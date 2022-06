Le 311 Toronto est censé réparer ce qui est cassé. Peut-être qu’il est cassé

Le grand nombre 1,4 million le nombre de 311 contacts établis par des personnes à Toronto en 2021, selon le rapport annuel de 311 Toronto. C’est à peu près le même nombre d’appels passés au 311 il y a dix ans, mais les données peuvent être trompeuses.

Lors d’un discours à l’heure du déjeuner organisé par le Toronto Region Board of Trade la semaine dernière, le maire John Tory a déclaré à l’auditoire rassemblé que cette ville ne devrait pas se contenter d’être simplement “adéquate”. Nous devrions nous efforcer de faire mieux.

Je suis d’accord, mais merde si je sais exactement comment Tory prévoit d’y arriver. Le maire est déjà en poste depuis deux mandats. Il court pour un tiers, sans compétition majeure et sans véritable plate-forme jusqu’à présent. On ne sait pas comment il atteindra même une norme de base d’adéquation, et encore moins la dépassera.

C’est dommage car ces jours-ci, Toronto se sent brisée. Les fontaines à eau ne fonctionnent pas. Se garer les toilettes sont toujours fermées à clé. Les poubelles de rue sont souvent cassées, remplies de déchets ou les deux. Les trottoirs et les pistes cyclables sont bloqués par les engins de chantier. Certaines piscines sont fermées. Certains cours de natation sont annulés.

Les services municipaux de base sont dysfonctionnels.

Il y a des choses concrètes que les conservateurs pourraient proposer pour essayer de corriger les insuffisances. Une partie de la solution, bien sûr, est un examen franc du budget de Toronto. De bons services coûtent de l’argent. Toronto a certaines des taxes foncières les plus basses de la RGT. La cause de la ville brisée que nous voyons ces derniers temps pourrait être aussi simple que les résidents en ont pour leur argent.

Mais je ne pense pas que ce soit juste une question d’argent. La mairie de Tory est également devenue de plus en plus réactive et moins proactive, les politiciens et les bureaucrates attendant de recevoir un tas de plaintes avant d’agir.

Le service 311 de la ville a joué un grand rôle dans cette tendance. Ces dernières années, les données relatives au nombre d’appels de plaintes ont pris une importance démesurée dans le fonctionnement de la mairie.

Les demandes adressées au 311 sont de plus en plus citées comme une mesure de la performance de la ville en matière de prestation de services. Des données sur les plaintes sont apparues dans des rapports récents concernant des réglementations sur des questions telles que les logements à plusieurs locataires, les normes pour les immeubles locatifs, les scooters électriques, les feux d’artifice et le bruit des souffleuses à feuilles à essence, utilisées pour justifier à la fois l’action et l’inaction.

Le problème est que la mairie peut utiliser ses mesures globales de 311 pour suggérer que tout va bien, ou du moins ne s’aggrave pas. Il y a dix ans, la ville faisait état d’environ 1,4 million d’appels au 311. L’année dernière, le nombre était sensiblement le même : 1,4 million de contacts.

Une façon d’interpréter cela est de suggérer que les services municipaux n’ont pas vraiment changé au cours de la dernière décennie. Pas d’amélioration et pas de déclin. Si plus de choses étaient cassées, plus de gens appelleraient.

Pour être clair, je ne pense pas que ce soit valable du tout. De nombreuses personnes qui remarquent quelque chose qui ne va pas dans leur quartier ne peuvent pas prendre la peine de le signaler au 311, soit parce qu’elles ont eu une expérience infructueuse pour résoudre un problème dans le passé, soit parce qu’elles supposent que quelqu’un d’autre l’a déjà signalé. Je suis certainement coupable de cela. J’ai tendance à cataloguer mentalement une liste de choses qui me dérangent dans mon quartier chaque fois que je sors me promener, mais je n’ai fait qu’une poignée d’appels au 311 au fil des ans.

Il existe également des preuves solides d’autres villes qu’une dépendance excessive aux données du 311 entraîne une perspective biaisée, car il existe généralement un profil démographique typique de ceux qui se plaignent fréquemment – généralement plus âgés et plus blancs que la population de la ville en moyenne.

Katya Abazajian, écrivain et membre du Beeck Center for Social Impact and Innovation, a recueilli des données à ce sujet, soulignant que « plusieurs études ont montré que les données 311 sont un prédicteur plus précis des répartitions géographiques de classe, de race et changement de quartier qu’il n’est un prédicteur des besoins réels d’une communauté.

Le point sur le changement de quartier est particulièrement intéressant : les quartiers en voie de gentrification ont tendance à être la source de plus de contacts au 311 que les quartiers stables, car les conflits entre les résidents établis et les nouveaux résidents génèrent beaucoup d’appels. Mais ils ne reflètent pas les besoins réels des habitants de la ville.

Donc, si Tory cherche vraiment à améliorer le service – pour faire mieux qu’adéquat – il pourrait commencer par moderniser le fonctionnement du 311. Le modèle de centre d’appels est à la fois obsolète et inefficace. Prenez quelques-uns des 311 travailleurs et faites-les sortir, visiter des parcs, des centres communautaires et des chantiers de construction. Demandez-leur de parcourir les rues et de créer des demandes de service pour chaque poubelle cassée ou fontaine à eau cassée. Publiez toutes les données et laissez-nous suivre l’état des correctifs demandés en temps réel.

Cela représenterait un changement fondamental et une véritable indication que Toronto est en fait une ville qui s’efforce de s’améliorer. Résoudre les problèmes signalés au 311 serait assez décent. Vous pourriez l’appeler adéquat. Mais identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne soient signalés ? C’est ce qui ressemble mieux.

PARTAGER: