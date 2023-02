Le 3 février est la Journée nationale Wear Red pour sensibiliser à la santé cardiaque – Shaw Local

La journée nationale Wear Red est le vendredi 3 février.

Le département de la santé du comté de La Salle encourage les gens à porter du rouge pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires et aider à sauver des vies. Pourquoi? Parce que perdre ne serait-ce qu’une seule personne à cause d’une maladie cardiovasculaire, c’est trop.

Février est le mois américain du cœur, un mois pour sensibiliser à l’importance de la santé cardiaque. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes dans l’Illinois et aux États-Unis

Bien que les maladies cardiaques soient considérées comme une « maladie d’homme », une femme sur trois meurt chaque année d’une maladie cardiaque. Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de présenter des signes de crise cardiaque comme un essoufflement, des nausées, des vomissements ou des douleurs au dos et à la mâchoire. Les crises cardiaques sont des urgences vitales où chaque seconde compte, nous encourageons donc les gens à connaître leurs risques. Les facteurs qui peuvent augmenter vos chances de contracter une maladie cardiaque comprennent : l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, les antécédents familiaux de maladie cardiaque précoce, l’âge (55 ans ou plus pour les femmes), l’inactivité physique et le tabagisme.

Certaines mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques de maladie cardiaque consistent à connaître vos chiffres en matière de cholestérol et de tension artérielle. En outre, le contrôle du poids, l’activité physique et la diminution du niveau de stress peuvent également avoir des avantages supplémentaires.

Si vous ressentez l’un des symptômes suivants, n’attendez pas avant d’appeler les secours. Composez le 911 ou rendez-vous immédiatement à l’hôpital si vous ressentez l’un des symptômes suivants.

Douleur ou inconfort thoracique

Essoufflement

Avoir des sueurs froides

Vertiges soudains ou étourdissements

Douleurs inhabituelles dans le haut du corps (bras, dos, mâchoire)

Battements de cœur sautés

Fatigue inhabituelle ou inexpliquée