Le 2e État australien interdit les affichages publics de croix gammées nazies

SYDNEY (AP) – Un deuxième État australien a interdit jeudi les affichages publics de symboles nazis.

La Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays, a suivi Victoria, le deuxième plus peuplé, qui a interdit l’affichage public des croix gammées nazies en juin.

La loi a été adoptée avec le soutien unanime de la chambre haute du parlement de l’État. La chambre basse a adopté le projet de loi mardi.

Les États du Queensland et de Tasmanie ont annoncé des lois similaires, ce qui signifierait que la moitié des huit États et territoires australiens et la plupart de la population australienne seraient interdits d’afficher des symboles nazis.

Le directeur général du Conseil juif des députés de la Nouvelle-Galles du Sud, Darren Bark, a décrit l’adoption de la loi comme un jour historique pour l’État.

“Les symboles nazis sont une porte d’entrée vers la violence et sont utilisés comme outil de recrutement par les extrémistes”, a déclaré Bark.

«L’interdiction de leur affichage est une loi attendue depuis longtemps et indispensable dans notre État. Les auteurs seront enfin tenus responsables », a-t-il ajouté.

La loi autorise l’utilisation de la croix gammée dans des contextes académiques, historiques ou éducatifs, ouvrant ainsi la voie à son affichage par les hindous, les bouddhistes et les jaïns pour qui elle a une signification religieuse.

« Pendant trop longtemps, la communauté hindoue ne s’est pas sentie à l’aise d’afficher notre symbole de paix parce qu’il ressemblait à un symbole du mal. Ce n’est plus le cas », a déclaré le vice-président national du Conseil hindou d’Australie, Surinder Jain.

The Associated Press