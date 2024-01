Le 38 West 8th Street se prépare pour l’installation de la façade de Greenwich Village, Manhattan

La construction a atteint son point culminant au 38 West 8th Street, un immeuble à usage mixte de sept étages situé à Greenwich Village, à Manhattan. Conçue par Morris Adjmii Architects et développée par Straus Group sous Clinton Eight Realty LLC, la structure produira des unités en copropriété, des installations communautaires et un espace commercial avec 104 pieds de façade. Le projet comprend également des réparations à la structure adjacente au sud, au 177, rue MacDougal. Empire State Contractors est l’entrepreneur général de la propriété, située à l’angle des rues West 8th et MacDougal.

La formation des fondations avait récemment repris sur la parcelle de 4 775 pieds carrés au moment de notre dernière mise à jour début septembre après un blocage des travaux, les équipes posant des barres d’armature sous le niveau du sol pour les coulées de béton ultérieures. La construction a progressé rapidement dans les mois qui ont suivi. La superstructure en béton armé a été achevée avant Thanksgiving et des photos récentes montrent le bâtiment entouré de poteaux métalliques et de panneaux isolants jaunes en préparation pour l’installation de la façade en brique et de la grille des fenêtres, qui n’a pas encore commencé. L’annexe de sept étages au sud est plus en retrait, avec un filet orange tapissant les extrémités des plaques de sol.

Le rendu de la photo principale montre le bâtiment principal de six étages au coin enfermé dans une façade en brique gris clair, tandis que l’annexe de sept étages au sud comportera une enveloppe en brique rouge encadrant des rangées de fenêtres de style industriel avec des meneaux sombres. Les deux volumes sont surmontés d’épaisses corniches ornementales et leurs rez-de-chaussée intègrent un mélange de briques et de panneaux métalliques. La façade commerciale comportera de grandes baies vitrées et un espace pour la signalisation au-dessus.

Les métros les plus proches de la propriété sont les trains A, C, E, B, D, F et M à la station West 4th Street, à l’ouest le long de la Sixième Avenue.

Une date d’achèvement pour le 38 West 8th Street est affichée sur le panneau de construction pour l’hiver 2024.

