sept personnes tuées par le tireur qui a ouvert le feu lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park.

Les membres de la synagogue de North Shore Congregation Israel, près de la banlieue de Chicago à Highland Park, ont décrit Jacquelyn Sundheim, 63 ans, comme un membre dévoué de leur communauté qui coordonnait des événements et enseignait des classes préscolaires, souriant tout le temps et surveillant constamment les autres membres du personnel.

“Nous sommes horrifiés”, a déclaré le rabbin Wendi Geffen. “Nous sommes furieux, écoeurés, lésés, inconsolables pour la terreur qui s’est abattue sur nous et nous a volé Jacki.”

Mais Geffen et d’autres orateurs ont exhorté les personnes qui remplissaient la synagogue à se concentrer sur la vie de Sundheim – son engagement envers son mari, Bruce, et sa fille, Leah, le plaisir qu’elle prenait à tricoter et son souci du détail lors de la planification de bat ou bar mitzvahs, mariages ou les funérailles.

Sa fille avait une autre demande : utiliser la douleur, la peur et la rage causées par la mort de sa mère pour rendre le monde meilleur, dans de petites pensées et actions.

« Je veux que tu rigoles », dit-elle en retenant ses larmes. “Je veux que vous mettiez chaque jour un peu plus de joie et de gentillesse dans ce monde. Ne laissez pas cette tristesse, cette peur, cette rage vous rendre amer envers notre monde. Le monde est plus sombre sans ma mère, et c’est à nous maintenant de le remplir d’un peu de rire supplémentaire.

Les personnes en deuil ont également rempli la Congrégation juive de reconstruction à Evanston pour soutenir la famille de Stephen Straus, âgé de 88 ans, qui a été présenté comme un père et un grand-père amusants qui adoraient la lecture et l’art et prenaient toujours le train cinq jours par semaine jusqu’au bureau du centre-ville de Chicago. où il a travaillé comme conseiller financier.

Son fils Jonathan a décrit Straus comme “vraiment dans son cœur, juste une personne douce et généreuse” tandis que son autre fils, Peter, a remercié son père d’avoir inculqué l’amour du “loufoque”, y compris Mel Brooks.

Jonathan Straus a déclaré qu’apprendre la mort de son père par un médecin dans un hôpital “a été le pire moment de ma vie”.

“En pensant à quelle personne bonne, généreuse et aimante il était, cela rend la cruauté et l’horreur de sa mort encore plus difficiles à supporter”, a-t-il déclaré. “Quand je vois des photos de lui … ça me submerge vraiment, ce que nous avons perdu, qui j’ai perdu, mon meilleur ami de tous les temps.”

Une étude réalisée en 2020 par l’Université Brandeis et l’Université de Chicago a révélé que Highland Park comptait l’une des plus fortes concentrations de résidents juifs de la région de Chicago – un fait reflété par la demi-douzaine ou plus de synagogues dans la banlieue ou juste à l’extérieur. De nombreux restaurants locaux proposent des plats casher.

Highwood voisin abrite une importante population hispanique, et les autorités mexicaines ont déclaré que deux hommes tués lors du défilé étaient originaires du pays.

L’un d’eux était Nicolas Toledo-Zaragoza, 78 ans, de Waukegan, où famille et amis se sont réunis vendredi pour les services.

Lors d’une visite familiale privée précédant les services publics, une petite-fille a quitté l’église en larmes. Les membres de la famille ont encerclé Yesenia Hernandez, essayant de la réconforter alors qu’elle sanglotait.

Plusieurs participants portaient des T-shirts avec une croix et une image de Tolède-Saragosse souriant, portant un chapeau à larges bords et un costume. En espagnol, les chemises se lisaient : « À la mémoire de Nicolas Toledo », et incluaient des mots du Psaume 23:1 – « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.

Devant l’entrée de l’église, ornée de ballons blancs et bleus, les fils de Toledo-Saragosse, Alejo et Angel, ont brièvement expliqué à quel point l’amour de leur père leur manquera.

Les services d’Eduardo Uvaldo, 69 ans, également originaire du Mexique, sont prévus samedi.

La famille de Katherine “Katie” Goldstein, âgée de 64 ans, a publié vendredi une déclaration selon laquelle son mari, Craig Goldstein, médecin de l’hôpital, a été touché par le nombre de personnes qui lui ont dit qu’elle était leur meilleure amie. Elle s’est consacrée à la maternité et aux soins de sa famille.

“Élever nos filles, vivre des aventures ensemble – je vivais un conte de fées”, a déclaré Craig Goldstein.

La déclaration indiquait qu’elle aimait aussi être à l’extérieur, visiter le jardin botanique de Chicago et impliquer sa famille dans sa passion pour l’observation des oiseaux.

“Elle était la meilleure maman du monde”, ont déclaré leurs filles Cassie et Alana dans le communiqué.

La police a déclaré à plusieurs reprises que les victimes avaient été abattues au hasard et que l’agresseur n’avait aucune motivation raciale ou religieuse.

Les détails des funérailles des autres victimes n’ont pas été rendus publics. Les autorités les ont identifiés comme étant Irina McCarthy, 35 ans, et Kevin McCarthy, 37 ans, qui assistaient au défilé avec leur fils de 2 ans.

Le tireur accusé, Robert E. Crimo III, a été inculpé de sept chefs de meurtre au premier degré. Les procureurs s’attendent à porter d’autres accusations représentant les plus de 30 personnes blessées lors de l’assaut.

Les enquêteurs ont déclaré que le suspect, qui vivait à Highwood voisin, légalement acheté cinq armes et a planifié l’attaque pendant des semaines avant de grimper sur le toit d’une entreprise le long du parcours du défilé et d’ouvrir le feu avec un fusil semi-automatique.

Les enquêteurs ont rapporté que Crimo avait fui le défilé en se fondant dans la foule en fuite, puis s’était rendu dans la région de Madison, Wisconsin, où il envisageait une deuxième attaque. Il est retourné dans la région de Highland Park et sa voiture a été repérée par la police.

Des questions subsistent sur si Crimo aurait dû être en mesure d’acheter légalement armes à feu dans l’Illinois. Les responsables de la police de l’État de l’Illinois ont défendu l’approbation de son permis d’armes à feu en décembre 2019, des mois après que la police a reçu rapporte qu’il avait proféré des menaces suicidaires et violentes.

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Elle a rapporté de Waukegan. L’écrivain de l’Associated Press Michael Tarm a contribué à ce rapport.

