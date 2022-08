Le 3e militant volontaire de recherche de sépulture tué au Mexique

Les équipes de recherche bénévoles, généralement composées de mères de plus de 100 000 personnes disparues au Mexique, disent qu’elles veulent seulement retrouver les corps de leurs proches, les pleurer et les enterrer correctement.

On pense que la plupart des victimes ont été tuées par des cartels de la drogue, leurs corps jetés dans des tombes peu profondes, dissous ou brûlés. Les gangs de drogue et d’enlèvement utilisent souvent les mêmes endroits encore et encore, créant des champs de meurtre macabres.

Les chercheurs, et la police qui les accompagne parfois, se concentrent sur la recherche de tombes et l’identification des restes – et non sur la collecte de preuves sur la façon dont ils sont morts ou qui les a tués. Les groupes de recherche obtiennent même parfois des informations anonymes sur l’endroit où les corps sont enterrés, une information probablement accessible uniquement aux tueurs ou à leurs complices.