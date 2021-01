Les Browns de Cleveland ont eu un deuxième test d’entraîneur positif pour COVID-19[feminine en avance sur leur grand match avec les Steelers de Pittsburgh.

L’équipe n’a pas encore identifié l’entraîneur, qui manquera le match du dimanche. Cleveland a de nouveau fermé son siège pour effectuer la recherche des contacts, ce qui a été la norme toute la semaine.

L’entraîneur des larges receveurs Chad OShea a déjà été testé positif et sera remplacé par le chef d’état-major Callie Brownson.

Les Browns, qui peuvent décrocher leur première place en séries éliminatoires depuis 2002 avec une victoire dimanche, ont eu sept joueurs et deux entraîneurs testés positifs la semaine dernière.

L’équipe s’est entraînée vendredi après avoir annulé son entraînement jeudi et n’avoir passé qu’une heure sur le terrain mercredi à cause de nouveaux COVID-19[feminine cas et protocoles.

L’entraîneur Kevin Stefanski avait prévu une visite pour samedi, mais cela a été retardé. Il y a une semaine, l’équipe se préparait à partir pour la région de New York lorsqu’un test positif a conduit plusieurs joueurs, dont les quatre meilleurs receveurs larges, à ne pas perdre contre les Jets.

Le demi de coin supérieur Denzel Ward, les secondeurs BJ Goodson et Malcolm Smith, le gardien Andrew Sendejo et l’ailier serré Harrison Bryant rateront le match des Steelers après avoir été testés positifs.

Virginia Commonwealth a reporté son match de basket-ball masculin samedi contre Davidson en raison de COVID-19[feminine protocoles.

L’école a déclaré qu’elle suspendait toutes les activités de l’équipe, qui reprendront une fois que tout le personnel aura terminé coronavirus protocoles. Aucune décision n’a été prise sur d’autres matchs des Rams.

L’école dit qu’elle suit les directives de l’Atlantic 10 Conference, de l’université et du Virginia Department of Health pour protéger la sécurité des joueurs, des entraîneurs, du personnel et de la communauté VCU.

Le match des Fulhams prévu dimanche à Burnley a été reporté après que le club londonien ait découvert plus de positif coronavirus cas.

L’annonce de la Premier Leagues fait suite au report du match des Fulhams mercredi contre Tottenham.

En conséquence, les joueurs et le personnel de Fulhams ont ensuite subi d’autres tests, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation des COVID-19[feminine cas.

La Ligue a déclaré qu’elle continuait d’avoir confiance en sa COVID-19[feminine protocoles, entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matchs d’être joués comme prévu.

