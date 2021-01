La fête du 30e anniversaire de Rita Ora a été qualifiée de «l’une des violations les plus flagrantes et notoires» des règles de verrouillage pendant la pandémie par la police.

La pop star a été accusée d’avoir agi « égoïstement » en organisant une soirée privée lors du deuxième lock-out national en novembre dernier au restaurant de Notting Hill, Casa Cruz.

Les commentaires ont été formulés jeudi lors d’une audience du sous-comité des licences du Conseil de Kensington et Chelsea, où la police métropolitaine a exhorté les autorités locales à révoquer la licence du restaurant de l’ouest de Londres où la fête avait eu lieu.

L’examen a été demandé par la police métropolitaine, qui a été appelée pour enquêter sur la fête dans la nuit.







(Image: ritaora / Instagram)



M. Charles Holland, qui représente la demande de la police du Met, a déclaré à l’audience: « L’incident de la nuit a été l’une des violations les plus flagrantes et certainement les plus notoires de la réglementation commises dans des locaux autorisés. »

M. Holland a déclaré qu’Ora «souhaitait égoïstement bafouer le verrouillage» en cherchant à payer pour accéder au restaurant Casa Cruz à Clarendon Road.

« Appeler cela un dîner » sous-estime sérieusement ce qui s’est passé « , a-t-il ajouté.

« C’était à un moment où il y avait un verrouillage national et qu’il fallait un effort national. »

M. Holland a ajouté que le Conseil devrait envoyer un « message fort et clair au secteur de l’hôtellerie et au grand public » concernant les violations des règles de ce type.

Un élément de dissuasion doit être envoyé « au niveau local et national », a déclaré M. Holland.

Le PC Ian Davis de la police métropolitaine a également exhorté le comité à révoquer la licence du restaurant.

« Ce sont des temps sans précédent avec les pertes en vies humaines, les maladies, les divers sacrifices et les difficultés économiques auxquelles ce pays est confronté », a-t-il déclaré.

« Sur une base quotidienne, des jalons sombres sont atteints par rapport à cette pandémie. »

PC Davis a déclaré à l’audience: « Personne n’est au-dessus de la loi » en demandant qu’un message clair soit envoyé avec le verdict.







(Image: Google Maps)



Scott Bhattarai, qui est décrit comme le directeur général du restaurant au moment de la fête dans les documents du conseil, a précédemment fait une déclaration à la police le 1er décembre et a déclaré qu’il avait autorisé le restaurant à être utilisé.

Selon les documents, qui avaient été précédemment publiés par le conseil, il a dit que les représentants de la police Ora l’avaient appelé sur son téléphone portable personnel vers 17h30 le jour de la fête et lui avaient dit qu’ils voulaient utiliser le lieu pour «boire et grignoter». .

M. Bhattarai a déclaré que les représentants avaient offert 5 000 £ et que la plupart du personnel était en congé, il s’est donc rendu à Casa Cruz pour « faciliter l’événement ».

Il s’est par la suite excusé d’avoir été «avide» dans sa déclaration de témoin.

Le groupe est arrivé à 19 heures avec sept ou huit invités, a-t-il dit, bien qu’à 21 heures, il y avait environ 17 personnes, a-t-il déclaré à la police.

Il a depuis été démis de ses fonctions.







(Image: Rita Ora / Instagram)



Gary Grant, s’exprimant à l’audience au nom de Casa Cruz London, a déclaré que le restaurant avait condamné les événements du 28 novembre, mais a nié qu’il s’agissait de l’une des violations les plus «flagrantes» de la pandémie.

M. Grant a déclaré que le titulaire de la licence ne connaissait pas le parti ou ne l’autorisait pas.

Il a confirmé à l’audience que l’ancien superviseur des locaux désigné, Scott Bhattarai, avait été démis de ses fonctions et était exclu de façon permanente pour la prémisse.

«Il y a une chance infiniment faible à nulle que mon client soit impliqué dans quelque chose comme ça.

« La publicité que cette affaire a eue est suffisamment dissuasive », a ajouté M. Grant.

M. Grant a déclaré que le non-respect des règles en matière de sécurité ou de directives covid était totalement contraire à l’éthique de l’entreprise.

Le comité annoncera sa décision sur l’examen des licences de Casa Cruz à une date ultérieure.









Ora a proposé de payer une amende de 10000 £ pour avoir enfreint les règles en novembre dernier.

Face à une énorme réaction publique à l’époque, la star de The Masked Singer a également présenté des excuses rampantes aux fans.

La hitmaker de Lonely Together a déclaré qu’elle était « profondément désolée » pour le parti « inexcusable » qu’elle a insisté comme « l’impulsion du moment ».

Elle a écrit: « Bonjour à tous, j’ai assisté à un petit rassemblement avec des amis pour fêter mes 30 ans.

«C’était souvent un coup de pouce à la décision prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK…

«Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.







(Image: Getty Images pour SHEIN)



«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.