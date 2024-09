Le 30e anniversaire de Friends soulève la question : qui était le meilleur ami ?

LNous avons tous notre ami préféré de Amis — mais au bout du compte, qui pensez-vous serait réellement là pour vous ?

Au fil des ans, TVLine a fourni une couverture exhaustive du classique de NBC, qui célèbre son 30e anniversaire le 22 septembre. Nous avons sélectionné les meilleurs et les pires épisodes… nous avons classé chaque relation, chaque ex, chaque épisode de Thanksgiving et chaque canapé… bon sang, nous avons même essayé de retrouver le spin-off perdu Joey! Mais nous n’avons jamais pensé à lequel de ces personnages bien-aimés était en fait le meilleur ami — c’est-à-dire jusqu’à maintenant.

Dans la vidéo intégrée, Andy Swift, Ryan Schwartz et Claire Franken de TVLine, trois super fans autoproclamés, se lancent dans une discussion animée sur les différents attributs de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross et décident qui serait l’ami le plus fiable de tous. Tout se résume à deux finalistes, à ce stade, notre trio est presque prêt à décider d’une égalité. Mais ils décident finalement d’un ami : le meilleur ami — et il n’y a absolument aucun doute sur le vainqueur.

Je plaisante, bien sûr qu’il y en a ! Après avoir regardé Andy, Ryan et Claire classer les six amis du pire au meilleur, TVLine vous encourage à laisser un commentaire et à discuter de qui toi Je pense que vous méritez le titre convoité de meilleur ami. Pour être clair, il ne s’agit pas de se mettre d’accord sur un personnage préféré ou une performance préférée. Il s’agit de déterminer qui serait là en cas de besoin – quelqu’un qui pourrait vous prêter une oreille attentive ou une épaule sur laquelle pleurer. Quelqu’un sur qui vous pourriez compter si vous venez de traverser une rupture difficile (ou même si vous êtes juste « en pause »). Quelqu’un avec qui vous voudriez vraiment prendre un café au Central Perk, même si ce n’était pas votre jour, votre semaine, votre mois ou même votre année. Quelqu’un avec qui vous pourriez vous voir former un lien à vie.

TVLine revient également là où tout a commencé. Hors écran, Andy, Ryan et Claire ont revisité l’épisode pilote de 1994 (alias « Celui où Monica trouve un colocataire ») et ont pris des notes détaillées tout au long du parcours…