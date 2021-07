Le 4-42 de Saqib Mahmood inspire l’Angleterre à une victoire de neuf guichets contre le Pakistan lors du premier ODI à Cardiff | Nouvelles de cricket

8:14



Le meilleur de l’action du premier ODI à Cardiff alors qu’une équipe anglaise bien changée a battu le Pakistan de neuf guichets

Les meilleurs chiffres en carrière de Saqib Mahmood de 4-42 ont envoyé le Pakistan en spirale vers une défaite de neuf guichets aux mains de l’Angleterre new-look dans le premier Royal London Series ODI, à Cardiff.

Mahmood, dans son cinquième ODI, a facilement éclipsé son précédent record de 2-36 avec une impressionnante démonstration de bowling alors que les touristes étaient regroupés pour 141 en seulement 35,2 overs.

Angleterre – alignant un XI de remplacement assemblé à la hâte après que l’équipe d’ODI d’origine dans son intégralité a été placée en isolement mardi à la suite d’une épidémie de COVID-19 dans le camp – a atteint sa cible en 21,5 overs à l’arrière d’un stand ininterrompu de 120 courses entre Zak Crawley (58no) et Dawid Malan (68no).

Dawid Malan a atteint sa cinquantaine de balles alors que l’Angleterre se dirigeait vers son objectif de victoire

Le partenariat était le plus élevé à Cardiff pour le deuxième guichet de toutes les manches internationales ODI, dépassant les 92 affichés par les Australiens Mark Waugh et Ricky Ponting contre le Pakistan en 2001.

Crawley était l’un des cinq débutants de l’alignement à domicile – aux côtés de l’ouvreur Phil Salt, du polyvalent Lewis Gregory, du lanceur rapide Brydon Carse et du gardien de guichet John Simpson – qui était dirigé par Ben Stokes, s’est précipité sur le côté plus tôt que prévu après s’être fracturé un doigt à la Premier League indienne.

Stokes était d’humeur joviale après avoir remporté le tirage au sort, plaisantant que l’Angleterre avait apporté 11 changements avant d’oublier les noms de deux des cinq débutants – Crawley et Gregory le malheureux duo.

0:28 Le capitaine anglais Ben Stokes a eu du mal à se souvenir de tous les débutants de son équipe avant le premier ODI Le capitaine anglais Ben Stokes a eu du mal à se souvenir de tous les débutants de son équipe avant le premier ODI

Quelques jours après le désarroi du camp anglais, c’était l’équipe de frappeurs du Pakistan en crise alors que Mahmood donnait le ton en retirant Misbah-ul-Haq lbw avec la première balle du match, puis en faisant attraper Babar Azam par Crawley au deuxième glissement avec son troisième livraison.

Un score de 0-2 est rapidement devenu 17-3, puis 26-4 alors que Mohammad Rizwan a grignoté une livraison de Gregory qui s’est calmée et Mahmood a battu Saud Shakeel pour le rythme pour piéger le débutant lbw pour cinq.

Fakhar (47) est resté imperturbable, déployant des entraînements complets et des tractions puissantes, mais aucun coup n’a été aussi dévastateur que le six de Sohaib Maqsood sur une couverture supplémentaire contre Craig Overton (2-23).

La paire pakistanaise a contré un bowling anglais pénétrant avec un jeu de coups de poussée, forgeant un cinquième guichet de 53 seulement pour que Maqsood (19) soit éliminé par James Vince à la fin du non-attaquant après avoir été vendu un mannequin par son coéquipier.

0:55 Maqsood s’éloigne après avoir été chassé par Vince à la fin du non-gréviste Maqsood s’éloigne après avoir été chassé par Vince à la fin du non-gréviste

Onze courses plus tard, le coup flamboyant de Fakhar a pris fin brusquement lorsqu’il a tenté de porter une courte et invitante livraison de Matt Parkinson (2-28) sur le point pour trouver les mains de Crawley.

Le Pakistan a dépassé les 100 avant que Faheem Ashraf ne devienne le septième homme à sortir – Mahmood ramassant son quatrième guichet grâce à un simple snick à Simpson.

À 101-7, les touristes ont décidé de passer à l’offensive avec Shadab Khan (30 sur 43 balles) lançant Parkinson pour six et Hasan Ali (six) balançant la batte – le tout avec peu de succès car il a été pris dans les profondeurs par Malan de Parkinson après avoir été abandonné par le même joueur défensif contre un.

Malan était de retour aux affaires au carré profond alors que Shadab avait mal remis à Overton son premier guichet ODI lors de sa deuxième apparition et le quilleur de Somerset a doublé lorsque Shaheen Afridi – a laissé tomber le ballon avant – a skié une simple chance à Stokes à mi-parcours.

L’Angleterre s’est hérissée d’une intention précoce au début de leur réponse – Salt a écrasé Hasan à travers les couvertures pour quatre seulement avant de se faufiler pour tenter d’abord un entraînement ambitieux.

Crawley a eu ses moignons brisés par un yorkshire de Hasan alors qu’il n’en avait qu’un, sachant que c’était un coup franc, et avait la meilleure vue alors que Malan a frappé Shaheen pour quatre sur le pied arrière avant de conduire une deuxième limite au-dessus.

La chance du Pakistan est restée en suspens – Crawley a pris l’avantage sur la couverture sur 14 – alors que la paire s’est atténuée à une impasse de 50 points sur 45 balles avant que Malan n’atteigne une course de 50 balles sur une limite inférieure.

Crawley a posté son premier ODI cinquante pour ses débuts avec 44 balles grâce à son septième quatre, un carré bien joué derrière le point, auquel point le résultat était une formalité.

