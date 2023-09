Le 2e concours annuel de décoration d’Halloween de Princeton fixe la date limite au 16 octobre – Shaw Local

Le 2e concours annuel de décoration d’Halloween, présenté par la foire du comté de Bureau et la chambre de commerce de la région de Princeton, a fixé la date limite d’inscription gratuite au 16 octobre.

Lors de ce concours, les participants sont encouragés à exposer la maison d’Halloween la mieux décorée.

Des adresses seront mises à la disposition des familles pour qu’elles puissent faire une visite en voiture et le jugement aura lieu du coucher du soleil à 22 heures le 19 octobre.

Les candidatures seront jugées selon le choix le plus créatif, le plus effrayant et le juge. Les prix comprendront des billets pour Nightmare Haunted Attraction, une carte-cadeau de la Chambre de commerce de la région de Princeton et une pancarte de jardin à afficher devant votre maison.

Pour enregistrer votre maison, appelez le 815-875-2616.