Le 311 de Montréal a un nouveau message pour ceux qui veulent un service en anglais

Ding Dong! Vous appelez le 311 pour la ville de Montréal aujourd’hui? Vous espérez un service en anglais? Pas si vite.

Si vous souhaitez parler à quelqu’un en français, allez-y et faites le 1.

Pour l’option 2, vous devrez écouter un tout nouveau message de 40 secondes vous demandant d’attester de bonne foi que vous avez acquis des droits en tant qu’anglophone au Québec en vertu de la Charte de la langue française.

Qu’est-ce que cela signifie? Le message vous le dira.

« Conformément à la Charte de la langue française, il nous fera plaisir de vous offrir un service en anglais si vous attestez de bonne foi que vous êtes couvert par l’une des exceptions suivantes : si vous êtes une personne déclarée admissible à l’enseignement en anglais; si vous êtes une personne autochtone si vous êtes un immigrant récemment arrivé résidant au Québec depuis moins de six mois si vous appelez de l’extérieur du Québec ou si vous avez correspondu uniquement en anglais avec la ville de Montréal avant le 13 mai 2021. Si vous attestez de bonne foi, veuillez appuyer sur le 2. Sinon, veuillez appuyer sur le 1. »

Les principales dispositions de la loi québécoise remaniée sur la langue française sont entrées en vigueur aujourd’hui, exactement un an après que la loi controversée a reçu la sanction royale.

Les dispositions comprennent l’une des clauses les plus débattues de la loi, exigeant que les employés de la plupart des agences gouvernementales de premier plan servent les clients en français, à moins que ces clients aient acquis des droits linguistiques en anglais, soient autochtones ou soient de nouveaux immigrants arrivés dans la province au cours des six dernières années. mois.

Selon la loi, quelqu’un qui a le droit de fréquenter une école anglaise est admissible au service en anglais.

Les détracteurs de la loi et les experts politiques affirment que la disposition sera un test crucial pour la mise en œuvre de la politique dans le monde réel, après plus d’un an de spéculations sur la façon dont cela affecterait la vie des gens – et même la cohésion sociale dans la province.

Vous consultez une page Web en anglais illégalement ?

« C’est là qu’on commence vraiment à voir l’impact du projet de loi 96 », a déclaré mercredi Eva Ludvig, présidente du Quebec Community Groups Network, un opposant au projet de loi.

Ludvig et plusieurs autres dirigeants anglophones craignent que le fardeau laissé aux employés du gouvernement ne crée des tensions.

« Sans une formation et une supervision appropriées, cela peut entraîner des conflits en première ligne ; par exemple, un employé trop zélé ou un client mécontent », a déclaré Ludvig.

Montréal semble avoir trouvé un moyen d’éviter de placer la responsabilité de l’application de cette partie de la loi sur les employés avec le message enregistré, ainsi qu’un message écrit en haut de la version anglaise de son site Web.

Une bannière bleue sur la ville anglaise page web dit désormais : « Qui peut consulter cette page ? Ce contenu est destiné au public visé par les exceptions prévues par la loi 96. En savoir plus. »

En d’autres termes, vous consultez peut-être cette page illégalement. D’autres sites Web gouvernementaux avec des versions anglaises ont publié un message similaire, comme le magasin d’alcools mandaté par le gouvernement de la province, le Société des alcools du Québec (SAQ).

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré jeudi que son administration suivait les directives du gouvernement dans l’application de la loi 96, mais qu’elle ne ferait pas la police. (Radio-Canada)

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur le logement dans le quartier de Verdun à Montréal jeudi après-midi, la mairesse Valérie Plante a déclaré que la Ville se conformait à ce que le gouvernement provincial lui avait demandé en appliquant la loi 96.

Plante et d’autres responsables de la ville avaient exprimé des inquiétudes lors du débat sur le projet de loi à l’Assemblée nationale sur la manière dont on s’attendrait à ce qu’il applique la loi.

« Je suis toujours préoccupé parce que je veux que les gens obtiennent les services qu’ils ont le droit de recevoir », a déclaré le maire en anglais. En français, elle a dit qu’il était clair que la ville ne jouerait pas un rôle dans le maintien de l’ordre.

« Ils nous ont demandé de faire la mention au téléphone et sur le site Web. Nous suivons les règles en ce sens », a déclaré Plante.

Un journaliste francophone a demandé à Planted s’ils avaient enfreint la loi en consultant la version anglaise du site Web de la ville.

« Vous devriez demander cela au gouvernement du Québec », a répondu Plante.

La Régie des alcools du Québec a également ajouté un message sur son site Web, à savoir que le contenu en anglais est destiné uniquement à ceux qui détiennent des droits acquis sur des services en anglais. (Société des alcools du Québec)

Daniel Béland, professeur de sciences politiques à l’Université McGill et directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’école, a déclaré mercredi dans une entrevue que les six prochains mois à un an seront un test pour la loi.

« Les effets de la loi 96 sur le terrain vont se faire sentir beaucoup plus directement par plus de gens », a déclaré Béland.