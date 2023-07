Le 35e circuit et le bat flip de Shohei Ohtani dans la victoire des Angels sur les Yanks mène à un moment viral

Même avec des questions constantes sur son avenir, Shohei Ohtani continue de produire un clip incroyable pour les Angels de Los Angeles.

L’étoile à double sens a égalé le score du match de lundi soir contre les Yankees en septième manche avec son 35e circuit en tête des ligues majeures. Cela a préparé le terrain pour le simple de fin de match du frappeur Michael Stefanic dans le 10e qui a donné aux Angels une victoire de 4-3 sur les Yankees de New York lundi soir.

Les anges de Shohei Ohtani LANCE un MOONSHOT à deux points pour égaliser le match contre les Yankees

Los Angeles tirait de l’arrière 3-1 lorsque Ohtani a réussi un entraînement de deux points contre Michael King, puis a fait un retournement démonstratif de sa batte. L’explosion de 403 pieds d’Ohtani, qui a été ponctuée par le retournement, a pris d’assaut les médias sociaux. Ben Verlander de FOX Sports a ouvert la voie dans la réaction sociale à la dernière explosion fascinante d’Ohtani.

Le contributeur de FOX Sports, Rob Friedman, alias @PitchingNinja sur Twitter, a également noté le retournement comme s’il réagissait à la dernière balle de rupture de genou d’un lanceur.

Le compte Twitter officiel en espagnol de la MLB a partagé une vidéo de ce que c’était quand dans le champ central du Angels Stadium quand Ohtani a frappé l’explosion.

La diffusion des Angels a capté plusieurs angles de réactions tout au long du stade de baseball au coup de circuit mémorable d’Ohtani. Son coéquipier Andrew Velazquez semblait consterné, tandis que la chanteuse primée aux Grammy Awards Gwen Stefani ne pouvait contenir son enthousiasme.

Le manager Phil Nevin a déclaré que le bat flip constituait la plus grande émotion qu’il ait jamais vue de la part d’Ohtani, qui a réussi 19 circuits lors de ses 31 derniers matchs.

« Nous savons ce que cela fait pour tout l’endroit, mais vous devez aussi comprendre ce que cela fait pour notre pirogue. C’est énorme », a déclaré Nevin. « Ensuite, pour sortir vainqueur, je suis content que ça n’ait pas été gâché. »

Certains se sont demandé pourquoi les Yankees avaient lancé à Ohtani, étant donné qu’il représentait le match nul en fin de match et qu’il était sur une déchirure historique depuis le début du mois de juin. Le manager des Yankees, Aaron Boone, n’a pas remis en question sa décision.

« Non, non, non. Peut-être que si [the runner at first] est arrivé à la deuxième base et a pris du retard dans le décompte ou quelque chose comme ça », a déclaré Boone aux journalistes. « Mais non, pas là.

« Non, pas à cet endroit », a ajouté Boone plus tard lorsqu’on lui a demandé si Ohtani était un cas particulier pour marcher intentionnellement tout en mettant un coureur en position de marquer. « Je l’ai fait dans un endroit à peu près aussi unique, avec [runners] au premier et au troisième, comme vous pouvez le faire dans un match nul. Le gars qui frappe derrière lui frappe aussi .330. Donc, je n’allais pas mettre un autre coureur en deuxième et avoir le point égalisateur et le feu vert au marbre avec une avance de deux points. »

Avec son coup de circuit en septième manche, Ohtani a réalisé des exploits historiques. Il a réussi trois matchs consécutifs pour la sixième fois en six saisons dans les ligues majeures et a dépassé son total de coups de circuit de l’an dernier. Il est devenu le troisième joueur de l’histoire des Angels avec plusieurs saisons de 35 circuits et est le cinquième joueur depuis 2000, via les statistiques et informations ESPN.

Aucun joueur n’a été plus embrayage qu’Ohtani au cours du mois dernier, et peut-être qu’aucun joueur de l’histoire de la MLB n’a eu un mois plus embrayage que lui. Il a frappé 12 circuits en septième manche ou plus tard depuis le 12 juin. Non seulement c’est le même nombre de circuits que n’importe quel joueur a frappé à n’importe quel moment du match au cours de cette période, mais c’est aussi le plus grand nombre de circuits frappés en septième manche. ou plus tard dans une période de 28 matchs dans l’histoire de la MLB, via Opta Stats.

En frappant son 35e circuit lundi, Ohtani est sur le point de frapper 60 circuits cette saison. Sa déchirure récente amène certaines personnes à se demander s’il battra le record de la Ligue américaine pour les circuits au cours d’une saison qu’Aaron Judge a établie l’année dernière avec 62.

Bien sûr, il y a une chance qu’Ohtani ne termine pas la saison dans la Ligue américaine. Ohtani est dans la dernière année de son contrat. L’endroit où il jouera la saison prochaine a été une source de spéculation toute la saison, mais les rumeurs commerciales se sont multipliées à l’approche de la date limite du 1er août et les Halos ont du mal à rester en lice.

Los Angeles (47-48) était en position pour une place de joker plus tôt cette saison, mais a une fiche de 6-15 depuis le 20 juin. Les Angels ont 5 matchs et demi de retard sur Houston pour la dernière place.

Les pressions hors du terrain n’ont pas affecté la performance d’Ohtani au marbre. Il a eu trois coups sûrs et a augmenté sa moyenne à 0,306.

« Il veut gagner de la pire des manières. Cela a été frustrant pour lui ces deux dernières semaines, comme pour tout le monde », a déclaré Nevin. « Il veut gagner et il veut gagner ici. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Shohei Ohtani Les anges de Los Angeles