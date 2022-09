Le 2e suspect du meurtre de PnB Rock arrêté à Las Vegas

Un suspect Dans l’enquête sur le meurtre de Pnb Rock, Freddie Lee Trone a été arrêté à Las Vegas. La police a déclaré que PnB Rock avait été créé par Mystery Man chez Roscoe et que le tireur présumé était assigné à résidence.

Quelques semaines seulement après le meurtre de PnB Rock au Roscoe’s Chicken and Waffles, le département de police de Los Angeles a procédé à plusieurs arrestations dans le cadre de son enquête. La police a arrêté un tireur présumé de 17 ans et sa belle-mère Shauntel, mais n’a pas réussi à localiser le troisième suspect Freddie Lee Trone Sr. Hier après avoir annoncé que Freddie, 40 ans, était suspect dans le meurtre, la police l’a arrêté à Las Vegas. La police pense que son fils était le tireur et que Freddie était le conducteur de la fuite. Après avoir procédé aux trois arrestations, LAPD a révélé toute l’étendue et les détails du meurtre de PnB Rock.

PnB Rock aurait été mis en place par un homme mystérieux qui était à l’intérieur de Roscoe et a contacté Freddie Lee Trone pour le vol

Hier soir, après l’arrestation finale à Las Vegas, la journaliste de Good Day LA, Gigi Graciette, a dévoilé les détails choquants de l’affaire du meurtre via Twitter. Gigi a révélé que la plainte pour crime alléguait que PnB Rock avait été créé par un homme mystérieux qui avait rencontré Freddie Lee Tron à l’extérieur de Roscoe et lui avait dit que PnB Rock était à l’intérieur portant des bijoux coûteux.

Trone est rentré chez lui pour récupérer son fils de 17 ans qui était en résidence surveillée après avoir récemment été libéré de prison. Le fils de Trone est allé directement à la table de PnB Rock, passant devant l’homme mystérieux tout en pointant son arme exigeant les bijoux, puis a immédiatement tiré sur PnB encore et encore. Après avoir tiré sur PnB Rock, il a pointé l’arme sur sa petite amie exigeant ses bijoux. Alors que PnB tombait au sol, le tireur lui a tiré deux fois de plus dans le dos avant de prendre lui-même les bijoux et de s’échapper vers une voiture de fuite. Freddie Lee Trone aurait été le conducteur de l’escapade et les aurait ramenés chez eux où ils se sont garés à quelques pâtés de maisons et ont marché. La femme de Freddie qui n’était pas présente au crime a été arrêtée pour avoir hébergé et aidé quelqu’un qui a commis un crime.