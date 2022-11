Le 2e comté d’Arizona retarde la certification des élections, pour l’instant

PHOENIX (AP) – Un deuxième comté de l’Arizona contrôlé par les républicains a retardé lundi la certification des résultats des élections de ce mois-ci pour protester contre les problèmes de vote dans le comté de Maricopa que certains responsables du GOP ont blâmés pour leurs pertes dans les meilleures courses, y compris le concours pour le gouverneur.

Le retard est survenu alors que Maricopa, le comté le plus peuplé de l’État, a fini de compter les derniers bulletins de vote restants et le procureur général de l’État a exigé que les responsables locaux expliquent les problèmes rencontrés par certains électeurs le jour du scrutin.

Les électeurs de l’Arizona ont élu une gouverneure démocrate, Katie Hobbs, et ont donné au sénateur démocrate Mark Kelly un mandat complet de six ans. Mais la course au poste de procureur général se dirigeait vers un recomptage obligatoire une fois l’élection certifiée par les 15 comtés et le secrétaire d’État. Le démocrate Kris Mayes a devancé le républicain Abraham Hamadeh par seulement 510 voix lundi après que le comté de Maricopa ait compté environ 1 200 bulletins de vote restants. Près de 2,6 millions d’Arizonans ont voté.

Le vote par division du conseil de surveillance du comté de Mohave, dans le nord-ouest de l’Arizona, s’est accompagné d’un vœu explicite de certifier l’élection à la date limite du 28 novembre. Les membres l’ont qualifié de déclaration politique pour montrer à quel point ils étaient bouleversés par les problèmes du comté de Maricopa, qui abrite Phoenix et environ 60% des électeurs de l’État.

Les conseils entièrement républicains de deux autres comtés, Pinal et La Paz, ont voté en petite pompe lundi pour certifier leurs résultats électoraux.

Mohave est devenu le deuxième comté d’État à retarder la certification, après Cochise dans le sud-est de l’Arizona. Le conseil d’administration a pris sa décision vendredi sans promettre de certifier les résultats dans les délais impartis, malgré la tenue d’une réunion pour l’examiner. Au lieu de cela, les deux républicains qui constituent la majorité au conseil d’administration ont exigé que le secrétaire d’État prouve que leurs machines de comptage des votes étaient légalement certifiées.

Le directeur des élections de l’État leur a dit qu’ils l’étaient, mais les deux membres du conseil d’administration se sont plutôt rangés du côté des affirmations avancées par un trio d’hommes qui alléguaient que les certifications étaient caduques.

Lundi, le directeur des élections de l’État, Kori Lorick, a fourni au conseil du comté des certifications pour les machines de comptage des votes de la Commission d’assistance électorale des États-Unis. Lorick a également averti le conseil que l’État poursuivrait s’il ne certifiait pas à temps.

Les conseils de comté n’ont pas le droit légal de modifier les résultats fournis par leurs responsables électoraux ou de refuser de les certifier. Et Lorick a écrit que si la certification n’est pas reçue par le secrétaire d’État d’ici le 5 décembre, tous les votes du comté de Cochise ne seront pas comptés.

Cela donnerait un coup de pouce aux démocrates dans les scrutins serrés, puisque certains candidats républicains ont obtenu jusqu’à 60% des voix dans le comté.

Le comté de Maricopa a eu des problèmes dans environ 30% de ses centres de vote le 8 novembre lorsque les tabulateurs n’ont pas pu lire certains bulletins de vote.

Les responsables du comté ont répété à plusieurs reprises que tous les bulletins de vote avaient été comptés et que personne n’avait perdu sa capacité à voter. Ceux dont les bulletins de vote ne pouvaient pas être lus ont été invités à les placer dans une boîte sécurisée pour être compilés plus tard par des machines plus robustes au siège des élections du comté.

Le procureur général républicain Mark Brnovich veut une explication sur la façon dont les problèmes d’imprimante se sont produits avant que le comté de Maricopa ne fasse sa certification le 28 novembre. Le chef de son unité d’intégrité des élections veut également savoir comment certains des bulletins de vote non comptés ont été mélangés dans les bureaux de vote et une explication des problèmes rencontrés par les électeurs qui sont partis pour se rendre dans un autre centre de vote avec des tabulatrices en fonctionnement.

“Les Arizoniens méritent un rapport complet et un compte rendu des innombrables problèmes survenus en relation avec l’administration du comté de Maricopa lors des élections générales de 2022”, a écrit la chef de l’unité, Jennifer Wright.

Le président du conseil d’administration du comté de Maricopa, Bill Gates, a déclaré que le comté répondrait “avec transparence, comme nous l’avons fait tout au long de cette élection”.

Le comté a déclaré qu’environ 17 000 bulletins de vote le jour du scrutin étaient impliqués et devaient être comptés plus tard au lieu du bureau de vote. Seuls 16% des 1,56 million de votes exprimés dans le comté de Maricopa ont été effectués en personne le jour du scrutin.

Dans le comté de Mohave, le conseil d’administration et le président du parti républicain du comté ont félicité leur directeur des élections. Mais Jeanne Kentch s’est jointe à la présidente de l’État du GOP, Kelli Ward, pour dire que les républicains étaient privés de leurs droits en raison de problèmes dans le comté de Maricopa.

“Électeurs du comté de Mohave, leurs votes ont été dilués”, a déclaré Kentch. “Leurs votes ont moins de valeur qu’ils ne valaient avant ce vote en raison de la mauvaise gestion et du dysfonctionnement du département des élections du comté de Maricopa.”

Le vote pour retarder la campagne de vote du comté de Mohave n’a pas été unanime, bien que les cinq membres du conseil soient des républicains. La membre Jean Bishop a qualifié la décision de « plutôt ridicule ».

“Nous ne sommes pas le comté de Maricopa, nous sommes le comté de Mohave”, a-t-elle déclaré. “Notre vote est solide.”

Le conseil du comté a fait de même après les élections de 2020 alors que l’ancien président Donald Trump a fait part de ses inquiétudes concernant sa perte en Arizona et a désigné le comté de Maricopa comme la source de sa défaite. Le conseil a finalement accepté les résultats, cependant.

“C’est le redux de 2020”, a déclaré Hildy Angius, membre du conseil d’administration. “Si nous ne certifions pas aujourd’hui, nous faisons juste une déclaration de solidarité.”

Ron Gould, un ancien législateur de l’État, a convenu qu’il ne s’agissait que d’un message.

“C’est purement une déclaration politique”, a déclaré Gould. “Mais c’est la seule façon de faire cette déclaration.”

___

La rédactrice d’Associated Press Anita Snow à Phoenix a contribué à ce rapport.

Bob Christie, l’Associated Press