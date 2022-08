Le 3e militant volontaire de recherche de sépulture tué au Mexique

MEXICO CITY (AP) – Une autre mère à la recherche de son fils disparu a été tuée dans le nord du Mexique, devenant ainsi la troisième militante de recherche volontaire tuée au Mexique depuis 2021.

Rubén Rocha Moya, le gouverneur de l’État de Sinaloa, dans le nord du pays, a identifié la femme décédée mercredi comme étant Rosario Rodríguez Barraza.

“Je regrette profondément le meurtre de Rosario Rodríguez Barraza, une combattante infatigable, comme beaucoup d’autres femmes de Sinaloa qui recherchent leurs proches”, a écrit Rocha Moya sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le motif des meurtres reste flou, car la plupart des enquêteurs déclarent publiquement qu’ils ne recherchent pas de preuves pour condamner les tueurs.

Les équipes de recherche bénévoles, généralement composées de mères de plus de 100 000 personnes disparues au Mexique, disent qu’elles veulent seulement retrouver les corps de leurs proches, les pleurer et les enterrer correctement.

L’annonce de sa mort est intervenue un jour après la Journée internationale des personnes disparues du 30 août, qui a été marquée au Mexique par des marches et des manifestations.

Dans une vidéo publiée par “Hasta Encontrarles”, un autre groupe de recherche, on entend Rodríguez Barraza prononcer la phrase classique : “Je cherche mon fils, je ne cherche pas les coupables”.

Son fils, Fernando Ramírez Rodríguez, n’a pas été revu depuis son enlèvement dans la ville de La Cruz, Sinaloa, en octobre 2019. La Cruz est située sur la côte pacifique entre le port de Mazatlan et la capitale de l’État, Culiacan.

Sinaloa abrite le cartel de la drogue du même nom.

Rodríguez Barraza a déclaré que des hommes armés dans une voiture blanche avaient arraché son fils, alors âgé de 21 ans. Depuis lors – bien qu’elle ait mené sa propre enquête et offert les preuves aux procureurs – elle n’a rien entendu.

“Je leur ai pris des vidéos, je leur ai amené des témoins, et jusqu’à présent, ils n’ont rien fait pour moi”, a-t-elle déclaré à propos des procureurs.

C’est une histoire courante au Mexique. Face à l’inaction ou à l’incompétence des autorités, de nombreuses mères sont obligées de mener leurs propres enquêtes ou de rejoindre des équipes de recherche qui, agissant souvent sur des pointes, traversent des ravines et des champs, enfonçant des tiges de fer dans le sol pour détecter la puanteur révélatrice des corps en décomposition.

On pense que la plupart des victimes ont été tuées par des cartels de la drogue, leurs corps jetés dans des tombes peu profondes, dissous ou brûlés. Les gangs de drogue et d’enlèvement utilisent souvent les mêmes endroits encore et encore, créant des champs de meurtre macabres.

Les chercheurs, et la police qui les accompagne parfois, se concentrent sur la recherche de tombes et l’identification des restes – et non sur la collecte de preuves sur la façon dont ils sont morts ou qui les a tués. Les groupes de recherche obtiennent même parfois des informations anonymes sur l’endroit où les corps sont enterrés, une information probablement accessible uniquement aux tueurs ou à leurs complices.

Mais les volontaires, principalement des femmes, racontent avoir reçu des menaces et avoir été surveillés – vraisemblablement par les mêmes personnes qui ont assassiné leurs fils, frères et maris.

En 2021, dans l’État voisin de Sonora, la chercheuse Aranza Ramos a été retrouvée morte un jour après que son groupe de recherche a trouvé une fosse d’élimination des corps encore fumante. Plus tôt cette année-là, Javier Barajas Piña, militant de la recherche de volontaires, a été abattu dans l’État de Guanajuato, le plus violent du Mexique.

Les cartels peuvent être irrités simplement par le désagrément : après que les chercheurs ont retrouvé les corps, ils sont obligés de trouver de nouveaux sites d’élimination des corps.

Parmi les groupes de recherche, appelés «collectifs» au Mexique, les restes humains ne sont pas appelés cadavres ou corps. Les chercheurs les appellent des « trésors », car ils sont précieux pour les familles en deuil.

Les chercheurs appellent généralement les forces de l’ordre lorsqu’ils pensent avoir trouvé un enterrement, principalement parce que les autorités refusent souvent d’effectuer les tests ADN lents mais critiques à moins que les restes ne soient exhumés par des professionnels.

