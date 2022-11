Le 2e pliable d’Honor et la première puce phare de Vivo | Charge rapide 136

Bienvenue dans notre espace sécurisé Black Friday : vous ne trouverez aucune discussion sur les offres cette semaine. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur un trio de lancements majeurs de Vivo, Honor et Oppo.

Tout d’abord, Vivo a dévoilé sa série X90, y compris les débuts du MediaTek Dimensity 9200 et du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – un double début que nous n’avons jamais vu auparavant. Au-delà des puces, les grandes mises à niveau concernent l’appareil photo, le meilleur modèle Pro+ utilisant le même capteur d’appareil photo IMX989 1 pouce que nous avons vu sur le Xiaomi 12S Ultra. Si les antécédents de Vivo sont quelque chose à dire, cela pourrait bien être le nouveau meilleur appareil photo de n’importe quel téléphone en ce moment.

Honor a également connu une grosse semaine, dévoilant son Magic Vs pliable de deuxième génération aux côtés de la gamme plus traditionnelle Honor 80. Le Vs (prononcé vee-ess, pas comme vous voulez le dire) est confirmé pour obtenir un lancement mondial l’année prochaine, et dispose d’un design ultra-mince qui se ferme complètement à plat – toujours pas donné dans les téléphones pliables. Il n’exécute que le Snapdragon 8+ Gen 1 légèrement plus ancien plutôt que le dernier 8 Gen 2, mais des caméras puissantes et un design élégant pourraient faire de ce Samsung la première véritable compétition au monde.

Enfin, Oppo a également profité de ce qu’il pensait probablement être une semaine calme pour les lancements de téléphones pour dévoiler la gamme Oppo Reno 9. Les Reno 9, 9 Pro et 9 Pro + ressemblent assez aux téléphones Reno 8, mais proposent des mises à niveau allant jusqu’à un Snapdragon 8+ Gen 1 dans le modèle Pro +. De grosses batteries, une charge rapide jusqu’à 80 W et des caméras principales haute résolution complètent la fiche technique – mais verrons-nous un jour ces modèles en dehors de la Chine ?

