Le 3e officier de police, Gunther Hashida, se suicide après l’émeute du Capitole par la foule de Trump

« Nous sommes en deuil en tant que département car nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de l’officier Hashida », a déclaré la porte-parole, Brianna Burch.

Ces officiers, Jeffrey Smith du MPD et Howard Liebengood de la police du Capitole, étaient tous deux dans leur service depuis plus d’une décennie.

Une page de financement participatif créée dimanche pour payer un service commémoratif pour Hashid lundi après-midi avait recueilli près de 14 000 $ auprès de plus de 130 donateurs. La page GoFundMe, qui a un objectif de don de 50 000 $, dit que Hashida « laisse derrière elle une épouse aimante, une sœur, 3 enfants et une famille merveilleuse ».

« Dans son travail en tant qu’officier du service de police métropolitain de DC, il a travaillé pour servir et protéger le public », a déclaré la page. « C’était un mari et un père dévoué et aimant. Ce fonds aidera à soutenir son service commémoratif et sa famille dans la perte de son amour et de ses conseils. »

L’émeute du 6 janvier a commencé après que le président de l’époque, Donald Trump, a exhorté les participants à un rassemblement devant la Maison Blanche à marcher vers le Capitole, où une session conjointe du Congrès se réunissait pour confirmer officiellement la victoire du Collège électoral de Joe Biden en tant que prochain président.

Des centaines de partisans de Trump ont envahi les terrains et les bâtiments du Capitole, perturbant les débats.

Plus de 500 personnes ont été arrêtées pour des crimes liés à l’invasion. Plus de 100 policiers ont été blessés dans la mêlée.

